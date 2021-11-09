Чеченское оппозиционное движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их сайт

Оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их открытый накануне сайт. Ранее движение развивалось в социальных сетях, в основном Telegram-канале.

Сайт был запущен 7 ноября и уже на следующий день подвергся массированной DDoS-атаке, рассказали в 1ADAT.

DDoS-атака – хакерская атака, позволяющая заблокировать работу сайта для посетителей путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов на сайт, увеличивая нагрузку и выводя его из строя.

"DDoS-атаки даже сейчас идут. Но так как мы установили защиту, специалисты справляются и отбивают их. Поэтому сайт на данный момент работает стабильно, и люди могут заходить", - рассказало Кавказ.Реалии руководство движения 1ADAT.

На самом сайте опубликована статистика посещаемости, на которой виден всплеск накрутки посетителей. В атаке представители движения обвиняют власти Чечни.

"Мы давно хотели иметь свой сайт, и работали над ним год. Нам он нужен, потому что в любой момент Роскомнадзор может потребовать от соцсетей, чтобы нас заблокировали. Поэтому была нужна независимая площадка", - уточнил собеседник Кавказ.Реалии.

В движении затруднились с ответом, будет ли сайт зарегистрирован как СМИ, потому что активисты занимаются не только расследованиями и публикациями, но и "правозащитной, благотворительной и политической деятельностью".