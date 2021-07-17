Российский миллиардер выплатил бывшей жене $200 млн после развода

Российский миллиардер Фархад Ахмедов согласился выплатить бывшей жене Татьяне около 207 миллионов долларов в рамках соглашения о разделе имущества после развода. Это около 15 процентов его состояния и только треть от суммы, которую в 2017 году присудил жене суд в Великобритании.

Бывшая жена Ахмедова несколько лет пыталась отсудить у него треть его состояния, которое журнал Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. В 2016 году суд в Лондоне обязал миллиардера выплатить ей 453 миллионов фунтов ($570 миллионов), что по оценке Financial Times стало одной из крупнейших компенсаций, назначенных при разводе.

Ахмедов выполнять решение суда отказался. Он заявил в интервью РБК, что решение британского суда стоит для него «не дороже туалетной бумаги». После этого суд постановил арестовывать его активы по всему миру. В порту Дубая после этого на время задерживалась его суперъяхта «Луна», оцененная примерно в 450 миллионов долларов.

Ахмедова согласилась пойти на мировое соглашение после того, как ей не удалось добиться прав на «Луну», передает Forbes. Половина выигранной суммы досталась адвокатам бывшей жены, они, как сообщается на их сайте, получили за свою работу приблизительно 103 миллиона долларов.