ЕСПЧ признал Россию ответственной за похищение Салмана Тепсуркаева

Европейский суд по правам человека 19 октября вынес решение по делу о похищении бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и жестокое обращение с ним, передает портал Кавказ.Реалии.

Заявителем в ЕСПЧ выступила супруга Тепсуркаева Елизавета, которую российские правоохранительные органы отказываются признать потерпевшей, так как их брак не был официально зарегистрирован.

Как говорится в решении, ранним утром 6 сентября 2020 года группа силовиков «в черной форме чеченской полиции» ворвалась в гостиницу в городе Геленджик Краснодарского края,

«Когда охранники отеля спросили мужчин, зачем и куда они везут заявителя, один из них применил физическую силу к охраннику, а другой показал служебное удостоверение чеченской полиции. Затем похитители усадили заявителя в один из своих автомобилей Toyota Camry и уехали. Там же была и машина «Лада Приора», которая уехала вместе с машинами похитителей. С тех пор местонахождение заявителя было неизвестно», – говорится в документе.

ЕСПЧ счел доказанным, что к похищению модератора телеграм-канала 1ADAT причастны сотрудники правоохранительных органов, при этом его задержание «не имело ни юридических оснований, ни было официально признано». Также супруга похищенного заявила о психических страданиях, полученных из-за исчезновения ее мужа, судьба и местоположение которого до сих пор остается неизвестным.

В итоге заявительнице присуждена выплата компенсации в 26 тысяч евро или порядка 2,2 млн рублей по сегодняшнему курсу.

Интересы заявителей в суде представляли юристы правозащитной организации «Комитет против пыток».

Руководитель северокавказского отделения «Комитета против пыток» Магомед Аламов в разговоре с Кавказ.Реалии подчеркнул, что решением ЕСПЧ эта история не закончится и правозащитники готовы и дальше расследовать преступление, «будут стараться довести дело до логического конца – пока не будет установлено местонахождение Салмана, не будут привлечены к ответственности лица, причастные к его похищению и дальнейшему безвестному исчезновению».

Собеседник подчеркнул, что следствие по похищению Тепсуркаева еще продолжается, но у правозащитников нет информации о предпринимаемых следователем действиях.

«Мы не можем получить доступ к материалам дела. Даже если предварительное следствие будет приостанавливаться, мы не сможем ознакомиться с этим. Поэтому мы намерены добиваться признания жены Салмана Тепсуркаева потерпевшей. В том числе на основании решения ЕСПЧ, признавшего нарушение ее прав и присудил ей выплату компенсации морального вреда», – пояснил Аламов.