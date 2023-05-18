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Сайт о Ватикане пишет, что Москва и Киев согласны принять послов Папы
Папа Римский Франциск рассчитывает направить своих личных мирных посланников на переговоры с президентами Украины и России, чтобы попытаться добиться прекращения боевых действий в войне.
Об этом пишет сайт Il Sismografo, который специализируется на новостях Ватикана. Издание отмечает, что речь идет о той самой миссии, о которой Франциск сообщил, вернувшись из Венгрии около трех недель назад. Никаких подробностей понтифик тогда не раскрыл.
По данным Il Sismografo, план состоял в том, чтобы в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским отправился архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи, а в Москву - для встречи с Владимиром Путиным - архиепископ Клаудио Гуджеротти, глава департамента Ватикана по восточных церквям.
Без ссылки на источники или подробности сайт отмечает, что оба президента уже согласились встретиться с папскими посланниками. В Кремле и офисе президента Украины публикацию пока не комментировали.
Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что у него нет комментария на сообщение Il Sismografo. При этом Бруни напомнил о недавних словах государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина. Тот отмечал, что «настал момент выступить с инициативой по установлению справедливого мира в Украине».
Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Франциском в Ватикане в прошлую субботу. Но в своих последующих комментариях Зеленский, похоже, приуменьшил возможности папского посредничества, отмечает Reuters. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир. Путин только убивает. Нам не нужно посредничество с ним», - сказал украинский лидер в эфире итальянского телевидения.
Президент России Путин ранее на этой неделе, на фоне сообщений о секретной миссии главы Римско-католической церкви по вопросу о мире для Украины, подписал указы о смене посла в Ватикане.
Другие новости дня
НАТО одобрит планы реагирования на возможную агрессию России
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле нынешнего года лидеры стран Североатлантического союза, как ожидается, одобрят секретные военные планы реагирования на гипотетическое российское нападение на страны НАТО. Это произойдет впервые со времен Холодной войны.
Агентство Reuters, которое сообщило об этих планах, называет будущее решение НАТО «фундаментальным сдвигом» в его стратегии. Союз, как утверждается, не разрабатывал и не утверждал такие крупномасштабные планы в течение трех десятилетий после распада Советского союза, будучи уверенным, что постсоветская Россия не является серьезной угрозой. Однако в условиях начатой Россией широкомасштабной войны в Украине лидеры НАТО, как говорится в сообщении Reuters, осознают необходимость долгосрочного планирования на случай вооруженного конфликта с Россией.
Ожидается, что на саммите будут одобрены так называемые региональные планы, а также отдельные страны-члены НАТО получат рекомендации относительно мер, которые им необходимо будет принять для укрепления их вооруженных сил и логистики. В результате, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «союзники будут знать, сколько именно сил и средств будет необходимо, где, когда и как они будут развернуты». Как и во времена Холодной войны, будут созданы оперативные планы, в которых будет сказано, за оборону каких именно регионов будут отвечать те или иные подразделения.
Агентство отмечает, что планы будут существенно отличаться от тех, которые имелись во времена Холодной войны на случай конфликта с СССР. С тех пор число стран НАТО существенно увеличилось. Кроме того, в НАТО не считают, что возможный будущий конфликт будет носить характер стратегического ядерного противостояния. Речь идет скорее о подготовке к серии региональных конфликтов.
Планы, которые предполагается одобрить, также будут отражать уже принятые странами союза меры. В частности, после начала российского вторжения в Украину союзники по НАТО договорились, что в состоянии повышенной боеготовности будут находиться 300 тысяч солдат, а не 40 тысяч, как ранее.
В материале Reuters не говорится о том, будут ли учитываться вооруженные силы Украины в оборонительных планах НАТО.
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при обстреле
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области России Вячеслав Гладков утверждает, что в селе Нижнее Березово Шебекинского округа при обстреле погибли двое мирных жителей.
