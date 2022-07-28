Сенат призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма

Несмотря на огромные трудности, правящая команда работала правильно, заняла верную и принципиальную позицию, и главную трудность, первый этап опасности войны, уже преодолела, - об этом говорится в заявлении бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.

По его словам, «благодаря этим усилиям непосредственная угроза вовлечения Грузии в войну сегодня максимально нейтрализована».

Иванишвили поясняет, что «определенные силы активно пытались втянуть Грузию в войну, и это их желание и цель, к сожалению, актуальны и сегодня».

«Прошло уже полтора года с тех пор, как я сообщил общественности о своем решении уйти из политики, и с тех пор я полностью соблюдал и соблюдаю свое решение. За весь этот период я опубликовал единственное публичное заявление, и то только для того, чтобы никому не дать возможности спекулировать моим именем. Я не хотел, чтобы какое-либо влияние на политические процессы имел не то что я, но даже мой фактор, и именно это было и есть причиной моего полного дистанцирования от публичного пространства.

В то же время, как сын этой страны и один из ее сторонников, я, естественно, со всем вниманием наблюдаю за событиями, протекающими в Грузии. На фоне сложнейшей политической ситуации, существующей в регионе, Грузии и ее правящей команде в течение последних месяцев пришлось и приходится пройти через очень болезненные процессы. Ситуацию для Грузии и ее власти особенно осложняет то обстоятельство, что определенные силы активно пытались вовлечь Грузию в войну, и это их желание и цель, к сожалению, актуальны и сегодня.

Несмотря на огромные трудности, правящая команда работала правильно, заняла верную и принципиальную позицию, и главную трудность, первый этап угрозы войны, уже преодолела. Благодаря этим усилиям непосредственная опасность вовлечения Грузии в войну сегодня максимально нейтрализована. Однако здесь же отмечу, что до окончания войны в Украине все еще остаются определенные риски, и как власть, так и общество должны быть максимально осторожны, чтобы Грузия окончательно избежала роковой войны.

При этом сегодня, когда непосредственная опасность войны уже максимально нейтрализована, считаю, что правящая команда имеет возможность в большей степени перенести свое внимание на еще один важнейший приоритет и позаботиться, чтобы отношения Грузии со стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом не повредились.

Что касается моей личной проблемы, которая возникла в отношениях со швейцарским банком и актуальна и по сей день, то я считаю, что она имеет прямую связь с происходящими в Грузии процессами. Однако, исходя из того, что Грузия практически справилась со сложной ситуацией и миновала непосредственная опасность войны, предпочитаю оставить отношения между мной и швейцарским банком своей личной проблемой и излишне не навязывать обществу эту проблему. Тут не имеет значения и то, на что я планировал потратить остановленные швейцарским банком средства - на личные цели или на общественные нужды. Предпочитаю, чтобы общество во всех случаях рассматривало проблему, созданную банком, как мою личную проблему. Сравнительно детальные пояснения по этому делу делал мой адвокат будет делать и в будущем.

Для меня главное, чтобы Грузия смогла окончательно должным образом выйти из сложнейшего положения и сохранить мир, а о своем личном вопросе я позабочусь сам, и не буду пытаться перегружать общество этой проблемой.

В заключение, поскольку публично был поднят вопрос о проведении встречи между мной и американским послом после начала войны в Украине, я хотел бы разъяснить общественности, что такая встреча действительно состоялась по просьбе посла 21 марта, и продолжалась около трех часов», - говорится в заявлении Бидзины Иванишвили, передает ИнтерпрессНьюс.