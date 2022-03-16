Новости
Россию исключили из Совета Европы, решение вступило в силу
Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Решение вступило в силу.
Ранее сегодня исключить Россию комитету министров рекоммендовала Парламентская ассамблея Совета Европы.
Кроме того, с 16 марта Россия перестает быть членом Европейской Конвенции о правах человека. Теперь подать жалобу в ЕСПЧ можно только в том случае, если нарушения были совершены до 16 марта 2022. Кроме того, Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.
В конце февраля организация приостановила членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украины. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета. 15 марта Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации.
Если бы Россия добровольно выходила из Совета, то датой выхода стало бы 1 января следующего года. Комитет министров своим решением прекратил членство Москвы с даты, которую определил сам.
Другие новости дня
Путин назвал «национал-предателями» граждан, ориентирующихся на Запад
Президент России Владимир Путин назван "национал-предателями" тех, кто ориентируется на западный образ жизни. По словам главы государства, ставку на таких граждан делает "Запад". К людям, просто тратящим деньги за границей у него вопросов нет.
Выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Путин вновь раскритиковал Запад заявив, что тот пытается "отменить" Россию. Страну, по его словам, пытаются "отправить за Можай", "превратить в слабую, зависимую страну" и "в лучшем для них варианте" расчленить.
"Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", - цитирует его государственное агентство ТАСС.
Российский эксперт предложил нанести ракетный удар по лаборатории Лугара в Тбилиси
Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
«Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии – это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!» – сказал Александров агентству REGNUM.
6 марта Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 24 февраля в полтавских и харьковских лабораториях были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».
На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- В 2020 году в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
Саакашвили призвал президента Грузии отправиться в Киев
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал действующего президента Саломе Зурабишвили последовать примеру других европейских лидеров и посетить Украину.
Саакашвили считает, что Зурабишвили должна полететь в Польшу, а затем отправиться в Киев.
«Я, вместе с украинцами, готов обеспечить логистику её визита», – написал Саакашвили в своем Facebook-аккаунте.
Накануне в администрации грузинского лидера назвали «фейком» сообщение о том, что Зурабишвили планировала отправиться в Киев, но правительство Грузии помешало её визиту.
Ранее Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Накануне премьер-министры Чехии Петр Фиала, Польши Матеуш Моравецкий и Словении Янез Янша провели в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит проходил в условиях наступления на город российских войск. Обсуждались, как сообщается, гуманитарные вопросы и перспективы дальнейшей евроинтеграции Украины.
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России
Глава Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелен утвердил санкции в отношении более 200 российских физических и юридических лиц в связи с российским вторжением в Украину. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что санкционный список Швейцарии теперь полностью совпадает со списком Евросоюза. Под ограничения попали 197 физических лиц и 9 юридических лиц, среди них – олигархи и бизнесмены. Активы в Швейцарии, которые принадлежат лицам из списка, должны быть заморожены.
16 марта стало известно, что правительство Испании решило временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России, пишет ТАСС. Речь идет о возможности получить разрешение на жительство в Испании в обмен на крупные инвестиции.
- 15 марта Евросоюз окончательно одобрил четвертый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на сделки с некоторыми российскими госкомпаниями, ограничения на импорт продукции из стали и железа, ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России, запрет на поставки в Россию предметов роскоши.
- Также был расширен список физических лиц, попавших под санкции: в него вошли российские миллиардеры Роман Абрамович, Сулейман Керимов и Герман Хан, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Всего новые ограничения затрагивают 15 физических лиц и девять компаний.
Зеленский сообщил о гибели ещё одного российского генерала
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели ещё одного российского генерала в зоне боевых действий. Он заявил, что это произошло 15 марта, однако не назвал имя и фамилию военнослужащего.
Украинские телеграм-каналы и журналисты сообщают, что убитый – генерал-майор Олег Митяев. В Министерстве обороны России эту информацию не подтвердили. Украинские источники также не сообщают о потерях среди командного состава вооруженных сил России.
Ранее Митяев командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а затем занимал должность заместителя командующего российской группировкой войск в Сирии.
- В начале марта сообщалось о гибели в боевых действиях на территории Украины заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого и генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. 11 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о гибели на украинской территории командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова. Официального подтверждения этой информации нет.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
В Шереметьеве временно закрыли международные терминалы E и D
Аэропорт Шереметьево из-за снижения нагрузки с 15 марта временно закрыл два международных терминала E и D, прекратил использование третьей взлетно-посадочной полосы и приостановил все свои инвестиционные проекты.
