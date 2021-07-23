Российскую футбольную сборную возглавит тренер «Ростова» Карпин

Тренер футбольной команды «Ростов» Валерий Карпин возглавит сборную России. Команда осталась без тренера после увольнения в начале июля Станислава Черчесова.

Контракт с Карповым заключен до 31 декабря с возможностью продления. Документ будет подписан в понедельник, 26 июля, но его условия уже согласованы.

В течение полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», - приводит слова Карпина Российский футбольный союз.

Валерий Карпин родился в 1969 году в Нарве. С детства посещал футбольную школу, входил в состав детской сборной Эстонской ССР. В 17 лет играл в таллинском клубе «Спорт», который входил во вторую лигу Советского Союза. После армии в 1989 году играл за воронежский «Факел», затем перешел в московский «Спартак».

В 1990-е годы играл за испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». С 1992 по 2003 год выступал за сборную России. В составе команды он забил 17 голов.

В 2008 году Карпин стал тренером московского «Спартака». Затем он тренировал испанскую «Мальорку» и армавирский клуб «Торпедо». В 2017 году был назначен главным тренером «Ростова».

Предшественник Карпина Станислав Черчесов был отправлен в отставку после неудачного выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу. На турнире команда заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф.