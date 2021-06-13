Из руководства «Роскосмоса» убрали последнего космонавта

Руководство «Роскосмоса» покинул последний остававшийся в нем космонавт. Герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев снят с должности исполнительного директора корпорации и переведен в советники.

Как утверждает «Новая газета», одной из причин этого стала критика со стороны Крикалева проекта съемок на Международной космической станции коммерческого фильма «Вызов». Крикалев подтвердил это изданию «Открытые медиа», но отказался от дальнейших комментариев.

Исполнительным директором пилотируемых программ «Роскосмоса» вместо Крикалева назначен Александр Блошенко. В пресс-службе корпорации это решение объяснили началом подготовки проекта новой российской орбитальной станции.

Как утверждает «Новая газета», на наблюдательном совете при «Роскосмосе» 9 июня Крикалев раскритиковал проект съемок на МКС фильма с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Критики проекта утверждают, что из-за подготовок к съемкам была скомкана научная программа исследований, сокращено число космонавтов, которые работают на станции.

«Вызов» – совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемка фильма на МКС планируется на октябрь. С Пересильд и Шипенко должен полететь космонавт Антон Шкаплеров. По его словам, речь идет не просто о фильме, а о научном эксперименте.

Комментариев гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина пока нет.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако американская сторона, участвующая в проекте, намерена его продлить. Весной правительство России сообщило, что к 2025 году Москва может создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС. Окончательное решение пока не принято. 4 июня сообщалось, что глава НАСА Билл Нельсон в телефонном разговоре предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Рогозин согласился с предложением. Об этом говорится в сообщении российской корпорации.

Рогозин неоднократно подвергался критике за снижение числа запусков ракет в космос в последние годы, финансовые нарушения и хищения в космической отрасли и за выступления с амбициозными планами, не все из которых впоследствии подтверждались.