Михаил Саакашвили: "Чем Грузия отличается от России и Беларуси? Аресты, запугивания, шантаж оппозиции — все один к одному"

Утром 23 февраля в Тбилиси сотрудники полиции взяли штурмом комнату, в которой находился Ника Мелия, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение". Полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ, самого Мелию задержали и отправили в СИЗО. Политика обвиняют в организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Тогда приехавшему в Грузию депутату российской Госдумы Сергею Гаврилову разрешили сесть в кресло спикера парламента. Депутаты от оппозиции восприняли поступок Гаврилова как очередное свидетельство агрессии России в отношении Грузии, недовольство выплеснулось на улицы, а перед парламентом собрался стихийный митинг людей, который разогнали силовики с применением резиновых пуль и других спецсредств.

После ареста Мелии в Тбилиси начались митинги в поддержку арестованного политика. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария также подал в отставку из-за подготовки ареста оппозиционера, не желая связывать свое имя с его арестом.

Мелия представляет партию, созданную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Нынешний кандидат в премьеры от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили назвал Саакашвили "предателем" и человеком, который "принял решения, которые нанесли ущерб стране".

Как сам Саакашвили расценивает происходящее с его партией и с его страной? В интервью Настоящему Времени он сравнил происходящее в Грузии с протестами против Лукашенко в Беларуси и разгоном оппозиционных митингов в России и заметил, что "Путин получает сейчас огромное удовольствие от того, что происходит в Грузии".

— Как вы оцениваете события, которые произошли в Грузии за последние сутки?

— Я думаю, что эти события происходили не только в последние сутки, а в последние несколько лет. А то, что произошло за последние сутки, — это просто кульминация того, что происходило в последние годы. Это "белоруссизация", внедрение российской модели для Грузии. А чего еще следовало ожидать, когда власть захватил олигарх?

Сначала он мне закрыл въезд в страну под предлогом разных надуманных уголовных дел. Сейчас, в ситуации, когда я не мог руководить своей партией, партия выбрала своим лидером Нику Мелия, при помощи электронного голосования. И они арестовали Нику Мелия также под надуманным предлогом: за то, что два года назад он якобы на митинге сражался с полицией. Это было, когда они привезли в Грузию вице-спикера российской Госдумы Гаврилова и усадили его в кресло спикера грузинского парламента. То есть ситуация очень похожа на Минск, на Москву, один к одному.

— Сегодня после задержания Мелии вы написали, что "доведете борьбу до конца". А какой у вас план действий?

— Мы должны убрать этих людей из власти, потому что в прошлом году мы победили на выборах. Есть железное доказательство того, что были массовые фальсификации, все международные наблюдатели это признают. Но тогда Запад немного прикрыл на это глаза: депутаты не смогли прилететь из-за того, что Грузия закрыла границы из-за коронавируса. А местная бюрократия сказала: "Ну да, массовый вброс голосов, запугивание, подкуп. Ну а что: в Грузии же всегда так проводились выборы?"

А мы сказали: "Ничего подобного!" Не всегда так проводились. Мы провели свободные выборы, я передал власть мирным путем — абсолютным бандарлогам (вымышленный обезьяний народ из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, а также снятого во времена СССР мультфильма "Маугли" — НВ) , но если народ их выбрал — то мы так и сделали. И мы провели честные выборы. И этот разговор, что "мы всегда так делали", "в Грузии всегда так было", и поэтому давайте проглатывать фальсификацию выборов, — это было абсолютно неприемлемо. В результате мы и все оппозиционные партии, которые примкнули к "Единому национальному движению", отказались входить в этот так называемый "парламент" и формировать так называемое "правительство". А наши оппоненты в качестве мести подняли дело Ники Мелии двухлетней давности, и сейчас его закрыли в СИЗО под надуманным предлогом.

Хочу сказать, что в тюрьме также находились и другие члены нашей партии. Было возбуждено уголовное дело, несколько сотен людей, лидеров и активистов нашей партии были вынуждены покинуть страну и уехать за границу.

