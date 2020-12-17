Россию на два года отстранили от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на два года от международных соревнований, говорится в сообщении суда.

Указано, что Российское антидопинговое агентство не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс: не предоставило подлинные данные и основные аналитические данные бывшей Московской антидопинговой лаборатории.

Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года, а не до 2024-го как предполагалось (WADA требовала отстранения на 4 года). Санкции со стороны WADA точно затронут Олимпийские игры-2020 в Токио и 2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2023 в Петербурге без ограничений, а мужская и женская сборные России по хоккею будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022) и на Олимпийских играх-2022 в Пекине, заявила Федерация хоккея России после решения CAS.

Хоккеисты российской сборной будут выступать в нейтральном статусе, их форма может быть сделана в цветах флага с надписью "Россия".

Представители правительства России не могут быть назначены и не могут заседать в качестве членов советов или комитетов, им также не может быть выдана аккредитация в течение двухлетнего периода на Олимпийские и Паралимпийские игры (зимние или летние), а также на любые чемпионаты мира.

Под ограничения подпадают следующие представители российской власти: президент и премьер-министр России, вице-премьеры, депутаты Госдумы и Совета Федерации, министры, их заместители, а также руководители и заместители руководителей федеральных служб и агентств, а также Центра спортивной подготовки, все сотрудники Управления делами президента и Следственного комитета.