Меры будут действовать до восстановления объёма пассажирских перевозок.
После российского вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада закрыли воздушное пространство для российских самолётов. Прямые перелёты авиакомпании могут выполнять только в 15 стран, подсчитала Ассоциация туроператоров России. В том числе в Турцию, ОАЭ, Катар, Марокко, Иран, Индию и Китай.
Санкции в отношении России, введённые из-за агрессии в отношении Украины, запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы лайнеров, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолёты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолётов за рубежом.
Сегодня же стало известно, что российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" перенёс корпоративный отпуск большинства работников с лета на апрель. Компания объяснила решение продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов.
"АвтоВАЗ" утверждает, что отпуск сотрудников весной позволит накопить запас компонентов, обеспечить стабильную работу предприятий в Ижевске и Тольятти и не допустить сокращения зарплаты персонала.
Кроме того, российский автопроизводитель с 16 марта, второй раз за месяц, повысил цены на основные семейства автомашин, в среднем на восемь процентов. 1 марта были повышены более чем на 15 процентов цены на автомобили Lada.
"АвтоВАЗ" в марте на четыре дня приостанавливал производство машин семейства Lada. "Ведомости" писали, что концерн столкнулся с нехваткой микроэлектроники, которую поставляла германская компания Bosh. Но это, по данным СМИ, не было связано с санкциями в отношении России.
Лавров заявил о прогрессе по вопросу о нейтральном статусе Украины
На переговорах с украинской стороной "серьезно обсуждается" нейтральный статус Украины. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова на переговорах достигнут определенный прогресс, хотя "по очевидным причинам" он медленный. В то же время министр повторил требования Москвы, которые выдвигались ещё до начала вторжения на территорию Украины – "демилитаризация", официальный статус русского языка и свобода слова.
Лавров обвинил США, чью позицию он считает решающей для успеха переговоров, в "незаинтересованности" в таком успехе.
В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предлагает "австрийский" или "шведский" вариант нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией и флотом. Эти вопросы, по словам Мединского, обсуждаются на уровне министерств обороны обеих стран.
Мединский сказал, что нейтральный статус у Украины есть и сейчас. "Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины", — подчеркнул он.
Мединский отметил, что ключевыми темами для России среди прочих остаются признание статуса аннексированного Крыма и республик Донбасса, а также статуса русского языка.
Представитель украинской делегации Михаил Подоляк, комментируя заявления Мединского об "австрийском" или "шведскиом" вариант нейтралитета, сообщил, что Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с Россией, поэтому модель может быть только "украинской" и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.
"Мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о "шведской" или "австрийской" модели нейтралитета", — сообщил Подоляк "Украинской правде".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и России на переговорах об урегулировании вооружённого конфликта стали "более реалистичными". "Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский в своем видеообращении в телеграме, отметив, что это "тяжело, но важно".
Делегации России Украины провели уже четыре раунда переговоров, последний проходил в видеоформате.
Власти Украины неоднократно отвергали возможность признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
В понедельник Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев добивается его встречи с президентом Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что такая встреча "концептуально" возможна.
Военный из Южной Осетии погиб на войне в Украине
Сержант Андрей Бакаев погиб в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщили в Минобороны самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Бакаев – уроженец Цхинвали, проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации. По информации югоосетинского ведомства, он «пал смертью храбрых в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины».
Андрею было 35 лет, у него остались двое детей. Он награжден Орденом Мужества (посмертно).
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ. В соцсетях опубликованы кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и югоосетинскую территорию через Рокский тоннель.
Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты.
«Наши ребята отправляются на Украину, чтобы добить нацистов, которые терроризируют свой народ. Они сильно мотивированы, я со многими разговаривал. Едут мстить за наших братьев! Там есть родственники и друзья тех, кто погиб на Украине. Самого уже туда тянет! Ребята, вы забираете с собой частицу моего сердца! Вашим родным выдержки и терпения! А вы возвращайтесь живыми и здоровыми с победой!» – написал он в Telegram-канале.
Отметим, что из-за отправки в Украину контрактников в соцсетях критикуют югоосетинского президента Анатолия Бибилова. Именно он принял решение сократить численность югоосетинской армии, представители которой начали служить в рядах российской 4-й военной базы. При этом Бибилов говорил, что это подразделение «будет находиться здесь, в Осетии, на территории 4-й военной базы».