Почему до сих пор Запад молчал? Да, сейчас они начали говорить о том, что происходит в Грузии, но почему до сих пор они молчали? Это просто аморально! Чем Грузия отличается от Беларуси? Да ничем! В Беларуси чуть-чуть лучше экономическая ситуация. Чем Грузия отличается от России? Да ничем. Просто в России чуть-чуть лучше экономическая ситуация. Все остальное: аресты, запугивания, шантаж оппозиции, риторика властей — все абсолютно один к одному. Единственное что отличается — это то, что нынешние грузинские власти утверждают, что они прозападные. Но на самом деле они делают все, что устраивает Путина. Потому что Путин получает сейчас огромное удовольствие от того, что происходит в Грузии.

— В нынешней ситуации как вы оцениваете реальность того, что требования грузинской оппозиции будут выполнены и новые выборы в Грузии все-таки пройдут?

— Они обязательно будут выполнены, потому что мы будем мобилизовывать народ. Мы научим народ, с одной стороны, не поддаваться на провокации, а с другой стороны — сдерживать насилие. В Грузии абсолютно очевидно, что у Иванишвили нет поддержки. Единственное, на чем он пытается вынырнуть из этой ситуации, — это выгоняет людей за границу.

Сейчас в Грузии осталось лишь чуть больше 3 млн. человек (по данным Национального агентства статистики Грузии их 3,7 млн человек, но Саакашвили может не учитывать тех, кто временно живет за границей по "безвизу" — НВ). У них просто в Грузии нет работы. Грузия — страна с массовой безработицей, куда массово вернулась коррупция, куда вернулся криминал, вернулось массовое политическое насилие, которое мы последний раз видели в первой половине 1990-х годов. Поэтому все это печально. А народ увидел, как можно жить иначе, и народ обязательно будет более активен. И я думаю, что арест лидера моей партии только ускорит эти события. У нас впереди очень интересные события. Будет нелегко, потому что мы имеем дело с криминалом, с мультимиллиардером (состояние Иванишвили Forbes оценивает в $4,8 млрд — НВ), а против него — обнищавшая страна. Но все равно: я уверен, что стремление народа к свободе ничем не переломить.

— Почему вы думаете, что новые выборы будут другими? Заявления о фальсификации выборов довольно характерны для грузинской оппозиции.

— Потому что они пройдут под международным контролем и проводить их будет новый ЦИК. Сейчас Иванишвили фактически отменил институт выборов. И нас приучают к мысли, что выборов никогда и не будет. Мол, если хотите выбирать, — поезжайте в другие страны, там получайте гражданство, там выбирайте, а тут у нас миллиардер владеет страной, какие вам выборы? Он будет всех покупать, запугивать, арестовывать, а остальных выгонять из страны.

Нас не устраивает эта версия пути. В 2012 году, когда политическая сила, которую я возглавлял, проиграла выборы с разницей в несколько процентов ("Единое национальное движение" в тот раз уступило партии Иванишвили 14% по партийным спискам и 12% по мажоритарным округам – НВ), только были объявлены экзит-поллы, через пять минут я вышел, объявил, что мы признаем результаты выборов и передаем власть.

Эти люди сказали, что власть никому никогда не передадут. Но те, кто так говорят, заканчивают обычно очень плохо. В Грузии нет ни нефти, ни газа, ни других месторождений – наш экономический рост основывался на инвестициях, на отсутствии коррупции, быстрых прозрачных процедурах. В такой Грузии народ не сможет принять, что их возвращают в какой-то постсовковый феодальный строй, где они должны быть либо рабами одного олигарха, либо уезжать из страны. Поэтому народ будет сражаться, естественно, будет выходить на улицы, естественно, будет защищаться. И, в конце концов, я уверен, что вопрос нескольких месяцев максимум, когда народ одержит победу.

— При вашем правлении тоже происходил разгон оппозиционных митингов, в том числе спецсредствами, в 2007 году. Вы тогда даже вводили чрезвычайное положение. Чем отличается нынешняя ситуация?

— Я не только ввел чрезвычайное положение после того, как митинг реально был поддержан Россией, финансировался Россией (МИД России это отрицает – прим. НВ). Я подал в отставку с поста президента за полтора года до завершения моего срока. И с трудом выиграл выборы, у меня процент был [53%] — буквально избежал перехода во второй тур, где я бы точно проиграл. Поэтому совершенно неточная параллель. И никто никогда из лидеров оппозиции во время моего правления не был арестован, вообще никто из оппозиционеров не был арестован. Да, было недовольство, да, мы провели радикальные реформы, да, 100 тысяч человек вышли в центр Тбилиси. Но я сказал, что реформы болезненные, и если вы не хотите их продолжать, я возвращаю ключ от дворца народу, пусть народ голосует, на свободных выборах с огромных количеством международных наблюдателей.

