Секретарь Совбеза Украины прогнозирует независимость Чечни

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ожидает появления независимой Чечни в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Настоящее время».

«Ситуация связана с тем, что мусульманский мир давит на Российскую Федерацию. Там могут происходить различные процессы. Я более чем уверен, что мы в ближайшем будущем увидим свободную Ичкерию», - сказал Данилов.

Он отметил, что Россия традиционно проводит агрессивную внешнюю политику, в том числе в отношении соседних государств: Молдовы, Грузии, Украины.