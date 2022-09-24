Сборная РФ по футболу сыграла первый матч после отстранения от турниров

Сборная России по футболу 24 сентября провела первый матч после ее отстранения от международных соревнований в феврале - после российского вторжения в Украину.

В Бишкеке российская команда обыграла сборную Кыргызстана со счетом 2:1, причем победный гол Даниил Уткин забил за минуту до конца матча.

Это первая игра сборной России с ноября прошлого года. После начала войны в Украине российскую сборную лишили права участвовать в стыковых отборочных матчах чемпионата мира. Также Россия пропустит чемпионат Европы 2024 года - сборную не включили в число участников жеребьевки отборочных игр. УЕФА не допустил сборную России до участия в Лиге наций, а клубы – до еврокубков в сезоне 2022/23. Заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах признана не подходящей.

На пограничном контроле при вылете из Москвы в Бишкек футболистам задавали вопросы о годности к военной службе, наличии военного билета, о том, служили ли они в армии. Сообщения об этом подтвердил тренер команды Валерий Карпин. «Кто-то напрягся, но все нормально» - сказал он. В Российском футбольном союзе подтвердили сообщения, заявив, что «это касалось не только футболистов». После объявления в России 21 сентября мобилизации мужчин призывного возраста, выезжающих из страны, на границах подвергают дополнительным проверкам, спрашивают, не получали ли они повестки и так далее - однако как правило пропускают.

Бишкекская милиция 23 сентября задержала активиста Эрика Абдыкалыкова за призывы прокричать на футбольном матче сборных Кыргызстана и России лозунги в поддержку Украины. После допроса его отпустили. Об этом сообщает Радио Азаттык. О каких-либо инцидентах во время матча не сообщается.