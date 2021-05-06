Правительство России установило, каких размеров грибы можно собирать в лесу

В России 5 мая вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии, который ужесточает в том числе правила сбора грибов, пишет Сибирь.Реалии.

Так, согласно приказу ведомства №494, если грибы и ягоды собираются на продажу, то следует заранее заключить договор аренды определенного участка леса. Без аренды можно собирать грибы для собственного потребления.

При этом в документе определены размеры шляпок грибов, которые можно собирать как для собственного потребления, так и для продажи. Например, лисички, сыроежки, маслята и опята можно собирать только со шляпками более 1,5 сантиметра в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 сантиметра.

Строго запрещается собирать грибы с токсическим и наркотическим действием. За такое нарушение грозит уголовная ответственность.

Березовый сок даже для личного потребления можно собирать только на заранее арендованном участке. Причем при условии, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Другой приказ ведомства описывает правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. К ним относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, валежник, лапы хвойных деревьев для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и другое.

"Черные камни", VIP-охота и забор – как в Карелии предприниматели отгораживаются от грибников