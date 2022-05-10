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Rutube приостановил работу после кибератаки
Российский видеохостинг Rutube продолжает восстановительные работы после кибератаки, которой, по словам представителей хостинга, он подвергся 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Rutube, сайт по-прежнему недоступен.
В компании сообщают, что ресурс подвергся так называемой APT-атаке. "Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют", - говорится в одном из сообщений.
Как утверждает источник The Village, близкий к руководству хостинга, атака началась около пяти утра 9 мая. Хакерам удалось "полностью удалить код сайта", после чего видеосервис "не подлежит восстановлению". По мнению источника, атака стала возможной из-за утечки кодов для доступа с сайту. Уточняется, что контент не пострадал.
Rutube считается альтернативой американскому видеохостингу Youtube, которую используют российские государственные компании и медиа.
- Накануне Дня Победы хакеры также взломали программу передач ряда операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне". Уточняется, что атаке подверглись МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Другие новости дня
NYT: российское высокоточное оружие малоэффективно
Боевые действия России в Украине показали низкий технический уровень так называемого высокоточного российского вооружения, самонаводящихся ракет и бомб. Мало того, российские запасы такого вооружения резко сократились, говорят в интервью газете New York Times непоименованные сотрудники Пентагона.
По американским данным, на 2 мая по Украине было нанесено более 2100 ударов подобным оружием. Его применение заметно снизилось уже на вторую неделю из-за нехватки такого вооружения, и сейчас Россией используются в основном обычные бомбы, говорит источник газеты в Пентагоне.
Российские пилоты, как правило, не могут быстро выявить цели на земле и навести на них ракеты. Отчасти поэтому Россия не смогла подавить украинские противовоздушные системы и обеспечить своей авиации превосходство в воздухе. Ракеты, выпущенные по территории Украины из-за границ Украины, нередко бьют мимо цели или отказывают.
Россия начала серьезные работы над созданием такого оружия лишь в последние два десятилетия, отставая от Соединенных Штатов на двадцать с лишним лет. Во время войны в Сирии Россия успешно применяла самонаводящееся оружие, но очень ограниченно и в искусственных условиях, когда применению такого оружия российскими пилотами ничто не препятствовало в отличие от Украины, где им угрожают украинские ПВО и украинские истребители.
Россия применяет в Украине управляемые крылатые ракеты Х-101, запускаемые с бомбардировщиков, баллистические ракеты "Искандер" и "Точка", а также небольшое число корабельных крылатых ракет "Калибр". По мнению американских аналитиков, российские специалисты оказались неспособны создать адекватные программы-инструкции, которые задают курс и другие параметры полета крылатым ракетам. Попытка масштабного использования такого оружия в Украине показала, что оно все еще в России находится "в младенческом возрасте", говорят собеседники New York Times.
Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания погиб во время обстрела в Украине
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания погиб во время артиллерийского обстрела в «серой зоне» у российского блок-поста в Запорожской области. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
По словам Геращенко, у Жвания было российское гражданство, он был «неофициальным представителем Росатома».
«В этой истории вопросов больше, чем ответов. Особенно, что он делал у «серой зоны», – написал Геращенко. Пост о гибели Жвания он опубликовал под хештегом «предатель», указывает агентство «Новости-Грузия».
Давид Жвания был депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созывов, главой Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (2012—2014). С февраля по сентябрь 2005 года — министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.
Родом из Тбилиси (1967), из известной в те времена в Грузии семьи. Отец, физик-философ, преподавал в университете, работал в ЦК. Мать, Луиза Жвания, врач-гематолог, всю жизнь проработала в железнодорожной больнице Тбилиси. Давид Жвания учился в тбилисской школе № 61, затем в ТГУ по специальности экономист. С детства был знаком с Бадри Патаркацишвили, будущим олигархом и соратником Бориса Березовского.
Покинул Грузию во времена правления Звиада Гамсахурдия, в 1999 получил украинское гражданство, после чего начал стремительно делать бизнес и политическую карьеру.
На Первом канале изображение Бонни и Клайда выдали за фото фронтовиков
Во время праздничного концерта, посвящённого Дню победы, который транслировал Первый канал, в качестве фотографии фронтовиков на сцене появилась фотография Бонни Паркер и Клайда Бэрроу - американских грабителей и убийц, действовавших в 30-х годах прошлого века.
