Российский МИД вызвал посла Армении за «серию недружественных шагов»

Российский МИД 8 сентября вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. Ему «сделано жесткое представление» за «серию недружественных шагов», предпринятых, по мнению Кремля, Ереваном.

Среди перечисленных Москвой претензий:

– проведение на армянской территории военных учений с участием США. Они запланированы на 11–20 сентября. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в этом году. В интервью газете La Repubblica он заявил, что полная зависимость от России в сфере безопасности была «стратегической ошибкой».

– передача гуманитарной помощи Украине и визит в Киев супруги Пашиняна Анны Акопян. Она прибыла на встречу супруг и супругов лидеров мировых стран. Во время визита Акопян сфотографировалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинские власти в заявлении российского МИД названы «нацистскими».

– запуск Арменией процесса ратификации Римского статута, делающего страну участником Международного уголовного суда в Гааге. Суд выписал ордер на арест президента России Владимира Путина. После ратификации статута армянские власти обязаны будут арестовать его, если он появится в стране.

МИД также передал послу ноту протеста, в которой говорится о неприемлемости оскорбительных высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой. Тот в рамках публичной полемики назвал ее «какой-то секретаршей», отвечать которой он посчитал «не своим уровнем».

Российское министерство также передало озабоченность задержанием в Армении обозревателя российского издания Sputnik Армения Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна, известного активной пророссийской позицией. Следственный комитет Армении 7 сентября сообщил, что они были задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.

В заявлении МИД говорится, что Москва, несмотря на претензии, продолжает считать Армению союзником. Ереван на ноту и вызов на момент публикации новости не ответил.