Еще одного в тяжелом состоянии госпитализируют, написал Гладков в четверг в своем телеграм-канале. Ответственность за произошедшее российский чиновник возложил на ВСУ. По его словам, в момент обстрела «мирные жители находились в огороде и сажали картошку». Украинские военные сообщение не комментировали.
РИА Новости публикует 18 мая сообщение о том, что МЧС по Белгородской области отвергло информацию о проникновении в регион украинских диверсантов. Госагентство ссылается на заявление ведомства. В нем отмечается, что жителям региона в личные сообщения от имени Главного управления МЧС России «поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ».
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
- С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей. В четверг при обстреле села Циркуны под Харьковом, по сообщению местных властей, погиб мирный житель.
Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию
Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», перестанет поставлять алкоголь в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян. Его слова приводит «Интерфакс».
«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», - сказал он. Глава ведомства добавил, что отказ от поставок создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда у местных фермеров.
Бренд Ararat с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard, которая прекратила поставки продукции разных брендов, имеющихся у нее в портфеле, после начала боевых действий на Украине. На Россию приходилось более 80 процентов экспорта Ереванского коньячного завода.
Pernod Ricard заявила о прекращении поставок алкоголя в Россию практически сразу после начала военных действий на Украине, однако в апреле текущего года появилась информация о возобновлении экспорта. По словам вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулы Эрикссон, после обострения конфликта французский концерн Pernod Ricard «действовал, учитывая интересы своих сотрудников как на Украине, так и в России» и сейчас экспортирует продукцию в определенном объеме в рамках действующих санкций.
Через несколько дней группа заявила, что все-таки отказывается от возобновления поставок. В компании объяснили решение желанием защитить сотрудников и партнеров от массовой критики.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) объявил о завершении карьеры
Самый титулованный грузинский сумоист, 35-летний Леван Горгадзе – Тотиносин - принял решение завершить карьеру, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тотиносин так и не смог оправиться от травмы руки после январского турнира в Токио, он уходит из сумо во втором по значимости дивизионе – дзюре.
- Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, за свою карьеру принял участие в 100 турнирах. Главные его достижения относятся к 2018 году – на январском басе он выиграл Кубок Императора, а в июле завоевал звание озеки, второй по значимости титул в иерархии сумоистов. Тотиносин – второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» - конский каштан, «Син» - сердце.
- В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка. После майского басе 2018 года получил ранг одзэки - также третьим из европейцев.
- Занимался борьбой с детства. Призер юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призер (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году. В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион). Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и вытеснением.
- Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру - одзеки. Несколько раз получал серьезные травы. В июле 2013 – серьезную травму колена, в 2018 году – кости запястья.
Бахмут: ВСУ продолжают наступать на флангах, «Вагнер» – в самом городе
3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила о прорыве российских позиций на западных окраинах Бахмута. В сообщении бригады говорится, что она создала плацдарм «для дальнейшего контрнаступления».
Утверждается, что ширина полосы прорыва составила 2 километра, а глубина - 700 метров. Где конкретно это произошло, не сообщается. Также утверждается, что украинские военные взяли в плен четырех российских военнослужащих.
Ранее в четверг представитель группировки ВСУ «Восток» Сергей Череватый заявил в эфире украинского телевидения, что за сутки украинская армия продвинулась на разных участках бахмутского направления на расстояние от 150 до 1700 метров.
Успехи украинских военных к северу от Бахмута в четверг отметил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его пресс-служба опубликовала голосовое сообщение, в котором Пригожин говорит, что подразделения российской армии «отошли на 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги». Судя по словам Пригожина и опубликованным в близких к ЧВК телеграм-каналах карте, речь идет о районе населенного пункта Сакко и Ванцетти к северу от Соледара. Наемники ЧВК «Вагнер» взяли его под контроль зимой.
При этом в самом Бахмуте, как утверждает Пригожин, «Вагнер» продолжает наступать. Под контролем ВСУ, по его словам, осталось менее полутора квадратных километров города. Российские блогеры, освещающие войну, утверждают, что вся территория города, бои за которые ведутся с лета прошлого года, может перейти под контроль ЧВК «Вагнер» уже в ближайшие дни.