Снимок появился в кадре во время песни "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары и символизировал пару, которую разлучила война.
Фотография Бонни и Клайда, которая высветилась на большом экране на сцене, была сделана в 1933 году - за год до того, как их при попытке задержания убили полицейские.
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу «до конца боевых действий», сообщили в Белом доме.
Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года» дает возможность ускорить поставки оружия, военной помощи и других ресурсов. Он был внесен в Конгресс еще в январе этого года – до начала российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена в твиттере: «Подписание нынешних законов о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет».
В законопроекте сказано, что президент США «может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России».
- С начала войны в Украине США выделили три пакета военной помощи Киеву на общую сумму 2,4 млрд долларов. 28 апреля Джо Байден попросил Конгресс выделить дополнительные 33 млрд.
- Закон о ленд-лизе для Украины будет действовать как аналогичный закон времен Второй мировой войны, когда США поставляли союзникам военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Тогда одним из главных получателей помощи был Советский Союз.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце апреля заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму.
Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России
Европейский Союз намерен ослабить готовящийся шестой пакет санкций против Росссии. В частности – исключить из него запрет для европейских судов на транспортировку российской нефти и топлива третьим странам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Одной из стран, выступивших против такой меры, была Греция. Она входит в число крупнейших судовладельцев в мире. Санкции на транспортировку российского топлива являются важной статьей доходов страны.
При этом ЕС оставил в шестом пакете санкций пункт о запрете европейским странам страховать суда, перевозящие нефть из России, пишет Bloomberg.
- 8 мая постпреды стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о запрете на импорт российской нефти. Против в первую очередь выступает Венгрия, несмотря на том, что ЕС планирует разрешить этой стране, а также Чехии и Словакии закупать нефть у России до 2024 года. Венгрия требует дополнительного финансирования за отказ от российского топлива.
Свыше ста человек задержаны в России 9 мая за антивоенные пикеты
9 мая во время мероприятий, посвященных Дню победы, российская полиция задержала как минимум 125 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Свыше восьмидесяти из них были задержаны за антивоенные акции, пикеты и символику.
Так в Москве на Пушкинской площади полицейские увели в автозак молодого человека, который угощал прохожих конфетами если они высказывались против войны. Вместе с ним был задержан журналист издания SOTA Егор Шатов, который в этот момент брал у раздававшего конфеты интервью.
Там же на Пушкинской площади был задержан пикетчик Дмитрий Коваль - он держал в руках плакат с надписями «Война - не мир, свобода - не рабство, незнание - не сила».
Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге и других городах России задержаны несколько десятков человек, пришедших с антивоенными плакатами на шествие «Бессмертный полк». Как сообщает «ОВД-Инфо», на некоторых из них составляют протоколы о дискредитации российской армии.
Отдельно отмечается, что как минимум 37 человек были задержаны в московском метро с помощью системы распознавания лиц. Только пятерых из них задержали в связи с акциями во время празднования Дня победы, остальных полиция искала за предыдущие пикеты. Среди задержанных - адвокаты Михаил Бирюков и Юлия Трегубова, сотрудничающие с «ОВД-Инфо».
Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с победой на президентских выборах
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Ваша победа является свидетельством поддержки народа и надежд на новые достижения. Убежден, что узы крепкой дружбы между нашими братскими республиками и впредь будут залогом укрепления абхазо-югоосетинских отношений. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов», - отмечается в поздравлении.
Бжания пожелал Гаглоеву больших успехов на ответственном посту, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,30%. По информации главы ЦИК Эмилии Гагиевой, обработаны более 97% протоколов.
Макрон выступил с инициативой создания альянса для стран-кандидатов на членство в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать европейский политический альянс нового типа, который позволит странам, не входящим в ЕС, включая Украину и Великобританию, присоединиться к «фундаментальным европейским ценностям».
По словам Макрона, даже если Украине будет предоставлен статус кандидата в ЕС, ей могут потребоваться годы, чтобы стать полноправным членом, поэтому вместо изменения устава членства французский президент выступил с инициативой создания нового альянса.
«Украина своей борьбой и мужеством уже является сердечным членом Европы, нашей семьи и нашего союза. Даже если мы завтра же присвоим ей статус кандидата, все хорошо понимают, что процесс вступления займет несколько лет, а то и несколько десятилетий», - сказал Макрон.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Ее примеру последовали также Грузия и Молдова.
