«Ростех» запросит у правительства 78 миллиардов рублей на опреснение воды в Крыму

Госкорпорация "Ростех" готовит для российской администрации аннексированного Крыма предложение о строительстве девяти установок опреснения воды общей мощностью около миллиарда кубометров в год. Для их энергоснабжения понадобится строить новые электростанции. Стоимость проекта оценивается в 78 миллиардов рублей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

После аннексии Россией Крыма власти Украины перекрыли поставлявший на полуостров пресную воду Северо-Крымский канал. Это привело к острой нехватке воды. В 2013 году Крым использовал около 727,3 миллиона кубометров воды на поставки населению, на сельское хозяйство и промышленность. В 2014-м – в четыре раза меньше, 172 миллиона, свидетельствуют данные Института экономики и организации промышленного производства РАН.

Власти Украины заявляют, что не будут открывать Северо-Крымский канал, пока полуостров находится под российским контролем. Москва планировала потратить на водоснабжение почти 87,5 миллиарда рублей, выделив эти деньги из федеральной целевой программы. При этом финансировать предполагалось, например, строительство нескольких водохранилищ.

На опреснение воды до 2024 года правительство планирует потратить 8 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ". Это в 10 раз меньше, чем требует проект "Ростеха". Опреснительные станции очень дороги в производстве и содержании, их эксплуатация может привести к значительному росту тарифов.

Из каких источников может быть оплачено предложение госкорпорации, сейчас неясно, отмечает газета. Кроме того, уточняет один из экспертов газеты, для создания установок требуется дорогостоящее импортное оборудование, а полуостров находится под санкционным давлением.