- Несколько дней назад украинские военные начали наносить контрудары по флангам российской группировки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на бахмутском направлении было освобождено около 20 квадратных километров территории. Потерю позиций к северу и югу от города признал и Пригожин, а Минобороны России заявило о занятии более выгодного рубежа. « Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный, решительный отскок от противника. Отскок [начальника Генштаба РФ Валерия] Герасимова», - сказал, в частности, Пригожин.
- Бахмут (в российских сводках также фигурирует как Артемовск - это советское название города) - районный центр Донецкой области Украины с довоенным населением около 70 тысяч человек. Российские военные штурмуют его несколько месяцев, город сильно разрушен. В штурме участвуют отряды ЧВК «Вагнер».
Вице-президент РАН: Россия за пять лет потеряла 50 тысяч ученых
За последние пять лет Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников, заявил вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения.
«Никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере», - приводит слова Пармона «Интерфакс». «Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать», - сказал также академик.
По словам Валентина Пармона, чтобы дойти до уровня технологически развитых стран и привлечь способных людей в науку, необходимо кратное увеличение финансирования исследований.
Об отъезде ученых из страны после начала российского военного вторжения в Украину в материале, посвященном выступлению Пармона, не говорится.
С момента начала полномасштабной войны в Украине из России уехали сотни тысяч россиян. По подсчетам некоммерческой организации OK Russians, до осенней мобилизации Россию покинули около 300 тысяч человек. Столько же людей, по мнению независимого демографа Алексея Ракши, могли уехать после начала так называемой частичной мобилизации.
Социолог Маргарита Завадская, изучавшая мигрантов 2022 года совместно с OK Russians, оценивает долю академиков приблизительно в 12% от общего числа уехавших весной и летом. Об этом писал Север.Реалии.
Во вторник на этой неделе стало известно, что еще один ученый, основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев стал подозреваемым по делу о государственной измене. По ряду сведений, ученого арестовали 7 апреля. В открытом письме сотрудников института, в котором работал Звегинцев, отмечается, что за последний год по обвинению в госизмене были арестованы еще двое ученых - «аэродинамиков». Это Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.
В письме подчеркивалось, что все арестованные ученые известны своими «блестящими научными результатами», посвятили свои жизни служению российской науке и «всегда оставались верны интересам страны», а также что они не способны совершить то, в чем их подозревают следственные органы.
- С начала 2023 года в России возбудили минимум 21 уголовное дело по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.
Госдума РФ приняла закон о выборах при военном положении
Госдума 18 мая приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, позволяющий проведение выборов при военном положении. Документ позволит Москве провести парламентские и губернаторские выборы на подконтрольных ей территориях Украины.
В октябре 2022 года Москва объявила об аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. С точки зрения российского законодательства эти регионы являются российскими (Киев и международное сообщество это не признают). Во всех из них указом российского президента Владимира Путина объявлено военное положение.
Согласно действующему российскому закону «О военном положении», в регионах, где введён такой режим, не проводятся референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.
Согласно принятому 18 мая пакету законов, проведение выборов на территориях с объявленным военным положением проводится с одобрения министерства обороны и ФСБ. Поправки допускают сокращение сроков избирательных действий, а также оговаривают, что законодательством могут быть установлены «иные особенности» подготовки и проведения голосования.
- Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Советом Федерации, подписан Путиным и официально опубликован. Обычно эти процедуры являются формальными.
В Абхазии предложили ввести запрет на «неподобающий вид»
Гостям и жителям Абхазии могут запретить находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом. Об этом сообщили в парламенте самопровозглашенной республики.
Законопроект о внесении изменений в абхазский Кодекс об административных правонарушениях накануне, 17 мая рассмотрели на заседании комитета по государственно-правовой политике.
«Члены комитета решили рекомендовать парламенту на очередном заседании сессии принять законопроект во втором чтении», – заявили в законодательном органе.
Другие подробности не сообщаются.
