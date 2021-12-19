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Сенат США до 14 января рассмотрит вопрос о санкциях против «СП-2»
В Сенате США до 14 января пройдет голосование по предложенному сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроекту о санкциях против пока не запущенного в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.
Как сообщает издание Politico, об этом была достигнута договоренность между Крузом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В обмен на включение законопроекта в повестку дня Круз отказался от своей тактики обструкции, из-за которой в Сенате «завязли» назначения десятков предложенных президентом Джо Байденом кандидатур на высокие посты в Госдепартаменте. Ряд из них - в частности новый посол США в Японии - уже одобрены Сенатом в пятницу, после нескольких месяцев ожидания.
Круз - один из самых последовательных критиков газопровода. В 2019 году он добился включения в законодательство санкций против судов-трубоукладчиков, из-за чего «Северный поток-2» был достроен на полтора года позже, чем ожидалось. Администрация Байдена, однако, не стала накладывать санкции на сам газопровод и его владельцев - как утверждается, чтобы не испортить отношения с Германией. Санкции также не стали включать в недавно принятый оборонный бюджет США.
Пока неясно, как отнесутся к инициативе Круза демократы. Без их поддержки законопроект не может быть принят (в Сенате у обеих партий по 50 голосов, а для принятия законопроекта необходима поддержка 60 сенаторов). Представители администрации Байдена заявляли, что газопровод не должен заработать в случае широкомасштабного вторжения России в Украину.
Против сооружения газопровода выступает ряд стран ЕС и Украина, называя его инструментом шантажа Москвы по отношению к Евросоюзу. Газопровод уже достроен, но еще не сертифицирован - этот процесс может затянуться до второй половины 2022 года. Предыдущее правительство Германии выступало за реализацию проекта. Члены нового кабинета Олафа Шольцы высказываются более критически - так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент «Северный поток-2» не может быть сертифицирован по юридическим причинам, а министр экономики Роберт Хабек назвал сооружение газопровода «геополитической ошибкой». Официально, однако, новое правительство Германии не выступило за закрытие проекта.
Другие новости дня
Гамкрелидзе: По итогам проверок подозрительных случаев омикрон-штамм не подтвердился
Большинство подозрительных случаев коронавируса, изучаемых в грузинских лабораториях в течение недели, оказались вариантом «дельта», а не омикрон-штаммом. Об этом глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сообщил в эфире телеканала «Имеди».
«В нашем регионе новый штамм наблюдается в России и в Украине. Мы ведем исследования. Два случая весьма подозрительны. По протоколу, которым мы руководствуемся, таких случаев у нас чуть больше десяти. В большинстве из них секвенированием не было подтверждено, и мы обнаружили штамм «дельта». В двух случаях углубленные исследования все еще продолжаются», - сказал Гамкрелидзе.
- «Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Этот вариант коронавируса обнаружен уже примерно в 90 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки.
- До сих пор в Грузии не выявлено ни одного случая инфицирования «омикроном». Эпидемиологи считают, что новый штамм коронавируса появится в стране до конца декабря, а затем может стать доминирующим.
В Нидерландах из-за «омикрона» ввели жесткий локдаун
В Нидерландах введен общенациональный локдаун в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса «омикрон».
С воскресенья закрыты все магазины, кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости, рестораны, бары и развлекательные заведения. Школы и университеты переведены на удаленное обучение. Локдаун продлится до 14 января.
Власти ограничили и возможность людей общаться друг с другом - разрешено приглашать не более двух гостей в день, в Рождественский вечер и на Новый год это число может быть увеличено до четырех. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что решение было «неизбежным» в связи с распространением «омикрона». Речь идет уже о пятой волне эпидемии, которая началась в Европе в марте прошлого года.
Нидерланды стали первой страной, объявившей локдаун в связи с «омикроном». Другие государства Европы, однако, также ужесточают ограничения. В частности, в Дании закрывают театры, парки развлечений и музеи, в Ирландии рестораны и бары должны будут закрываться в 8 вечера. Вводятся также карантинные меры для приезжающих из-за рубежа - так, в Германии все прибывающие из Великобритании должны будут отправляться на карантин на 2 недели.
Именно в Британии сейчас выявляется больше всего зараженных «омикроном», новый штамм подтвержден уже у более чем 20 тысяч человек. При этом специалисты убеждены, что истинное число зараженных им существенно больше. Всего же число заражений за сутки в Британии приближается к 100 тысячам, это самый высокий показатель за всю эпидемию. Власти вернули ряд ограничительных мер и, как пишет пресса, обсуждают возможность локдауна - но после Рождества, которое празднуется в Британии 24-25 декабря.
В ряде стран Европы, главным образом Центральной и Восточной, однако, темпы роста числа зараженных снижаются. В России в последние недели, по официальным данным, они также несколько снижаются - сейчас за сутки выявляется около 27 тысяч инфицированных. Умирает по-прежнему более 1000 человек с коронавирусом, это больше всего в мире по абсолютным цифрам.
- Хотя многое из того, что связано с открытым менее месяца назад «омикроном», остается неясным, эксперты отмечают его высокую заразность.
- Кроме того, эксперты Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что риск повторного заражения коронавирусом посредством «омикрона» более чем в пять раз выше, чем посредством дельта-варианта. Также их исследования показывают, что «омикрону» в основном удается обходить иммунную защиту организма, приобретенную в результате заражений другими штаммами или после вакцинации.
