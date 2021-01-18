Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток

Химкинский городской суд на 30 суток арестовал российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет «Настоящее время».

Заседание проходило в отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки. До этого к политику не пускали адвокатов, о суде по мере пресечения их уведомили незадолго до самого процесса. Навальный назвал происходящее беззаконием «наивысшей степени».

Представитель МВД на заседании суда заявила о «многократных» нарушениях Навальным условий испытательного срока и предупреждениях ему и адвокату. «После того как 17 января 2021 года его местонахождение было установлено, осужденного задержали на срок до 48 часов», – сказал судья. Она попросила арестовать Навального на 30 суток, передает Life Shot.

Возле здания суда собрались журналисты и пришедшие поддержать политика граждане. Их около двухсот, пишет «Медиазона». Внутри были только съемочные группы Lifenews и передачи «Вести. Дежурная часть». В Химкинском суде «МБХ Медиа»​ сообщили, что выездное заседание суда проходит в отделе полиции, "чтобы присутствовали журналисты». Ярмыш отметила, что никого, включая журналистов, внутрь не пустили. «Классная открытость и гласность», – сказала она.

В МВД проведение выездного суда в отделе полиции позже объяснили тем, что у Навального отсутствовали «актуальные результаты теста на коронавирус». Доступ в помещение, где проходит суд, ограничили в целях «обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности».

Навальный требовал допустить всех журналистов на заседание. К зданию суда подъехали автозак и несколько тонированных автобусов.

Правозащитный центр «Мемориал»​ признал политзаключенным Навального. «Задержание под незаконным и безосновательным предлогом оппозиционного политика, ни от кого не скрывавшегося и публично объявившего о своем возвращении после покушения, – политически мотивированный произвол и расправа», – отметили в организации.

Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Полицейские задержали его вскоре после того, как он направился на погранконтроль аэропорта Шереметьево. В день возвращения Навального в Россию полиция в задержала 69 человек, включая самого политика, пишет «ОВД-Инфо».

В России Навальный объявлен в розыск, поскольку, по версии ФСИН, он нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Заседание суда, на котором будет рассматриваться это требование, назначено на 29 января.