В 2016 году «Эхо Кавказа» уже писало о предложении ввести штрафы за нахождение в общественных местах в купальных костюмах.
NYT: США не позволяют обучение украинских пилотов на F-16
Несколько европейских стран готовы передать американские истребители F-16 Киеву, но США не позволяют им обучать украинских пилотов из-за дороговизны самолёта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По словам собеседника издания, без разрешения Соединённых Штатов страны Европы могут ознакомить украинских военных с техническим языком и провести тактические уроки.
Вместе с тем Вашингтон хочет сосредоточиться на поставке других вооружений, утверждает источник. Он не исключил, что США всё-таки выдадут другим странам разрешение на поставки F-16 Украине.
По данным Politico, Минобороны США не против передачи истребителей Киеву, но окончательное решение пока не принято.
Украина неоднократно запрашивала у США F-16, но получала отказ. Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готова поделиться своими истребителями. По оценкам военных аналитиков, в общей сложности эти страны могут поставить 125 боеготовых F-16.
По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Украина сейчас запрашивает несколько десятков, уточняет The New York Times.
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Кобахидзе критикует США за отказы в визах для граждан Грузии
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал «дискриминацией» высокий процент отказов в визах США для граждан Грузии.
По его словам, в американском посольстве в Тбилиси выдали визы только 37% обратившимся за ними, а в соседних странах этот показатель намного выше.
Предположительно, Кобахидзе привел статистику за 2021 год. Тогда показатель отказов для граждан Грузии составил 63%, однако в 2022-м процент отказов сократился до 42%.
Процент отказов в визах США, 2022 год:
- Грузия 42.01%
- Армения 37.87%
- Азербайджан 23.54%
- Россия 26.18%
- Украина 41.27%
- Молдова 43.57%
Ранее Кобахидзе рассказал о проблемах, которые возникли при получении американских виз у 50 участников ансамбля «Мартве». СМИ сообщили, что среди них был ребенок Кобахидзе. Политик косвенно подтвердил это.
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что все желающие получить визу должны пройти соответствующие этапы.
«Ежегодно в США отправляются тысячи грузин. У нас есть образовательные и культурные программы по обмену. В прошлом месяце мы выдали визы 30 танцорам для гастролей в США. На прошлой неделе мы предоставили визу группе танцоров и певцов, которые выступят в библиотеке Конгрессе США на праздновании Дня независимости Грузии. Есть определенные правила, шаги, которые необходимо пройти для получения визы», – сказала Дегнан.
Комментируя заявление дипломата, Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что отношение консульства к гражданам Грузии улучшится после прибытия в Грузию нового посла США.
Отметим, что в ответ на критику из-за отмены Владимиром Путиным визового режима для граждан Грузии и восстановления авиасообщения, в «Грузинской мечте» призвали Вашингтон также отменить визы для грузинских граждан и назначить прямые рейсы в Тбилиси.
Алла Пугачёва и Наина Ельцина поручились за Евгения Ройзмана
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит третье заседание по делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ройзман вины не признаёт.
Адвокат политика Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу характеристики, которые Ройзману дали известные люди. Среди них – певица Алла Пугачёва, вдова бывшего президента России Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссёр Николай Коляда, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Однако обращение Пугачевой судья не принял, заявив, что оно «не процессуальное и не исследуется», пишет Itʼs My City.
Поддержать Ройзмана в Екатеринбург приехал Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
«Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него», — цитирует Муратова телеканал «Дождь».
На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей защиты выступили учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и отец мальчика со спинально-мышечной атрофией Миши Бахтина, которому фонд Ройзмана помог в сборе денег на лекарство.
«Ройзман из тех, на ком держится наша страна, как пример милосердия», — сказала Федермессер, завершая свое выступление.
Уголовное дело на Евгения Ройзмана было заведено в августе прошлого года. Ранее суд трижды штрафовал политика по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.
Как сообщало It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал «спецоперацию» в Украине войной, а символ Z – «зигой».
- Евгений Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.