Второй тур выборов в абхазский парламент состоится 26 марта
Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия назначил второй тур выборов в парламент на 26 марта. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
Повторное голосование будет проводиться по 17 избирательным округам. Список кандидатов:
Избирательный округ №1
- Гицба Инар Альбертович
- Квициния Гунда Сергеевна
Избирательный округ №2
- Халбад Дмитрий Гарриевич
- Герхелия Астамур Баталович, партия «Амцахара»
Избирательный округ № 3
- Салакая Нарсоу Бесланович
- Думава Хына Владимирович
Избирательный округ №4
- Айба Батал Эдуардович
- Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №6
- Лолуа Рауль Валериевич
- Маршания Дмитрий Александрович
Избирательный округ №7
- Какалия Амиран Георгиевич
- Айба Рашида Азаретовна
Избирательный округ №8
- Губаз Леон Ревазович
- Нармания Наур Геннадьевич
Избирательный округ №13
- Бения Реваз Шалвович
- Барциц Алхас Валикович
Избирательный округ №15
- Барцыц Алмасхан Эдуардович
- Пилия Бадрик Игорьевич
Избирательный округ №20
- Мархолия Рустам Гарриевич
- Гулария Алиса Зауровна, партия «Амцахара»
Избирательный округ №21
- Смыр Натали Викторовна
- Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22
- Авидзба Фазлибей Лизберович
- Ардзинба Алмасхан Зурабович
Избирательный округ №28
- Гогия Демур Русланович
- Какубава Тенгиз Рудикович, партия «Амцахара»
Избирательный округ №29
- Акаба Алмас Даурович, партия «Амцахара»
- Тарба Астамур Адикович
Избирательный округ №32
- Джопуа Батал Зурабович
- Какалия Эшсоу Иванович
Избирательный округ №33
- Эмурхба Беслан Инверович, партия «Амцахара»
- Горзолия Дамир Иванович
Избирательный округ №34
- Ткебучава Темур Елвардиевич
- Качарава Герман Вячеславович.
В округе №18 повторные выборы назначены на 14 мая, поскольку там не избрали ни одного из кандидатов в депутаты.
Как сообщалось ранее, после первого тура парламентских выборов определилась половина состава Народного Собрания (17 из 35). ЦИК уже зарегистрировал 17 избранных депутатов. Общая явка избирателей на прошедших 12 марта выборах составила 51,2%.
Гендиректор «Яндекса» Худавердян покидает свой пост из-за санкций ЕС
Генеральный директор "Яндекса" и член совета директоров Тигран Худавердян покинет эти посты из-за включения в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении компании.
Худавердян был назначен на пост гендиректора "Яндекса" по России только 15 марта, сменив на этом посту Елену Бунину, которая теперь в течение месяца будет исполнять обязанности главы "Яндекса".
"Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы "Яндекс" развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров", – сказал председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон.
О том, что Худавердяна включили в санкционный список ЕС, стало известно накануне. Вместе с ним под санкции попали 14 физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Роман Абрамович и сенатор Сулейман Керимов.
Согласно карточке Тиграна Худавердяна, он попал в санкционный список ЕС за политику сервиса "Яндекс.Новости" и за помощь в распространении российской пропаганды через поисковик. Ранее бывший руководитель проекта Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы "Яндекса" не видят полной картины происходящего в Украине, включая данные о погибших военных и обстреле мирных жителей. Кроме того, Худавердян присутствовал на встрече в Кремле 24 февраля, что ЕС трактует как свидетельство вхождения в близкий к Путину "круг олигархов". Санкции Евросоюза в отношении гендиректора "Яндекса" также введены за значительную роль в секторе, который представляет существенный источник дохода для правительства, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине.
Активы лиц, включенных в список, замораживаются. Гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено заключать сделки с лицами и компаниями из санкционного списка. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки.
«Новая газета» возобновила оперативное освещение войны в Украине
"Новая газета" возобновила работу ленты новостей с освещением военной операции в Украине.
4 марта из-за угроз уголовного преследования и военной цензуры "Новой газете" пришлось удалить материалы о боевых действиях в Украине и остановить ленту новостей.
Однако редакция издания тогда заявила, что не может игнорировать позицию читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы. "Мы обещали научиться жить и писать в тисках военной цензуры и вернуться. Так вот, мы вернулись!", - написал шеф службы информации "Новой газеты" Никита Кондратьев.
Он также сообщил, что в редакции приняты новые стандарты, которые позволят формально следовать требованиям властей России, продолжать писать о так называемой "спецоперации" в Украине, не попасть под блокировки и не оказаться в колониях. При этом, по его словам, от формата онлайнов изданию придется отказаться, так как в потоке сообщений слишком просто ошибиться и стать обвиняемыми по уголовным и административным делам.