В Армении отмечают Праздник Победы и Мира
Сегодня, 9 мая, в Армении отмечают Праздник Победы и Мира.
В связи с праздником премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы «воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину». Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.
Согласно сообщению, Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.
Премьер-министр также выступил с посланием по случаю 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как подчеркнул премьер-министр Армении, «победой в войне цивилизованное человечество сказало “нет” одному из величайших зол — фашизму».
«Неоценима в этом деле роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого в составе Советской армии и армий союзных стран внесли весомый вклад в спасение человечества от фашизма.
В этой борьбе много сынов армянского народа отдали свои жизни во имя цивилизации, проявив героизм и непоколебимую преданность.
У нас было более 300 тысяч жертв во Второй мировой войне. 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза, многие наши соотечественники сражались в армиях союзных стран, участвовали в антифашистской борьбе ряда стран и увенчали славой свои имена. Сегодня мы преклоняемся перед подвигами и памятью наших героев, наших мучеников и гордимся героизмом наших предков», – отметил Пашинян.
«Именно дух наших дедов и отцов, ставших героями Великой Отечественной, Второй мировой войны, слился с духом добровольчества в начале 1990-х годов и стал гарантом борьбы Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] за выживание, победы в Первой Арцахской войне и освобождения Шуши.
Сегодня, после 44-дневной войны, мы с горечью констатируем, что не только не смогли превратить победу в первой Арцахской войне в дипломатическую, политическую, экономическую победу, но многие плоды этой победы утеряны, Арцах и Армения стоят перед серьезными вызовами.
Нашим ответом на эту ситуацию, однако, должны быть не мысли о том, что все кончено, а трезвый, рассудительный, грамотный анализ приведших к сложившейся военно-политической и региональной ситуации причин и прагматичное планирование будущего.
Кровь наших мучеников, отдавших свою жизнь за Родину, не должна пропадать даром, и величайшим выражением их дела должно стать укрепление армянской государственности, полная реализация прав армян Арцаха, мирное развитие наших поколений и мирное региональное сосуществование, что является единственной надежной гарантией Арцаха и Армении.
Получившее вотум доверия народа политическое большинство ведет Армению именно по этому пути, понимая все трудности, которые возникнут. Мы готовы противостоять этим трудностям, потому что руководствуемся убеждением, что да, мы идем трудным, но верным путем.
Мы не авторы бедствий, которые постигли нашу страну, нас постигла жестокая судьба и священная миссия: провести нашу Родину через неизбежные бедствия, которые накапливались на протяжении уже многих лет, и довести ее к мирному, благополучному, счастливому будущему», – подчеркнул армянский лидер.
«Нам не всегда удавалось превратить победы на поле боя в победы в жизни. Мы должны суметь превратить наши неудачи на поле боя в победы в области образования, науки, промышленности, экономики, внешней политики, итогом которых должен стать длительный и стабильный мир, всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Сегодня мы преклоняемся перед нашими дедами, нашими отцами, нашими братьями и нашими сыновьями, которые сражались и отдали свою жизнь за Родину. Их победы в войнах, наши неудачи в войнах должны стать победой жизни.
Вечная слава нашим героям!» – завершил свое послание премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Праздничный парад и акция «Бессмертный полк» прошли в Абхазии
В честь Дня Победы на сухумской Набережной Диоскуров сегодня прошел торжественный марш парадных расчетов.
Как пишет агентство «Апсныпресс», командовал маршем первый заместитель министра обороны самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Цвижба, принимал – министр обороны Владимир Ануа.
Президент Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб возложили венки к памятнику Неизвестному солдату.
Сегодня же в Сухуми прошла акция «Бессмертный полк» – сухумчане с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам города до памятника Неизвестному солдату.
Шарль Мишель в Одессе: ещё Пушкин отмечал её европейский дух
Глава Европейского совета Шарль Мишель на 9 мая приехал в Одессу.
Он написал, что решил отметить День Европы в этом городе, европейский дух которого отмечал ещё Пушкин.
“А сегодня тут украинцы укрывают памятники от пуль и ракет и защищают свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС с вами”, - написал он в твиттере. Сообщается также, что он провёл разговор по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мишель уже во второй раз после начала российского вторжения приезжает в Украину, ранее он побывал в Киеве.