Россия нанесла новые ракетные удары по Киеву и Одессе. Один человек погиб
Ночью Россия нанесла очередную серию ракетных ударов по Украине. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Девятому по счету воздушному нападению с начала мая подверглась столица Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о новой серии беспрецедентных по своей мощи и интенсивности воздушных атак на Киев.
В этот раз атака, по сведениям Попко, удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники.
Как утверждает Попко, по предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
О пострадавших информации не поступало.
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате ракетной атаки на Одесскую область вчера вечером погиб один человек, двое ранены.
По его словам, большинство ракет были сбиты над морем силами ПВО, но есть попадание в промышленный объект.
«Суспильне» сообщает о взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях и в Харькове.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что в ночь на четверг были уничтожены 29 из 30 российских крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, выпущенных по Украине. Уничтожены также четыре беспилотника, заявил Залужный. Эта информация не может быть оперативно верифицирована.
Минобороны России новые ракетные атаки по территории Украины не комментировало.
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В Крыму в результате взрыва сошёл с рельсов поезд с зерном
В Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном. Движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановили. Об этом написал в своём телеграм-канале российский глава Крыма Сергей Аксёнов. По его данным, никто не пострадал. Причину случившегося Аксёнов не назвал.
Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
Телеграм-канал «База», без указания источников, сообщил, что в Симферопольском районе утром в четверг произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружена большая воронка. Позже информацию о сошедших с рельсов вагонах передало РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным телеграм-канала «112», взрыв произошёл недалеко от села Чистенькое.
В начале мая в граничащей с Украиной Брянской области сошли с рельсов два товарных состава. Власти региона называли причиной диверсии.
- В России после начала войны с Украиной резко выросло число аварий на железной дороге, писал The Insider. По данным издания, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Часть составов попали в аварии рядом с военными частями. Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, заявляя, что они являются делом рук автономных партизан, выступающих против войны.
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Гарибашвили пожелал Эрдогану успешного проведения второго тура выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.
По информации пресс-службы, Гарибашвили поздравил Эрдогана с успешным проведением выборов; с достигнутым в первом туре успехом; а также с получением правящей партией большинства голосов на парламентских выборах. Кроме того, премьер Грузии пожелал собеседнику успешного проведения второго тура президентских выборов.
«Премьер-министр подчеркнул личную роль президента Эрдогана в укреплении стратегического партнерства между Турцией и Грузией, а также в устойчивом и стабильном развитии региона путем поддержки совместных, международных проектов, в которых участвуют Турция и Грузия», – говорится в сообщении.
На прошедших 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. У нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана 49,5% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу – 45%. Таким образом, победитель определится во втором туре 28 мая.
При этом Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии. За него проголосовали 639 избирателей (63.58%), за Эрдогана – 315 (31.34%). Всего в Грузии проголосовали 1005 граждан Турции.
Боррель предложил увеличить Европейский фонд мира на 3,5 млрд
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил увеличить объём Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине, на еще 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
Боррель решил просить увеличения финансирования фонда, поскольку нынешние средства фонда исчерпываются.
Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого ныне составляет почти восемь миллиардов евро. Именно из этого фонда государства-члены ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. К настоящему времени из фонда уже потрачено около 4,6 миллиардов евро на военную помощь Украине.
Благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и другие страны, например Мозамбик, Грузию, Молдову, Мали, Сомали, Нигер, Иорданию, Босния и Герцеговину, Ливан и Мавританию.
В последние дни Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
Исполняющий обязанности посла Украины покидает Грузию
Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов покидает Грузию в связи с истечением срока полномочий, сообщила дипмиссия.
После отзыва посла весной прошлого года, все это время Касьянов исполнял обязанности главы посольства.
«Возвращаясь в Украину, моя семья увозит с собой часть тепла и доброты братской Грузии. А здесь, в Грузии, в среде многочисленных наших друзей, останется частица нашей украинской семьи, наших обычаев и традиций украинского народа.
