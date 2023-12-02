СБУ: РФ хотела использовать возможную встречу Порошенко и Орбана

Служба безопасности Украины прокомментировала отказ бывшему президенту страны Петру Порошенко в выезде за границу, заявив, что располагает информацией о том, что Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в сообщении СБУ назван «другом» российского президента Владимира Путина.

Как говорится в сообщении СБУ, она получила информацию о подготовке «провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб», после чего обратилась в органы власти с предложением учесть информацию об этих планах при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций. После этого, как утверждается, руководство Верховной Рады аннулировало уже выданное разрешение на заграничную командировку Порошенко в США. Первый вице-спикер Александр Корниенко ранее сообщил, что отменил международную командировку Порошенко после получения письма с грифом «Для служебного пользования», содержание которого он не может разглашать.

СБУ утверждает, что Россия в том числе намерена использовать возможные встречи украинских политиков с зарубежными политическими деятелями для продвижения нарративов «о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны». В этом контексте СБУ призвала рассматривать и возможную встречу с Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию, является «другом Путина» и призывает снять санкции с России».

В партии Порошенко «Европейская солидарность» отвергли утверждения СБУ, отметив, что у него с 1 до 8 декабря были запланированы визиты только в Польшу и США, а не в Будапешт. Там также отметили, что кроме Порошенко из страны не выпустили и трех женщин-депутатов от партии. «Своими нелепыми действиями и публичными разъяснениями те, кто спланировал эту спецоперацию против лидера «Европейской солидарности», фактически подыгрывают врагу», - считают сторонники Порошенко. Они также отмечают, что, если бы Порошенко встретился с Орбаном, он на такой встрече пытался бы убедить венгерского премьера не блокировать начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, а сообщение СБУ только усиливает напряженность в отношениях с Венгрией. «И в Будапешт плюнули, и в Вашингтон попали», считают в «Европейской солидарности».

Ранее в пятницу Порошенко заявил, что утром его не выпустили за пределы Украины для командировки с 1 по 8 декабря, хотя было распоряжение главы Рады. По словам Порошенко, в ближайшие дни у него были запланированы встречи с представителями Конгресса США и Сейма Польши.

В Украине действует военное положение, выезд из страны для мужчин призывного возраста ограничен. Государственные служащие и представители органов власти могут выезжать только по уважительным причинам, в частности в командировки.