Заявления о европейских перспективах Украины и её поддержке в войне с Россией сделали сегодня и другие лидеры ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уже в июне комиссия может высказаться о возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский сегодня заявил, что Украина заполнила вторую часть необходимых для этого документов. По словам фон дер Ляйен, будущее Европы является также будущим Украины.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что "долгом Европы" является помощь Украине, отметил, что переговоры о её вступлении в ЕС могут длиться годы, возможно - более 10 лет.
- Русский поэт Александр Пушкин жил в Одессе в начале 1820-х годов, его именем названа одна из центральных улиц города. После российского вторжения в ряде украинских городов снесли памятники Пушкину, ведутся дискуссии о переименовании улиц, названных в честь российских деятелей культуры. Решения в каждом конкретном случае принимают местные власти.
Иванишвили проведет серию пресс-конференций – он вновь судится с Credit Suisse
Грузинский миллиардер и экс-премьер Бидзина Иванишвили во второй раз будет судиться со швейцарским банком Credit Suisse.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Netgazeti, PR-компания Cision от имени Иванишвили заявила о значительных финансовых потерях, так как банк задержал операции в трастовом фонде Green Vals, который был создан для защиты интересов бенефициаров.
«Предположительно, Бидзина Иванишвили является жертвой не только дискриминации, но и кампании политического давления со стороны банка», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что 4 марта 2022 года бенефициары потребовали выплат. Их требование было удовлетворено только 4 апреля, что нанесло бенефициарам финансовый ущерб.
Управляющий объяснил задержку «геополитической обстановкой в Восточной Европе». При этом в заявлении не говорится, какой именно финансовой ущерб был нанесен Иванишвили и какие именно транзакции задержал швейцарский банк.
Согласно заявлению, случай 4 марта не является отдельным случаем. Бенефициары никак не связаны с вторжением России в Украину и не находятся под какими-либо санкциями. У самого Бидзины Иванишвили, бывшего премьер-министра Грузии, двойное гражданство Франции и Грузии, и он не связан со списком подсанкционных лиц и организаций.
«Бидзина Иванишвили крайне недоволен управлением активов. Фактически мы находимся в ситуации, в которой действия управляющего тотально противоречат целям и принципам траста. У их действий нет экономической основы, они создают опасный прецедент. Самое интересное то, что банк связывает свои действия или бездействие с международной политикой, что приобретает форму политического давления», – говорится в заявлении PR-компании.
Сообщается также, что в ближайшие недели Иванишвили намерен организовать серию пресс-конференций для международных СМИ.
- О том, что Иванишвили выиграл дело против швейцарского банка Credit Suisse на Бермудских островах Financial Times сообщило в конце марта. Общая сумма исков составляла около 800 миллионов долларов.
- Иванишвили утверждал, что пострадал от действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона. Он был осужден за мошенничество в 2018 году, освобожден в 2019-м, а в 2020-м покончил жизнь самоубийством. Лескодрон признался, что во время финансового кризиса 2008 года начал покрывать убытки за счет денег клиентов.
Бибилов: на украинской земле вновь идет смертный бой против фашистской нечисти
9 мая в Южной Осетии отметили Парадом Победы и шествием «Бессмертного полка».
Действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, выступая на параде, прокомментировал войну в Украине, заявив, что «сегодня на украинской земле вновь идет смертный бой против фашистской нечисти».
Югоосетинский лидер уверен, что Украина «стала центром притяжения для нацистов со всего мира».
«Захват власти на Украине идейными наследниками нацизма обернулся развертыванием жесточайшего террора против всех, кто смел встать у них на пути. Вооруженная агрессия против народа Донбасса, поощряемая зарубежными спонсорами и единомышленниками нацистов, обернулась настоящей трагедией. На руках нацистов кровь многих тысяч невинных жертв – женщин, стариков и детей», – отметил он.
«Была развернута подготовка агрессии против России – от создания сети лабораторий по разработке бактериологического оружия и работы над созданием ядерного оружия вплоть до планов вторжения на территорию России», – добавил Бибилов.
Сегодня же югоосетинский лидер принял участие в шествии «Бессмертного полка» на цхинвальской Театральной площади. Как пишет агентство «Рес», Бибилов пронес портрет брата своего деда – Сулико Бибилова.
Как сообщалось ранее, во втором туре президентских выборов, прошедших накануне, Бибилов уступил оппозиционеру Алану Гаглоеву.
