СБУ утверждает, что нашла склады российских военных в храме УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась в пятницу о результатах обысков в зданиях Украинской православной церкви (Московского патриархата) в четырех регионах – в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Утверждается, в частности, что на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Херсонской области обнаружили бывшие склады с имуществом «оккупационных группировок России» и что эти склады были обустроены при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Священник наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ, заявили в СБУ. Про Корнева одновременно сказано, что он скрылся на левом берегу Днепра во время освобождения Херсона.

Спецслужба также информирует, что в ходе обысков ее сотрудники нашли «прокремлевскую литературу, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российскую символику». Отдельно упомянуты найденные в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области «пропагандистские материалы объединения, возглавляемого подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком».

Все обнаруженные доказательства, как отметили в СБУ, направлены на экспертизу. Кроме того, сообщается о подозрении секретарю Кировоградской епархии по уголовной статье «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений».

Осенью украинские правоохранительные структуры начали проводить по всей стране обыски на объектах УПЦ, заявившей о независимости, но формально остающейся в структуре Русской православной церкви. Сообщалось, что в ходе следственных мероприятий, в том числе в храмах Киево-Печерской лавры, было найдено среди прочего «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

В самой УПЦ призвали «не разжигать внутреннюю войну», а обвинения в коллаборационизме в адрес ряда священников назвали «недоказанными и безосновательными», пишет Украинская служба Радио Свобода.