Сборная Украины сообщила об отказе менять футболки на матчи Евро

Сборная Украины не планирует менять футболки на матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-атташе команды. Запись выложена в Youtube федерации футбола страны.

"Все детали формы одобрены в УЕФА, — заявил пресс-секретарь сборной Александр Глывинский. — Президент Украинской ассоциации футбола сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями союза".

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от украинской сборной убрать лозунг "Героям слава" с футболок на Евро. Его сочли политическим, что запрещено правилами УЕФА. Решение было принято после жалобы со стороны России. За три дня до этого УЕФА заявлял, что украинская форма не нарушает регламент.

В пятницу исполком Украинской ассоциации утвердил официальный статус слоганов "Слава Украине" и "Героям слава", сообщил в фейсбуке президент ассоциации Андрей Павелко. По его словам, символы объединяют украинцев из разных регионов страны и земляков из других стран и континентов. Он поздравил сборную с "историческим решением".