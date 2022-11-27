СБУ пришла с обыском в православную церковь в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

«Правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству», – цитирует заявление ведомства Украинская служба Радио Свобода.

СБУ отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для проверки данных об использовании епархии как ячейки «русского мира», использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.

На этой неделе СБУ приходила с обыском в Киево-Печерскую лавру и еще несколько украинских монастырей. По мнению ведомства там могут укрываться диверсионно-разведывательные группы, например, россиян или белорусов.

Кроме того в украинский парламент внесен законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви.

Документ внесен на следующий день после обысков в Киево-Печерской лавре, Корецком женском монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.