"Единственное, что мы знаем наверняка, долг редакции — информировать читателей. Да, российской журналистике вырывают последние зубы. Но у нее есть замечательное свойство — отращивать новые, " - заявили в "Новой газете".
Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источникам, запрещая называть войной происходящее в Украине, так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.
Из-за этих правил были заблокированы в России или прекратили работу Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", издания Znak.com, The Village, ТВ 2, "Медуза", The New Times, "Тайга.инфо", DW.
Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за распространение так называемых "фейков" о деятельности российской армии, предусматривающий реальные сроки лишения свободы.
В России заблокирован сайт издания «Кавказский узел»
Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания "Кавказский узел" по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля – в этот день российские войска начали вторжение в Украину.
В заявлении редакции говорится, что блокировка не остановит работу журналистов, и издание продолжит работать. "Мы не для того работали больше 20 лет, чтобы в одночасье перестать информировать вас о событиях в наших регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное – быть с вами, дорогие читатели. Мы продолжаем работу и призываем вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно", – говорится в публикации.
16 марта также стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала "Спас". 11 марта видеохостинг объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. "Спас" после блокировки заявил о переходе в Rutube, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
11 марта 2022 года Российская Генеральная прокуратура потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. Ранее, 4 марта, в России был заблокирован Facebook. Социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. Доступ к Instagram был ограничен в полночь 14 марта.
Илон Маск в ответ Кадырову переименовал свой аккаунт в Twitter
Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на выпад в соцсетях главы Чечни Рамзана Кадырова и переименовал свой аккаунт в Twitter, где на него подписаны 78 миллионов читателей.
Спор между Кадырова и Маском начался после того, как предприниматель обратился к Кремлю и публично вызвал на бой президента Владимира Путина. "Ставка - Украина", – написал глава SpaceX.
На это Рамзан Кадыров посоветовал Маску не тягаться с Путиным, так как президент будет выглядеть не по-спортивному, если станет “бить более слабого противника".
"Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном", – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Маск обнародовал это обращение в Twitter, сменил имя в аккаунте на Elona Musk и снова повторил вызов на бой для Владимира Путина.
"Если он боится драться, я соглашусь использовать только левую руку - а я даже не левша", – написал Илон Маск.
Рамзан Кадыров неожиданно признал "непоколебимую волю, характер и отсутствие двойных стандартов" Илона Маска, вспомнив, что он отказался заблокировать российские сайты в сети Starlink.
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова о способности "присоединить" Украину не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением. В то же время он вновь выразил готовность "отстаивать позиции своего государства, президента и народа" в качестве "добровольца".
- С момента вооруженного вторжения России на территорию Украины Рамзан Кадыров активно высказывается по этой теме, поддерживая президента Путина. В частности, он регулярно сообщает о действиях так называемых "кадыровцев" на территории соседней страны, а также намекает на свое непосредственное участие в боевых действия.
- Провластные российские Telegram-каналы опубликовали видео с проходящего в подвальном помещении военного совещания, в котором участвует глава Чечни. Утверждалось, что запись сделана на территории Украины – в семи километрах от Киева. Однако в Крмле не смогли подтвердить эту информацию, а на следующий день Кадыров встретил в Грозном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Студентка РЭУ имени Плеханова заявила об отчислении из‑за антивоенных сториз
Студентка Российского экономического университета имени Плеханова Антонина Бегачева рассказала, что ее отчислили из-за сториз против войны с Украиной. Об этом сообщает "Медиазона".
24 февраля Бегачева опубликовала в инстаграме четыре сториз: изображение голубя мира и лозунг "Мне не нужна война", фотография стены с оскорблением в адрес Владимира Путина, антивоенный текст на английском и ролик о протестах против вторжения в Украину.
В приказе об отчислении, который датирован 28 февраля, говорится, что основанием послужила служебная записка начальника управления по социально-воспитательной работе о выявлении нарушения. По словам студентки, сотрудница вуза сказала, что ее отчислили "за соцсети".
Бегачева рассказала "Медиазоне", что узнала о своем отчислении спустя две недели совершенно случайно: когда пыталась восстановить доступ к корпоративному аккаунту Microsoft. Она отмечает, что в последние две недели посещала занятия, а преподаватели принимали ее работы и выставляли оценки.