Покидая Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии и единства, успехов, счастья и благополучия! Я твердо убежден, что в Украине и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов и стратегическая цель наших стран присоединения к ЕС и НАТО – вопрос ближайшего времени», – говорится в заявлении Касьянова.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», украинский дипломат добавил, что война в Украине укрепила дружбу грузин и украинцев. Он благодарит граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать с начала россиского вторжения.
«На всю дальнейшую жизнь останется в моей памяти мужественный и душевный порыв, победа и смелость грузинских добровольцев, с оружием в руках борющихся за свободу и независимость наших стран.
А в памяти десятков тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома под давлением российских оккупантов, навсегда останется тепло и гостеприимство приютившего грузинского народа, который делился всем, чтобы обеспечить достойные условия пребывания и обучения украинских детей.
Для тех украинцев, кто остался на мирной части Украины и с оружием в руках, продолжает борьбу против нашего общего врага, тепло грузинских сердец и свет грузинской души поступило вместе с сотнями электрогенераторов и тоннами гуманитарного груза», – заявил он.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля 2022 года, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. Ранее СМИ сообщили, что новым послом Украины в Грузии, предположительно, станет Владимир Лукьянов. Однако процесс его назначения пока приостановлен.
Четыре депутата вышли из фракции «Национальное движение»
Депутаты парламента Грузии Ника Мачутадзе, Нато и Ростом Чхеидзе покинули ряды оппозиционной фракции «Национальное движение». Об этом Ника Мачутадзе сообщил на брифинге в парламенте Грузии.
Причиной этого Мачутадзе назвал «недоразумение», произошедшее во время голосования за членов Высшего совета юстиции, сообщает Общественный вещатель. Как отметил Мачутадзе, у депутатов от оппозиции была информация, что относительно избрания членов Высшего совета юстиции парламентская оппозиция обсуждала с правящей партией разные модели консенсуса. По его словам, проголосовавшие депутаты не были проинформированы о решении оппозиции не поддерживать кандидатов, представленных на голосование.
Позже стало известно, что из фракции «Национальное движение» выходит и лидер «Национально-демократической партии» Бачуки Кардава.
Сегодня парламент избрал трех членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями. Согласно законодательству, для избрания члена Высшего совета юстиции требовалось не менее 90 голосов, следовательно, нужны были голоса как большинства, так и оппозиции.
Из оппозиционеров, кроме лояльных к властям «Европейских социалистов», проголосовали Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава из фракции «Единое национальное движение», а также Дилар Хабулиани, который не является членом фракции.
Глава МИД Украины и спецпредставитель Китая провели встречу в Киеве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и спецпредставитель КНР по вопросам урегулирования российско-украинского военного конфликта Ли Хуэй встретились в Киеве. Об этом сообщает МИД Украины.
Во время переговоров Кулеба рассказал представителю Китая о принципах восстановления справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. «Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта», - подчеркнул министр.
Вместе с тем Кулеба отметил важность участия Пекина в реализации так называемой формулы мира Владимира Зеленского. Украинский президент настаивает на возвращении Украины в границы 1991 годы, выплату репараций Киеву и создание военного трибунала для лиц, причастных к развязыванию войны. Китайская мирная инициатива, ранее представленная Пекином, предполагала немедленное прекращение огня, но не содержала таких пунктов.
Пекин и Москва сообщение о встрече Кулебы и Ли пока не комментировали.
- Ли Хуэй – посол Китая в России с 2009 по 2019 год. Во вторник, 16 марта, он начал поездку по Европе. Киев стал первым пунктом его визита. Турне проходит в закрытом режиме. О графике встреч китайского дипломата заранее не сообщают.
- МИД Китая опубликовал свои предложения по урегулированию кризиса, включавшие 12 пунктов, в годовщину начала войны России против Украины. В частности, Пекин говорил о необходимости возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом и предлагал прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- Украина, Евросоюз и США подчеркнули, что относятся к китайскому документу как к заявлению о позиции, а не как к реальному плану урегулирования.
- МИД России, комментируя план КНР, отметил схожесть позиций Пекина и Москвы.
