Семья Навального подала иск в суд из-за отсутствия свиданий в колонии

Семья Алексея Навального, отбывающего тюремный срок в колонии во Владимирской области, подала коллективный иск в суд из-за отсутствия свиданий с ним в колонии. Об этом говорится в соцсетях оппозиционера.
Навальный сообщил, что за последний год в колонии у него не было ни одного свидания. По телефону с родными ему последний раз позволили пообщаться 11 месяцев назад. Родственники будут добиваться положенных для заключенных свиданий и готовы дойти до Конституционного суда.
«По общему правилу мне положено три длительных (трехдневных) и три краткосрочных (четыре часа через стекло) свиданий в год. И минимум шесть телефонных звонков», - пишет Навальный. По словам оппозиционера, сотрудники колонии изобрели для него «специальный режим, в котором просто запрещено все».
- Алексей Навальный находится в колонии с начала 2021 года по делу «Ив Роше». Затем против него возбудили еще несколько дел и в марте прошлого года оппозиционера приговорили к девяти годам лишения свободы.
- Навальный отбывает срок в колонии №6 Владимирской области. Политик неоднократно сообщал, что его отправляют в штрафной изолятор.
- Против Навального выдвинуты новые обвинения по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжелая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают созданный им Фонд борьбы с коррупцией. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.
- Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.
- Сам Навальный и его соратники считают уголовное преследование политическим.