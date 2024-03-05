Российский суд изъял активы украинского олигарха Коломойского

Российский суд по иску Генпрокуратуры признал экстремистами украинского бизнесмена Игоря Коломойского и экс-владелеца Смоленского банка, гражданина Украины Павла Шитова.

По версии Генпрокуратуры, Коломойский, Шитов, а также зарегистрированная в Лондоне компания JKX Oil & Gas Limited, входили в одну экстремистскую группу, которая начала свою деятельность в 2014 году после «антиконституционного переворота в Киеве», и которая носила «ярко выраженный антироссийский характер».

В частности Коломойский, как сказано в судебном решении, «взял на полное обеспечение подразделения украинских националистических батальонов «Азов», «Днепр», «Луганск», «Шахтерск» и «Айдар»: все они были признаны российскими властями террористическими организациями. Бизнесмен, как утверждается, тратил на них до 10 миллионов долларов ежемесячно. Его так же связали с пожаром в Доме профсоюзов в Одессе в 2014, когда погибли десятки пророссийских активистов.

В свою очередь Павел Шитов, по версии Генпрокуратуры России, похитил из Смоленского банка более 700 миллионов рублей, перечислив их в принадлежащий Коломойскому Приватбанк. После этого бизнесмен скрылся в Украине, где «неоднократно критически оценивал действия властей России, поддерживал теракты и диверсии на ее территории и публиковал оскорбительные нецензурные высказывания в адрес отдельных российских граждан».

В связи с признанием Коломойского, Шитова и JKX Oil & Gas Limited экстремистами, суд распорядился конфисковать их активы, находящиеся в России, в пользу государства. Среди этих активов - крупное предприятие топливно-энергетического комплекса ООО «Южгазэнерджи», шесть помещений в центре Москвы и 494 земельных участка в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях общей стоимостью более 6 миллиардов рублей.