Пашинян: Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, Баку - Армении
Премьер-министр Армении назвал шагом вперед трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана, состоявшиеся три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.
«Три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета мы сделали еще один шаг вперед, подчеркнув, что Армения признает территорию Азербайджана в рамках 86,6 тыс. квадратных километров, Азербайджан признает территорию Армении в рамках 29,8 тыс. квадратных километров», - заявил Никол Пашинян, выступая с речью в рамках 4-го саммита Совета Европы в Рейкьявике.
В то же время премьер-министр подчеркнул, что в результате незаконного закрытия Лачинского коридора армяне непризнанного Нагорного Карабаха уже пять месяцев находятся в блокаде и живут в условиях гуманитарного кризиса. При этом он счел необходимостью направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов.
«А начало переговоров Баку-Степанакерт под международной эгидой с целью обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха является жизненной необходимостью. Поддерживая решение этих вопросов, Совет Европы поддержит установление демократии и стабильности на Южном Кавказе», - сказал Пашинян.
Армянский премьер подчеркнул, что Армения пошла по демократическому пути, провела выборы, признанные на международном уровне свободными и демократическими, сформировала повестку мира. «Однако и эта мирная повестка подверглась нападению: в ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года Азербайджан вновь вторгся на территорию Армении», - отметил он.
Эрдоган сообщил о продлении зернового соглашения на два месяца
Зерновая сделка, которая предусматривает вывоз продовольствия из портов Украины, продлена еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.
Эрдоган не уточнил, предусматривает ли продление соглашения по зерну, изменения, на которых ранее настаивала Россия. Москва, в частности, заявляла о необходимости вывоза российских удобрений.
Без продления срок действия зерновой сделки истекал бы в четверг, 18 мая.
Продление сделки подтвердил и МИД России. Его официальный представитель Мария Захарова заявила, что «таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, - в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам». Тем не менее, отметила она, «наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены».
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков поблагодарил Турцию и ООН за участие в переговорах. «Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны», - написал Кубраков в фейсбуке.
Украинский министр также отметил, что с середины апреля Россия ограничивала работу инициативы, а с мая, по его словам, фактически заблокировала вывоз продовольствия.
Эрдоган сделал заявление о продлении соглашения на фоне подготовки ко второму туру президентских выборов в Турции. Голосование назначено на 28 мая. В первом туре Эрдоган и его основной соперник - кандидат от оппозиции Кемаля Кылычдароглу - набрали меньше 50% голосов.
Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряженным для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.
- Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года. Оно предусматривает механизм вывоза из украинских портов зерна и других продовольственных товаров.
- До июля после февральского вторжения России в Украину порты Украины были полностью заблокированы, ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.
The Business Insider опубликовал схемы «бункера Путина» в Геленджике
Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи так называемого «дворца Путина» под Геленджиком. По словам журналистов, документы находились в свободном доступе в интернете как минимум с 2016 года. Они были выложены на сайте проектной компании «Метростиль» в качестве примера сделанной работы. Объект называется там пансионатом.
На чертежах видно, что помимо наземной части, в поместье запроектированы и подземные этажи. Под землей находятся укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.
Два отдельных туннеля шириной шесть метров и длиной 40 и 60 метров окружены 40-сантимеровым слоем бетона и, по поценке экспертов, могут выдержать прямое попадание бомбы. Верхний туннель выходит на склон песчаной дюны, нижний, более длинный - непосредственно на берег Черного моря. Он оснащен траволатором. К нижнему выходу подходит асфальтированная дорога.
Инженер-строитель Таддеуш Габрышевский прокомментировал чертежи: «В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или сбежать. Но это не просто аварийный выход, это полноценная аварийная замена дворцовому комплексу».
- Сведения о роскошном поместье под Геленджиком были опубликованы в расследовании команды Алексея Навального в январе 2021 года. Расследователи утверждают, что поместье и дворец на мысе Идокопас были построены для президента России Владимира Путина.