Гонконг возглавил ставленник Пекина Джон Ли
В воскресенье главой администрации Гонконга — особого района КНР, автономия которого в последние годы во многом была свёрнута — стал начальник службы безопасности города Джон Ли. Он был единственным кандидатом и получил более 99% голосов коллегии выборщиков.
"Это свидетельствует о том, что власти усиливают деспотичный подход к Гонконгу. Теперь политикой управления городом станет национальная безопасность", — прокомментировал результаты голосования правозащитник и бывший депутат Гонконга Натан Лоу телеканалу CNN.
В Гонконге Ли руководил подавлением антиправительственных протестов и поддержал пекинский закон о национальной безопасности, серьёзно ограничивший автономию Гонконга.
Джон Ли более тридцати лет служил в полиции. В 2019 году, уже будучи министром безопасности Гонконга, он активно продвигал законопроект об экстрадиции. Законопроект позволил бы отправлять задержанных гонконгцев на материковый Китай. Местные жители решили, что таким образом Пекин посягает на автономию Гонконга. В городе прошли массовые протесты, подавлением которых командовал Джон Ли. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов были задержаны более десяти тысяч человек, 40 процентов из них — студенты и школьники. Несмотря на действия полиции, Ли хвалил своих “смелых офицеров” и осуждал протестующих как “радикалов, сеющих террор”, — передаёт CNN.
В июне 2020 года Пекин ввёл в Гонконге закон о национальной безопасности, главным исполнителем которого стал Джон Ли. Закон, запрещающий сепаратизм, терроризм и сговор с иностранными силами, используется властями для преследования оппозиционных политиков, активистов и журналистов. Многие из них были арестованы или вынуждены бежать за границу.
В том же году США ввели против Джона Ли и других пропекинских политиков санкции за подрыв автономии города и демократических процессов, а также за участие в массовых арестах. Ли назвал санкции “неразумными” и “актом запугивания”.
Гонконг — специальный административный район Китая, глобальный финансовый центр. На острове проживает около 7,5 миллионов человек. В 1997 году Великобритания передала остров Китаю с условием, что Гонконгу будет предоставлена широкая автономия до 2047 года. Закон о национальной безопасности серьёзно подорвал либеральные свободы, обещанные Гонконгу, включая свободу слова. По итогам 2021 года Гонконг опустился с 80 на 148 место во Всемирном индексе свободы прессы.
Министр обороны Британии: Путин и генералы могут закончить как нацисты
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несёт ответственность за военные преступления в ходе войны в Украине, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны.
Уоллес выступает сегодня в Национальном музее армии в Лондоне, но отрывки из его речи уже стали достоянием гласности. "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века", – считает британский министр. "Их судьба в конечном счёте окажется такой же".
По словам Уоллеса, как сама неспровоцированная агрессия против Украины, так и зверства, совершённые в её ходе - включая насилие против женшин и детей - наносит ущерб памяти о жертвах, которые Россия принесла в прошлом, и её репутации в мире, которой она когда-то могла гордиться. Британский министр считает, что Путин "украл" историю борьбы российского народа с нацизмом для своих политических целей. "Все профессиональные военные должны быть возмущены поведением российской армии" - считает британский министр. По словам Уоллеса, командование российской армии должно быть поставлено под трибунал.
Многие лидеры стран запада в своих выступлениях, посвящённых победе над нацизмом, в этом году упоминают о войне в Украине, проводя прямые и непрямые параллели между действиями гитлеровской Германии во Второй мировой войне и России - сейчас.
9 мая президент США Джо Байден, как сообщил Белый дом, подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины. Оружие и другие товары по ленд-лизу будут поставляться Соединёнными Штатами впервые со времён Второй мировой войны, когда такие поставки помогли в том числе Советскому Союзу.
В Варшаве российского посла облили красной краской
В Варшаве совершено нападение на российского посла. Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии.
Опубликовано видео, на котором посла и сопровождающих его лиц окружают люди с украинскими флагами, скандирующие "Фашисты". Российское агентство РИА Новости опубликовало видео с послом без звука.
Польша занимает жёсткую позицию в отношении российского вторжения в Украину. В страну после начала войны прибыли более 3 миллионов украинских беженцев.
Сам посол после инцидента заявил, что серьёзно не пострадал. По его словам, посольство заявит протест. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо", а "на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма".
Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы «ДНР» Захарченко
В столице Чеченской республики городе Грозном одну из улиц назовут в честь погибшего в 2018 году главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Руководитель Чечни заявил, что Захарченко "посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость" и воевал против "бандеровских прихвостней".
Губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко в понедельник, 9 мая сообщил о том, что улица в новом микрорайоне Южно-Сахалинска также будет названа в честь Захарченко. По словам главы региона, решение принято "после многочисленных обращений общественных и ветеранских организаций". Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что улица имени Захарченко появится в Комсомольске-на-Амуре.
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что в микрорайоне Спутник в Кызыле появится улица имени полковника армии "ДНР" Владимира Жоги, погибшего в 2022 году. В другом микрорайоне города одна из строящихся улиц будет названа в честь Захарченко. Кроме того, в селах Тувы появятся улицы, названные в честь российских военных погибших в ходе войны в Украине.
Глава Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в строящемся микрорайоне "Зелёная Река" в честь Захарченко и Жоги. Об этом Бурков сообщил в своём телеграм-канале. Глава Камчатки Владимир Солодов предложил называть улицы "городов и поселков" в честь погибших участников "специальной операции" на Донбассе.
- Первый глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Россия обвинила в убийстве украинские спецслужбы, однако Киев эти обвинения отвергает и подозревает, что к инциденту причастна российская сторона.
Прага лишит маршала Конева почётного гражданства
Городской совет столицы Чехии - Праги принял решение посмертно лишить советского маршала Ивана Конева почётного гражданства города.
Решение должен ещё подтвердить городской парламент, ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.
Конев получил почётное гражданство Праги в июне 1945 года. Он командовал частями Красной армии, которые 9 мая 1945 года вошли в Прагу. С инициативой лишить его почётного гражданства - на фоне российского вторжения в Украину, которое большинство чешских политических сил резко осуждает - выступил мэр Праги Зденек Гржиб. В обосновании решения говорится, что события 1945 года следует рассматривать в историческом контексте, и долгое время власти Чехословакии, ставшей после войны частью "советского блока", допускали лишь одну трактовку исторических событий, в рамках которой маршала Конева называли освободителем Праги.
Как отмечается в документе, Красная армия достигла Праги уже после капитуляции как Германии, так и немецкого гарнизона города, заключившего соглашение с руководителями Пражского восстания о выходе из Праги. Также, как утверждается, Конев отдал 9 мая приказ о бомбардировке города Млада-Болеслав, чтобы не допустить отхода немцев на запад. При бомбардировке погибли множество мирных жителей. Отмечена и роль Конева при подавлении восстания в Будапеште в 1956 году.
Почётными гражданами Праги являются несколько десятков человек, в их числе семеро советских диссидентов, вышедших в 1968 году на Красную площадь в Москве в знак протеста против вторжения в Чехословакию, а также музыкант Мстислав Ростропович. Лишены гражданства были на данный момент трое, это лидеры компартии Чехословакии Клемент Готтвальд и Густав Гусак и советский диктатор Иосиф Сталин.
В 2020 году власти городского района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, установленный в 1980 году. Тогда подчёркивалось, что решение не ставит под сомнение роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Однако российский МИД заявил резкий протест, и отношения между Москвой и Прагой серьёзно ухудшились. Дальнейшее их ухудшение произошло в связи с войной в Украине.
Гаглоев лидирует с 54,2% голосов после подсчета 97% протоколов
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 54,2% голосов после обработки 97% протоколов, у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова 43,3% голосов. Об этом сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.
«Это данные на 12:00 дня 9 мая. Обработано более 97% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 434, что составляет 43,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 15 867, что составляет 54,2% от числа избирателей, принявших участие в голосовании», – сказала Гагиева.
По данным главы ЦИК, против всех проголосовали 779 избирателей, что составляет 2,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Всего в выборах приняло участие 25 395 человек. Явка избирателей составила 64,75%.
Как сообщалось ранее, Анатолий Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Алану Гаглоеву успешной работы.
- Грузия и международное сообщество не признают выборы в Южной Осетии. В Тбилиси голосование назвали «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
В МИД Грузии осудили второй тур выборов югоосетинского президента
В МИД Грузии осудили второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южной Осетии.
«Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права и грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», – подчеркнули в ведомстве.
