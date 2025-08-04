СБУ заявляет об уничтожении Су-30СМ на аэродроме в Крыму

В ночь на 4 августа силы специального назначения ЦСО «А» Службы безопасности Украины провели успешную операцию на территории военного аэродрома Саки в аннексированном Крыму, боевыми беспилотниками «полностью уничтожен российский многоцелевой истребитель Су-30СМ», — говорится в сообщении СБУ.

Согласно этому сообщению, ещё один такой самолет получил серьёзные повреждения, «поражены три фронтовых бомбардировщика Су-24». Также на территории аэродрома был поражён склад авиационного вооружения.

Оперативно проверить данные, приведенные СБУ, в условиях военных действий не представляется возможным.

В сообщении СБУ отмечается, что стоимость одного истребителя Су-30СМ составляет от 35 до 50 миллионов долларов.

Аэродром Саки считается одной из ключевых авиабаз России для ведения боевых действий против Украины в Чёрном море.