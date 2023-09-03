Сегодня 19-я годовщина штурма захваченной школы в Беслане

3 сентября 2023 года – 19-я годовщина штурма школы №1 города Беслан в Северной Осетии, где 1 сентября 2004 года группа террористов захватила более 1 100 человек – школьников, их родителей и учителей. В результате захвата заложников и последовавшего штурма погибли 334, в том числе 186 детей. Это самый кровопролитный теракт за всю современную историю России.
В Беслане вахта памяти по погибшим началась 1 сентября, сообщает Кавказ.Реалии. По вечерам в мемориальном комплексе на территории школы зажигают сотни свечей в память о погибших. 3 сентября там прошло богослужение, а затем траурная процессия отправилась к мемориальному кладбищу «Город Ангелов», где похоронены многие жертвы трагедии.
В ноябре прошлого года в Северной Осетии умерла пострадавшая во время теракта в Беслане Марина Дучко – из-за болезни у нее начался сепсис. Она была ранена осколком в позвоночник во время теракта и с тех пор передвигалась на инвалидной коляске.
Обстоятельства захвата заложников и в особенности начала штурма по-прежнему вызывают вопросы. По версии следствия, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатометов.
Многие жители Беслана и бывшие заложники обвиняли в гибели людей не только террористов, но и власти, которые официально говорили о меньшем числе заложников, чем было на самом деле, а также заявляли, что захватившие школу не выдвигают никаких требований. В действительности требования были - вывод российских войск из Чечни.
Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.
Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
- 3 сентября в России отмечается день солидарности в борьбе с терроризмом. В этот же день отмечается еще одна памятная дата, которая с нынешнего года носит название «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Депутаты Госдумы указывали, что это решение стало «одной из контрмер в ответ на недружественную политику Японии». Токио, как утверждает Дума, проводит ее «в координации с коллективным Западом» после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Какое отношение эта политика имеет к событиям Второй мировой войны, в записке не говорится. При этом безоговорочная капитуляция Японии во время Второй мировой войны была подписана 2 сентября 1945 года, однако депутаты назначили празднование дня победы над ней на 3 сентября - день, когда о победе объявил советский вождь Иосиф Сталин.