В этот же раз власти не пустили на выборы в Грузию ни одного иностранного депутата: [несколько десятков] украинских депутатов в последний момент возвратили, им не дали разрешения на посадку в Тбилиси. Они сейчас просто институт выборов отменили

У меня был полный контроль над страной, потому что у нас было парламентское большинство, и мы могли спокойно разыграть какой-то среднеазиатский или путинский сценарий. Но мы близко к этому не подошли, даже не думали об этом! Мы просто действовали как европейская цивилизованная страна. Сейчас мы получили бандарлогов, которые хотят действовать как Путин или среднеазиатский диктатор. Я думаю, в Грузии этот трюк не пройдет. По-моему, он скоро и в России не пройдет и в Центральной Азии.

— Вы говорили, что народ поднимется и будет протестовать. А как вы оцениваете шансы на бескровную революцию, которая происходила на вашей памяти и готовы ли вы нести ответственность за кровь тех, кто пострадает во время протестов?

— Кровь в этой ситуации может пролить только власть, которая очень сильно рисковала, зайдя в офис. Не было бойни только благодаря крайней сдержанности Мелия, который призвал всех отодвинуться в сторону и не мешать полиции: там в помещении было две с лишним тысячи человек.

Кровь может пролить пролить власть. Оппозиция ну никак не в состоянии это сделать. Вчера мы заранее объявили, что международные журналисты, дипломаты могут зайти в офис партии "Единое национальное движение" и удостовериться, что там нет ни оружия, ни дубинок, ничего такого, что могло бы служить поводом для провокации.

— Сейчас вас в Грузии преследуют по нескольким уголовным делам, даже назначен заочный срок. Есть ли у вас желание вернуться в Грузию и при каких условиях это может произойти?

— Однозначно в какой-то момент я вернусь, но я все время хотел избежать хаоса, кровопролития и гражданских столкновений. Потому что это чревато: власть, увидев меня, сразу пойдет на это, сразу. У нас огромное количество сторонников. Мы выиграли прошлые выборы (по экзитполам лидировала "Грузинская мечта", которая набрала 48% голосов и получила 90 из 150 мест в парламенте, ЕНД и другие оппозиционные партии получили 27% — НВ). Мы выиграли и президентские выборы в 2018 году, но их отобрали (Саломе Зурабишвили тогда выиграла у кандидата от ЕНД Григола Вашадзе — НВ). По всем вопросам от 60% до 70% грузин хотят, чтобы я вернулся в Грузию, это так. Но те, кто зависит от власти, и власть, у которой есть репрессивный аппарат и оружие — им есть, что терять, в том числе свои коррупционные доходы. Они, конечно, будет всячески этому препятствовать.

В свое время, когда Порошенко арестовал меня в Украине, потому что ему не понравились мои действия в Украине, он умолял грузинские власти забрать меня в наручниках в тюрьму. И они категорически отказались, это хорошо задокументированный факт. Вот вам ответ, как они меня боятся, потому что у нас там есть поддержка.

— Вы занимаетесь политикой в Украине и Грузии. Как это согласуется?

— Это полностью согласуется, потому что не будет Украины — не будет Грузии. У нас ноль разногласий между Украиной и Грузией и полностью совпадающие интересы. Я в Украине живу уже 15 лет своей жизни (Саакашвили закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко в 1992 году, затем переехал в Украину после Революции достоинства в 2014 году – НВ).

Есть огромное количество украинцев, которые очень хотели бы получить помощь мою, моей команды, а моя команда она многонациональная, в целом украинская, но там есть и грузины, и казахи, и киргизы, и, конечно, мы будем работать дальше в этом направлении, чтобы олигархи терпели дальше поражение в этих странах. Чтобы страны развивались, чтобы вышли наконец-то из нищеты, куда нас ввергли эти олигархические силы.

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