«В условиях российской оккупации и эффективного контроля никакие выборы не могут иметь юридической силы, пока сотни тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, изгнанных из Абхазии и Цхинвали в результате этнической чистки грузин, до сих пор лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома, а права и свободы живущих на местах людей грубо нарушаются», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, в МИД Грузии подчеркнули, что «эффективный контроль России над оккупированными регионами и ее ответственность за нарушения прав человека четко обозначены решением Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года».
Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество должным образом оценить и эффективно отреагировать на очередное незаконное действие против суверенитета и территориальной целостности Грузии.
- Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,30%. По информации главы ЦИК Эмилии Гагиевой, обработаны более 97% протоколов.
Сотрудники «Ленты.ру» разместили на сайте антивоенные статьи
На сайте "Лента.ру" – одном из самых посещаемых новостных сайтов в России – утром 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей.
Сейчас статьи с такими заголовками, как "Российская армия оказалась армией воров и мародеров" или "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика". Несколько статей и скриншот главной страницы сайта сохранились в веб-архиве. Они подписаны именами сотрудников "Ленты.ру". В частности, ответственность за размещение статьи "Войной нельзя прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти" взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор отделов Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!" – говорится в завершении статьи.
Все статьи начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей".
Источник "Медиазоны" в издании "Лента.ру" подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных ранее новостях.
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Хакеры взломали программу передач платного российского ТВ
Хакеры взломали программу передач некоторых операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".
Сообщается, что были взломаны сервисы МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Также утром 9 мая была совершена кибератака на видехостинг Rutube. Сервис перестал работать. Позднее представители Rutube заявили, что "локализовали инцидент".
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. С начала войны хакеры неоднократно утраивали атаки на сайты российских СМИ и государственных органов.
Грузия отмечает День Победы над фашизмом
День Победы над фашизмом отмечается в Грузии 9 мая, в стране это праздничный и выходной день.
В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе – традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке, закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки прошли через ограждения и собрались у могилы неизвестного солдата, пишет агентство «Новости-Грузия».
В парке Киквидзе с утра побывали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. Они возложили цветы к мемориалу и встретились с ветеранами.
Вторая мировая война оставила тяжелый след в Грузии —на фронт ушли около 700 тысяч, из которых погибли до 300 тысяч человек.
К дню победы над фашизмом, согласно распоряжению правительства, ветераны в Грузии получили по 1000 лари (330 долларов), а семьям жертв войны передали по 500 лари (115 долларов).
На сегодняшний день в Грузии в живых остаются всего 172 ветерана, 131 из них проживает в Тбилиси.
Грузинская оппозиция настаивала на переносе праздничной даты на восьмое мая, чтобы отмечать ее со всей Европой, однако инициатива была в очередной раз отвергнута властями.
Путин о войне в Украине: «Россия нанесла упреждающий удар»
Россия нанесла "упреждающий удар", начав военное вторжение в Украину 24 февраля, и это было "единственно правильное решение". Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая на Красной площади в Москве.
В России и ряде других стран бывшего СССР 9 мая отмечается 77-летие победы над нацистской Германией. В этом году праздник отмечается на фоне военного вторжения российских войск в Украину. Причиной начала "спецоперации" Путин назвал действия США и стран НАТО, которые, по его словам, отказали России в гарантиях безопасности и готовили Украину к наступлению на российские "исторические земли", включая Крым.
Традиционную минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне, но и о погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, от "обстрелов неонацистов", а также о российских солдатах, погибших в Украине. Президент также сказал, что подписал указ о помощи семьям погибших и раненым.
Перед Днем Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин 9 мая может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Таких заявлений он не сделал.
Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена – самолеты, включая так называемый самолет Судного дня, над Красной площадью не полетят.
Сегодня же во многих городах России проходит акция "Бессмертный полк". Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.
Сообщается о задержаниях на акции "Бессмертный полк" в ряде городов – из-за того, что жители принесли с собой плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало, в частности, движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до Дня победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.
В Украине сегодня также отмечается День Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провел параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два Дня Победы, а "где-то" – ни одного.
Мероприятия в честь Дня Победы проходят в ряде городов Украины, оккупированных Россией, в частности в Херсоне. В так называемой "ДНР" парады, напротив, отменили, заявив об угрозе обстрелов.
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