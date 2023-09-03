Сегодня 19-я годовщина штурма захваченной школы в Беслане

3 сентября 2023 года – 19-я годовщина штурма школы №1 города Беслан в Северной Осетии, где 1 сентября 2004 года группа террористов захватила более 1 100 человек – школьников, их родителей и учителей. В результате захвата заложников и последовавшего штурма погибли 334, в том числе 186 детей. Это самый кровопролитный теракт за всю современную историю России.

В Беслане вахта памяти по погибшим началась 1 сентября, сообщает Кавказ.Реалии. По вечерам в мемориальном комплексе на территории школы зажигают сотни свечей в память о погибших. 3 сентября там прошло богослужение, а затем траурная процессия отправилась к мемориальному кладбищу «Город Ангелов», где похоронены многие жертвы трагедии.

В ноябре прошлого года в Северной Осетии умерла пострадавшая во время теракта в Беслане Марина Дучко – из-за болезни у нее начался сепсис. Она была ранена осколком в позвоночник во время теракта и с тех пор передвигалась на инвалидной коляске.

Обстоятельства захвата заложников и в особенности начала штурма по-прежнему вызывают вопросы. По версии следствия, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатометов.



Многие жители Беслана и бывшие заложники обвиняли в гибели людей не только террористов, но и власти, которые официально говорили о меньшем числе заложников, чем было на самом деле, а также заявляли, что захватившие школу не выдвигают никаких требований. В действительности требования были - вывод российских войск из Чечни.

Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.

Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.