Саломе Зурабишвили предлагает усилить протестное движение

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, критически отозвавшись о решении ряда оппозиционных партий участвовать в муниципальных выборах, назначенных на 4 октября.

По её словам, тема участия была «вброшена для раскола оппозиции» – и эта цель уже достигнута.

Напомним, участие в выборах планируют принять партии «Сильная Грузия», «Гахария – за Грузию» и «Гирчи».

Зурабишвили также не исключила, что выборы в итоге могут вовсе не состояться. Кампанию по бойкоту голосования при этом она назвала абсурдной: «Если выборы фальсифицируются, то и бойкот будет фальсифицирован».

В качестве выхода она предлагает усилить протестное движение, расширить «Платформу сопротивления» и обновить «Грузинскую хартию», составленную перед парламентскими выборами 2024 года.