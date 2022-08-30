Друзей у Путина немало и в России, и по всему миру. Среди них есть друзья как сознательные, всё понимающие и циничные, так и неосознанные – раньше таких называли "полезными идиотами". Вторых, надо признать, больше, чем первых.



Главный путинский друг, его опора и поддержка – российский силовик, готовый на что угодно ради хорошей зарплаты и надёжного социального статуса. Он принципиально аморален, и нет такого путинского поручения, которое он отказался бы выполнить.



Второй путинский друг – задавленный своей никчёмностью российский обыватель, привыкший во всем полагаться на начальника, вождя, хозяина и высшие силы. Он испытывает хронический недостаток самоуважения и пытается компенсировать это чувство своей причастностью к грандиозным событиям и великим, по его мнению, людям. Он предпочитает не думать, не воспринимает аргументы и усваивает только ту информацию, которую ему ежедневно подают на телевизионной тарелочке с кремлёвской каемочкой.

Третий друг не такой большой, но зато влиятельный. Он принадлежит к политическому братству государственных деятелей, и эта принадлежность определяет его поведение. Он заглядывает Путину в глаза и видит там его душу, завёт его "другом Владимиром", принимает от него цветы и даже танцует с ним на вечеринках. Сверх всяких протоколов он готов обниматься с ним под телекамеры и демонстрировать дружеские чувства и деловую близость. По истечении своей каденции он не прочь занять тёпленькое местечко в совете директоров какой-нибудь российской корпорации, где будет легально получать миллионы украденных бюджетных денег за сделанную раньше работу.



Четвертый друг холоден и расчетлив. Он бизнесмен, и ему всё равно, чей он друг или враг, его интересует только прибыль. Он каждый день платит Путину за газ около миллиарда долларов, на которые тот ведет войну в Украине. Это сейчас в Украине, а потом война пойдет дальше, пока не сожрет с потрохами самого бизнесмена с его успешным бизнесом. Но он не думает о будущем, ему важны только сегодняшние котировки. Он с недоумением смотрит на компании, которые уходят с российского рынка. Он их не понимает. Для него это просто бизнес, ничего личного. Он искренне считает, что вправе извлекать прибыль из чего угодно и любым способом, не думая о последствиях.



Пятый друг Путина считает себя его врагом. Он громогласно обличает Путина, но при этом беззастенчиво воспроизводит самые гнусные постулаты кремлевской пропаганды: Путина избрал народ, Путина поддерживают 86 процентов населения России, большинство в России приветствует войну с Украиной. Если спросить этого пятого друга об источниках его осведомленности, то он либо помнётся в ответ, либо объявит это общеизвестным фактом, либо сошлется на рассказы знакомых и российские социологические исследования. Самый наивный сделает круглые глаза и спросит: "А разве это не так?" И останется при своём (кремлёвском) мнении независимо от того, что на самом деле происходит сегодня в России.



Владимир Кара-Мурза, сидящий сейчас по политическому обвинению в московской следственной тюрьме, прислал мне письмо, в котором в частности пишет: "Писем приходит очень много, каждый день пачками – пишут со всей страны, в основном незнакомые люди. В очередной раз убеждаюсь, насколько лжива официальная пропаганда про “всенародную поддержку”, и насколько наивны многие люди на Западе, которые это повторяют".

Он живёт на Западе, пользуется благами демократии, ни на что не променяет свою свободу, но при этом воспевает российскую диктатуру

Шестой друг Путина – родной брат Пятого. Он многолик, старомоден и прост как грабли. Все проблемы современного мира он сводит к национальному вопросу. Дальше этнических характеристик его анализ не идет. В России он пренебрежительно отзывается об украинцах как о неполноценной нации в неполноценном государстве. В Украине он клеймит русских как нацию рабов и угнетателей. Национальность объясняет ему всё. Путин о таком друге, наверное, даже и не мечтал. Понимая бесперспективность попыток раздуть в России национальную неприязнь к украинцам, он придал военной агрессии идеологический характер: объявил украинское государство нацистским. В России эта глупая идея особого успеха не имеет в виду её очевидной нелепости, но шестой друг Путина за нее ухватился и добавил нацизм в букет украинских национальных характеристик. В Украине он повел себя точно так же, добавив фашизм к свойствам русского национального характера. Такая дружеская поддержка ценна для Путина тем, что объясняет войну не цивилизационным конфликтом между авторитаризмом и демократией, а обычной национальной неприязнью. Это хоть и старо как мир, но привычно и понятно. При таком раскладе Путин в худшем для него случае будет считаться жертвой национальных предрассудков, а не идеологом нового тоталитаризма и организатором преступлений против человечества.



Седьмой друг Путина – это отдельная песня. Он живёт на Западе, пользуется всеми благами демократии, ни на что не променяет свою свободу, но при этом воспевает российскую диктатуру. Что творится у него в голове, вряд ли кто поймёт, но факт остается фактом. Он прилетает к Путину из США, чтобы взять у него интервью и потом снять о нём проникновенно лживый фильм. Он принимает из рук Путина российский паспорт и получает в дар квартиру где-нибудь в Мордовии, но жить всё-таки остается в Европе. Возможно, он в меру меркантилен и за облизывание хозяйских сапог получает положенный ему пряник, но сдается мне, что не это главный мотив его обожания российского кнута. Ему хочется немножко социализма даже не столько для себя, сколько в пику западной демократии, на которую он по каким-то причинам сильно обижен.



Вся эта "великолепная семерка" обеспечивает президенту Путину и его авторитарному режиму относительную устойчивость. Возможно, на самом деле друзей у него больше, а это лишь те, которые на самом виду.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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