Адвокатская палата приостановила статус переехавшего в Грузию юриста Павлова
Адвокатская палата Санкт-Петербурга приостановила адвокатский статус юриста Ивана Павлова, в сентябре прошлого года переехавшего в Грузию. Он специализируется на преступления против государственной безопасности и среди прочего известен как защитник бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.
По словам Павлова, статус приостановлен на основании того, что адвокат более полугода не исполнял свои профессиональные обязанности. Представитель Павлова юрист Александр Мерешко в разговоре с "Коммерсантом" отметил, что подобные решения выносятся, если человек находится в коме.
Павлов заявил, что решение палаты будет обжаловано.
В апреле 2021 года Павлову предъявили обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела Ивана Сафронова. По версии следствия, адвокат передал журналистам "Ведомостей" копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил СМИ о секретном свидетеле в деле. Минюст четыре раза требовал от Адвокатской палаты лишить Павлова статуса.
16 июля прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт юридического объединения "Команда 29", которое возглавлял Павлов. Адвокат закрыл все медиапроекты и покинул Россию.
Призывы к импичменту Путина появились на сайтах судов в России
Сайты Арбитражные судов в некоторых регионах России подверглись хакерской атаке в среду, 16 марта. Неизвестные разместили по ссылкам призывы к импичменту президента России Владимира Путина, а также к освобождению политических заключенных.
Рано утром в среду не работали сайты Арбитражных судов в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, а также Москвы.
Сайты Арбитражного суда России и Санкт-Петербурга продолжали работать. Примерно через час послание уже было недоступно, но сайты не открывались.
Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина сообщила РИА Новости, что все сайты арбитражей находятся на единой московской платформе, поэтому хакерская атака затронула все страницы. По ее словам, специалисты работают над восстановлением доступа.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Зеленский: позиции Украины и РФ на переговорах стали «реалистичнее»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и России на переговорах об урегулировании вооружённого конфликта стали "более реалистичными". "Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский в своем видеообращении в телеграме, отметив, что это "тяжело, но важно".
Делегации России Украины провели уже четыре раунда переговоров, последний проходил в видеоформате.
Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
В понедельник Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев добивается его встречи с президентом Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что такая встреча "концептуально" возможна.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что переговоры Москвы и Киева направлены на обеспечение нейтрального военного статуса Украины, "чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что переговоры продолжатся 16 марта. Это "очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса", - написал он в твиттере.
Боевые действия в Украине, куда Россия по приказу президента Путина ввела войска 24 февраля, продолжаются. Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.
Несколько сотрудников федеральных СМИ уволилось с работы
Несколько журналистов федеральных телеканалов написали заявления об уходе с работы, сообщает "Медиазона". В частности, с Первого канала уволилась европейский корреспондент Жанна Агалакова, из НТВ уволился брюссельский корреспондент канала Вадим Глускер.
Оба проработали в своих медиа-организациях более двадцати лет. Глускер уточнил, что не работает со 2 марта. Агалакова пока свой уход не комментировала. Ранее о своём увольнении сообщила ведущая программ НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на канале с 2006 года.
Во вторник журналист Роман Супер написал в своём фейсбуке, что, по его данным, в связи с военной агрессией России и несогласием с государственной информационной политикой массово увольняются сотрудники информационной программы "Вести", производством которой занимается ВГТРК. Супер рассказал об увольнении одного из продюсеров, режиссёра ежедневного эфира и руководителя отдела информации. Официального подтверждения этому нет.
Россия отправила на войну в Украину югоосетинских контрактников. ВИДЕО
Жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ отправились на войну в Украину. В соцсетях опубликованы кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и югоосетинскую территорию через Рокский тоннель.
Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты.
«Наши ребята отправляются на Украину, чтобы добить нацистов, которые терроризируют свой народ. Они сильно мотивированы, я со многими разговаривал. Едут мстить за наших братьев! Там есть родственники и друзья тех, кто погиб на Украине. Самого уже туда тянет! Ребята, вы забираете с собой частицу моего сердца! Вашим родным выдержки и терпения! А вы возвращайтесь живыми и здоровыми с победой!» – написал он в Telegram-канале.
Отметим, что из-за отправки в Украину контрактников в соцсетях критикуют югоосетинского президента Анатолия Бибилова. Именно он принял решение сократить численность югоосетинской армии, представители которой начали служить в рядах российской 4-й военной базы. При этом Бибилов говорил, что это подразделение «будет находиться здесь, в Осетии, на территории 4-й военной базы».
- Накануне СМИ сообщили о смерти уроженца Южной Осетии, 35-летнего Андрея Бакаева. Он служил в 58-й российской армии и погиб «при выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции».
Югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов
Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия огласил список кандидатов в президенты, которые прошли регистрацию. Как сообщил агентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, по итогам заседания комиссии зарегистрированы пять кандидатов в президенты.
«Прошли регистрацию – действующий глава государства Анатолий Бибилов; лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев; экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев; депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Не прошли регистрацию: экс-министр обороны Ибрагим Гассеев; бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев; художник Гено Каджаев; депутат Давид Санакоев; лидер политической партии, вице-спикер парламента Владимир Келехсаев; экс-гендиректор «Мегафон-Южная Осетия» Аслан Кутаров; преподаватель ЮОГУ, представитель Компартии Таймураз Тадтаев; предприниматель Альберт Валиев; бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев; предприниматель Рустам Дзагоев; врач Алан Козонов; депутат парламента первого созыва Алымбег Плиев», – сказал представитель ЦИК.
Решение было принято на заседании комиссии во вторник, которое завершилось к полуночи.
Ранее некоторые из кандидатов заявляли о возможных махинациях власти и давлении на ЦИК.
Макрон готов дать убежище во Франции журналистке «Первого канала»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой убежище во Франции. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Макрон намерен обсудить дело Овсянниковой с президентом России Владимиром Путиным.
14 марта Овсянникова на несколько секунд ворвалась в прямой эфир выпуска новостей с плакатом против войны с Украиной. Перед акцией журналистка записала видеообращение, в котором осудила действия российской армии на территории соседней страны.
За ролик Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в организации несогласованной публичной акции.
За акцию в эфире в отношении журналистки проводится проверка по новой уголовной статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.
ООН призвала российские власти не подвергать Овсянникову репрессиям.
Под Киевом погиб один из ведущих журналистов телеканала Fox News
Во время обстрела села Горенка под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. Ему было 55 лет.
Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт заявила, что Закржевский освещал на канале почти все международные конфликты – от Ирака и Афганистана до Сирии и Украины. Коллеги погибшего называют его «одним из лучших в своем деле» и отмечают, что уход журналиста «оставляет дыру в их сердцах, которая никогда не будет заполнена».
Вместе с Закржевским пострадал еще один журналист Fox News, Бенджамин Холл – он был тяжело ранен, позже врачи были вынуждены ампутировать ему часть голени. Кроме того, по данным украинских СМИ, под обстрелом погибла местная журналистка Александра Кувшинова.
По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, судя по характеру ран журналистов Fox News, они попали под минометный или артиллерийский огонь. Геращенко утверждает, что обстрел велся российскими войсками.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идет о тысячах военных и мирных жителей. Власти Украины утверждают, что с начала вторжения погибли более 13 тысяч российских солдат. Официального подтверждения этому нет. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз – 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат.
США расширили санкционные списки в рамках «акта Магнитского»
Заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Юнус-Бек Евкуров включены в обновленный санкционный список США. Всего в него вошли 14 человек, среди которых супруга белорусского президента Галина Лукашенко.
Помимо прочего под ограничения попали начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, следователь Нурид Саламов и прокурор города Аргун Джабраил Ахматов. Они причастны к уголовному преследованию чеченского правозащитника Оюба Титиева в 2018 году.
Причиной введения санкций является нарушение прав человека данными лицами, говорится в сообщении Минфина США. Ограничения вводятся согласно «акту Магнитского».
По данным проекта Castellum, за две недели Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. Общее их число превысило 5,5 тысяч. Больше половины из них были введены в последние дни из-за российского вооруженного вторжения на территорию Украины. На втором месте по количеству санкций находится Иран, в отношении которого их на треть меньше – 3616.
За время вторжения в Украину погибли как минимум 130 военных из Дагестана
С начала вторжения российских войск в Украину на территории конфликта погибли как минимум 130 военнослужащих-контрактников из Дагестана, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правительстве региона. Отмечается, что тела большинства убитых уже доставлены в республику и переданы родственникам.
Ранее власти Дагестана признали потерю 29 военнослужащих, а СМИ сообщали о 126 погибших из числа уроженцев юга России и Северного Кавказа.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более тринадцати тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз - 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат. Для сравнения: за четыре года войны в Сирии официально погибли 116 российских военнослужащих. В ходе вторжения России в Грузию в августе 2008 года - 67 человек. Количество погибших за два года в Чечне в первую кампанию, из числа федеральных военнослужащих, в зависимости от источника, разнится от 4 до 5 тысяч человек.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.