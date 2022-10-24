RT остановил сотрудничество с Красовским из-за призыва топить детей

Телеканал Russia Today «останавливает сотрудничество» с директором вещания на русском языке Антоном Красовским после его слов об украинских детях. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.

В своём телеграм-канале Симоньян назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным».

«Ни я, ни остальной коллектив не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», – написала она, при этом добавив, что ей «сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей».

20 октября в эфире авторской программы Красовского на RT «Антонимы» ведущий, беседуя с писателем Сергеем Лукьяненко, который также поддерживает войну в Украине, заявил, что украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией, нужно «топить» в реке или «сжигать» заживо. Также он призвал расстреливать украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал после этого все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала RT, обвинив Красовского в призывах к геноциду.

Сам Красовский спустя четыре дня решил попросить прощение у тех, кто, по его словам, «обалдел» от его слов. Он заявил, что ему «неловко», что он «как-то не увидел этой границы. Про детей».

«Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — написал он.

Ранее Красовский публично поддержал обстрел российскими военными центра украинского города Виница, в результате которого погибли десятки гражданских лиц, а 10 октября, в день, когда были нанесены самые массированные ракетные удары по украинским городам, журналист выложил в свои соцсети видео, на котором танцует на балконе в пижаме с надписью «Армия России».