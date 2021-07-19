РПЦ не считает, что вакцинация вредит образу Бога

Представители Русской православной церкви прокомментировали слова наместника Соловецкого монастаря епископа Порфиция о том, что вакцинация против коронавируса может повредить геном человека, а вместе с ним и образ Бога внутри него.

«Владыка Порфирий - достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний», – сказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда утверждает, что РПЦ выступают за добровольную вакцинацию, и отметил что на сегодняшний день это основной способ борьбы с пандемией. Монах Порфирий, по его словам, ошибался и уже сам с сожалением это признал.

18 июля монах Порфирий во время своего выступлении перед паствой предположил, что вакцина от коронавируса может отредактировать геном человека, и не только его: «Совершенно официальная информация: вакцина - это генноинженерный, высокотехнологичный продукт. Что такое генетически модифицированный человек? В какой степени образ Божий остался в нем неповрежденным и кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе Божьем?»

Представители РПЦ в своих выступлениях не раз отмечали, что отказ от вакцинации не должен быть обусловлен религиозными причинами.