- Утверждается, что только строительство и реконструкция главного здания – собственно «дворца» – оценивается в 100 млрд рублей. Фильм о «дворце» вышел спустя несколько дней после ареста оппозиционера. Реакцией на арест и выход расследования стали массовые протесты во многих городах России. На них власти ответили преследованием соратников Навального, структуры которого были объявлены экстремистскими и запрещены.
- После выхода в свет фильма Владимир Путин заявил, что «дворец» ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом здании, в расследовании нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение президента. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. Как утверждает команда Навального, из документов о собственности не видно, что владелец здания действительно Ротенберг или его структуры.
Из-за наводнения в Италии погибли люди, отменен гран-при Formula 1
На севере Италии из-за проливных дождей происходят сильные наводнения. Агентство Reuters сообщает о как минимум восьми погибших, есть и пропавшие без вести. Нескольким тысячам людей пришлось оставить свои дома и эвакуироваться.
Наиболее пострадал регион Эмилия-Романья, где находятся такие города, как Болонья и Модена. По словам министра гражданской защиты Нелло Музумечи, в некоторых областях за 36 часов выпала полугодовая норма осадков. 21 река вышла из берегов. Местные власти предупреждают, что сильные дожди могут повториться в ближайшие дни.
В воскресенье 21 мая в городе Имола в Эмилии-Романье должны были пройти автогонки на региональный гран-при Formula 1. Они отменены из-за невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей.
Дожди последовали за сильной засухой. По словам экспертов, это увеличило его разрушительность, поскольку ссохшаяся почва перестала впитывать воду.
Избрание членов Совета юстиции спровоцировало скандал в парламенте Грузии
Парламент Грузии сегодня, 17 мая утвердил трех членов Высшего совета юстиции – речь идет о местах для «не судей».
При пяти вакантных местах, только трое кандидатов из 29 девяти смогли набрать необходимое количество голосов: это Тристан Бенашвили, Гиоргий Гзобава и Зураб Гураспашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», для избрания необходима была поддержка не менее 90 депутатов. У правящей партии и поддерживающего ее движения «Сила народа» всего 84 голоса, а это значит, что проголосовали несколько депутатов от оппозиции. Голосование было тайным.
После этого другая часть оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний, в связи с чем процесс голосования был прерван на несколько минут.
Депутат от оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили заявила, что несколько представителей оппозиции «продались» и договорились с «Грузинской мечтой», но конкретных имен не назвала. Оппозиция обвиняет «Мечту» в проведении своих кандидатов, чтобы сохранить контроль над судебной системой.
Позднее стало известно, что из оппозиционеров, кроме лояльных к властям «Европейских социалистов», проголосовали Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава из фракции «Единое национальное движение», а также Дилар Хабулиани. В ЕНД собрались на заседание, заявив, что не представляют, как можно продолжить сотрудничество в формате фракции с этими депутатами.
Уже вечером стало известно, что Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава покидают фракцию ЕНД.
Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе со своей стороны сказал, что представители «радикальной оппозиции», покинув зал заседаний, саботируют выполнение условий для получения статуса кандидата в ЕС.
После продолжения голосования ни один из оставшихся кандидатов не набрал необходимого количества голосов и председатель парламента объявил, что на повторное голосование будут вынесены четыре кандидатуры, получившие наибольшую поддержку: Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе.
Россия выделит €1,3 млрд на проект железной дороги в Иране
Россия выделит кредит в размере одного миллиарда трёхсот миллионов евро на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак после подписания соглашения о строительстве железной дороги, в которой 17 мая поучаствовали по видеосвязи президенты России и Ирана – Владимир Путин и Эбрахим Раиси, пишет «Коммерсантъ».
Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард шестьсот миллионов евро. Российская доля в межгосударственном кредите, по словам Новака, составляет 85%.
Железнодорожный участок Решт—Астара является частью международного транспортного коридора «Север—Юг» — маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индией. Объем грузооборота по железной дороге должен составить не менее 15 миллионов тонн в год. Участок железной дороги Решт-Астара планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году.
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