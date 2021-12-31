Официальная смертность от COVID-19 в России в ноябре обновила максимум

Вечером в четверг, 30 декабря, прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Байден во время разговора находился в своём доме в штате Делавэр.

Телефонный разговор двух президентов продолжался 50 минут.

Разговор прошёл на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Комментарий Белого Дома

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по итогам переговоров говорится о том, что Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины. Президент Байден дал понять, что США с союзниками и партнерами "решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины". При этом президент Байден поддержал дипломатические усилия, в частности двусторонний американо-российский стратегический диалог и переговоры в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ, которые должны пройти в январе. В заявлении Белого дома подчеркивается, что дипломатический диалог может привести к успеху лишь в условиях деэскалации конфликта.

По словам не названных по именам представителей администрации США, во время разговора Байден сказал Путину, что перед двумя странами открыты два пути: дипломатия или сдерживание России с помощью санкций. По какому пути будут развиваться события, зависит от действий России в ближайшее время. Президент США ещё раз сделал акцент на том, что его администрация готова ввести санкции, которые нанесут России серьёзный экономический урон, если Кремль начнёт полномасштабное вторжение в Украину, которого опасаются в Киеве и на Западе.

Президент Байден, по словам сотрудника администрации США, подчеркнул принцип, которого неукоснительно придерживаются Соединенные Штаты в переговорах с Россией, - ни один из вопросов, связанных с безопасностью американских союзников и партнеров, не будет решаться без их участия. Путин принял это к сведению, подчеркнул представитель Белого дома. В начале января Вашингтон намерен продолжить "очень интенсивный период консультаций" со своими европейскими союзниками и партнерами.

Комментарий Кремля

Разговор в преддверии переговоров России с США и НАТО по вопросам безопасности инициировала Москва.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре сказано, что главной его темой стали предстоящие переговоры об обсуждении российских требований о предоставлении "гарантий безопасности". Путин вновь сказал Байдену, что Москва добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ".

Переговоры, как говорится в сообщении, состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. В сообщении Кремля говорится, что Байден заявил, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

Возможное введение санкций против России "в случае эскалации ситуации вокруг Украины" Путин назвал "серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя разговор, подчеркнул, что президент США, в частности, говорил о недопустимости развязывания ядерной войны.

Что предшествовало разговору

Это уже второй разговор Путина и Байдена в декабре - после переговоров по видеосвязи.

Осенью СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины, сообщил, что Киев пока не видит угрозы полномасштабного вторжения со стороны России. По словам Алексея Данилова, Москва в данный момент не может начать полноценное вторжение физически.