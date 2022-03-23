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Мариуполь: смерть и разрушения в осажденном городе (фотогалерея)

Украинский портовый город Мариуполь разрушен за несколько недель безжалостных атак российских военных. Около 300 тысяч жителей заперты в городе, в котором отключили водоснабжение, электричество и газ. Продовольствия не хватает, поставки гуманитарной помощи в город заблокированы.

Несмотря на российский военный ультиматум, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила 21 марта, что «ни о какой капитуляции не может быть и речи».
Горожане идут пешком, пытаясь эвакуироваться из охваченного боями Мариуполя. 20 марта 2022 года
1 Горожане идут пешком, пытаясь эвакуироваться из охваченного боями Мариуполя. 20 марта 2022 года
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Подготовка могил для погибших во время ударов российской армии. Тела на протяжении нескольких дней оставались на улице. Собирать и хоронить убитых было слишком опасно из-за непрекращающихся обстрелов
3 Подготовка могил для погибших во время ударов российской армии. Тела на протяжении нескольких дней оставались на улице. Собирать и хоронить убитых было слишком опасно из-за непрекращающихся обстрелов
Торговый центр, уничтоженный российскими ударами
4 Торговый центр, уничтоженный российскими ударами

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