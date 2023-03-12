СБУ подтвердила личность военного с видео расстрела украинского пленного

Служба безопасности Украины в воскресенье заявила, что власти окончательно установили личность солдата на попавшем в сеть ранее в марте видео расстрела пленного после слов «Слава Украине».

По данным СБУ, этим человеком был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. «Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, которые включали общение с родными и товарищами погибшего, а также обработки фото- и видеоматериалов», - сообщила СБУ.

Как отмечается, Александр Мациевский был призван на военную службу в марте. С конца декабря Киев считал его пропавшим без вести близ населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. По данным спецслужбы, он был расстрелян 30 декабря. В феврале его тело вернули Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье объявил, что присвоил Мациевскому звание Героя. «Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине - и за его «Слава Украине!» - приводит слова Зеленского в вечернем видеообращении Русская служба «Би-би-си».

Видео предполагаемого расстрела украинского военнопленного российскими солдатами появилось в соцсетях 6 марта. Украина назвала случившееся военным преступлением и призвала к расследованию на международном уровне.

Россия видео не комментировала.

Изначально представители ВСУ заявляли, что человек на видеозаписи - это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. 9 марта командование территориальной обороны объявило, что на видео на самом деле - боец 119-й отдельной бригады Александр Мациевский.