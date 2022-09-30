Семейная пара врачей в США обвинена в попытке шпионажа на Россию

В США семейной паре врачей предъявлены обвинения в заговоре с целью передать служебную информацию о здоровье военнослужащих российскому правительству. Майор американской армии Джейми Ли Генри и его жена, Анна Габриэлян, как утверждает следствие, предлагали секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшего себя за представителя посольства России.

Генри служил штатным врачом-интернистом в Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз американской армии. В 2015 году он стал известен как первая офицер-трансгендер в армии США, но сейчас он просит вновь называть себя в мужском роде. Согласно позиции обвинения, после начала вторжения России в Украину он рассматривал возможность присоединиться к российской армии. Его жена — анестезиолог в одном из лучших в стране по рейтингам госпитале Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Согласно позиции обвинения, Габриэлян пыталась связаться с российским посольством и предложить дипломатам себя и своего супруга в качестве информаторов. Встречу с ней назначил агент ФБР под прикрытием. В разговоре с ним медик, как утверждается, заявила, что из чувства патриотизма готова оказать России любую возможную помощь, даже если это будет означать её увольнение или тюремный срок.

После первой встречи 17 августа агент встретился с обоими супругами, пересказывает обвинительное заключение NBC News. Генри выразил желание сотрудничать, сообщил о попытке завербоваться в армию и заявил, что Соединённые Штаты используют Украину, чтобы прикрыть свою ненависть к России.

На следующей встрече, 31 августа, супруги передали агенту медицинские данные шестерых американцев. В том числе — о супруге сотрудника Управления военно-морской разведки США, сотруднике министерства обороны и трёх членах семьи бывших военных.

Между этими встречами, передаёт "Голос Америки", Габриэлян рассказала агенту, что Генри опасается передавать медицинскую информацию, но она позаботится о том, чтобы Россия получила данные пациентов, лечившихся в больнице на базе Форт-Брэгг.

СМИ не приводят позиции обвиняемых по этому делу. Им грозит пять лет федеральной тюрьмы по обвинению в сговоре, и по 10 лет срока за каждую переданную медицинскую карточку — то есть, до 65 лет заключения.