- При этом, однако, все больше подтверждений того, что «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение болезни - в частности потому, что вирус поражает прежде всего верхние дыхательные пути и бронхи, а не легкие. В Британии на данный момент зафиксированы 7 случаев смерти больных с «омикроном» при более 20 тысячах выявленных случаев. Однако подчеркивается, что делать окончательные выводы пока слишком рано, поскольку количество госпитализаций и смертей – запаздывающий показатель в сравнении с числом инфицированных.
В Абхазии выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 362 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 60 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 894 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29 305 человек.
Станислав Черчесов станет главным тренером венгерского «Ференцвароша»
Станислав Черчесов возглавит профессиональный футбольный клуб из Будапешта «Ференцварош». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Черчесов уже согласовал условия контракта с руководством футбольного клуба, говорится в сообщении. Планируется, что его представят в качестве нового главного тренера в начале следующей недели.
В текущем сезоне «Ференцварош» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Венгрии. От лидирующей команды «Кишварда» они отстают на одно очко.
С 2016 года по 2021 год Станислав Черчесов тренировал сборную России.
Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле
Установление свободного режима торговли между Грузией и Японией создаст новые возможности для укрепления и углубления торгово-экономических отношений двух стран, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
На этой неделе Турнава провела онлайн-встречу с вице-министром иностранных дел Японии Хондо Таро. Была выражена заинтересованность Грузии в начале переговоров по соглашению о свободной торговле между странами. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двусторонних отношений. Турнава положительно оценила сотрудничество между странами в сфере инвестиций. По ее мнению, соглашение о свободной торговле еще больше усилит заинтересованность японских бизнесменов.
В начале текущего года страны подписали соглашение «О либерализации, поддержке и защите инвестиций между Грузией и Японией». Документ предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах. Этот документ должен облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу, помочь эффективному развитию экономических ресурсов и углублению экономических отношений, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Было отмечено, что за три квартала 2021 года инвестиции из Японии в Грузию увеличились на 32%. Кроме того, наблюдается рост двусторонней торговли - за первые 10 месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 11%, а экспорт – на 26%. Стороны выразили готовность содействовать укреплению двусторонних связей.
- Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры
Тбилисские ночные клубы пошли на компромисс и намерены открыться через неделю
Владельцы тбилисских ночных клубов пошли на уступки властям и согласились возобновить работу через неделю, 25 декабря. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в Facebook.
Глава инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов 7 декабря заявил, что они могут возобновить работу 16-17 декабря. Еще днем ранее Перадзе уточнил, что консенсус между сторонами достигнут, разработан новый протокол и требуется только одобрение межведомственного координационного совета. Спустя 10 дней готовому к открытию бизнесу сообщили, что с возобновлением работы придется повременить.
«Руководствуясь общими интересами, представители тбилисской клубной сцены приняли совместное решение о переносе вечеринок, запланированных на субботу, 18 декабря, на неделю. Это последний возможный компромисс с нашей стороны», - говорится в заявлении.
Компромисс был достигнут после встречи с представителями инспекции труда. Детали обещают представить в ближайшее время, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). Некоторые эпидемиологов советуют еще повременить с открытием клубов, так как страна находится перед очередным вызовом – омикрон-штаммом коронавируса, который зафиксирован уже почти в девяти десятках стран.
Коронавирус в Грузии: 2 195 новых случаев заражения, 47 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 195 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 34 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,49%, за последние две недели – 6,96%, а за последнюю неделю – 6,48%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 909 160.
Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 032. В Имерети выявили 380 случаев заражения, Самегрело и Земо Сванети – 160, в Аджарии – 149, в Кахетии – 137, в Шида Картли – 116, в Квемо Картли – 95, в Гурии – 76, в Мцхета-Мтианети – 60, в Самцхе-Джавахети – 26, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
От ковида умерли еще 47 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 13 071.
Выздоровели 4 319 человек, их общее число выросло до 858 949.
На данный момент в Грузии 37 114 активных случаев коронавируса. Из них 5 778 пациентов (около 16% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 426 больных тяжелое, 319 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 071 гражданин остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 30 264 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 31 гражданин, а в самоизоляции – около 36 тысяч.
Лаша Шавдатуашвили назван лучшим дзюдоистом 2021 года
Международная федерация дзюдо (IJF) назвала грузинского спортсмена Лашу Шавдатуашвили «Лучшим дзюдоистом 2021 года». Церемония награждения IJF Judo Awards 2021 состоялась в субботу, сообщает агентство «Новости-Грузия». Победителей выбрали посредством онлайн-голосования. За звание дзюдоиста года вместе с Шавдатуашвили боролись еще три спортсмена.
«Я очень рад, что достиг успеха и здесь. Хочу поблагодарить своих поклонников… Я очень рад, что они меня поддержали и для меня это огромная мотивация», - сказал дзюдоист во время церемонии, которая проходила в онлайн-режиме.
Победителей также определили в категориях «Иппон года», «Тренер года» и так далее. Премия «Восходящая звезда 2021» досталась грузинскому спортсмену, 20-летнему Илье Суламанидзе (100 кг).
Лаше Шавдатуашвили 29 лет. Он выступает в весовой категории до 75 кг. На чемпионате мира, проходившем в Будапеште в июне, Шавдатуашвили стал первым грузинским дзюдоистом – обладателем титулов мирового, европейского и олимпийского чемпиона одновременно.
Шавдатуашвили, признанный IJF одним из самых награждаемых дзюдоистов на планете, выиграл золотую медаль в весовой категории до 66 кг на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, а затем стал чемпионом Европы в том же весе в 2013 году. Спустя четыре года, в Рио спортсмен заработал олимпийскую бронзу, а этим летом в Токио - серебро.
Замглавы МИД РФ: предложения России - альтернатива «военному сценарию»
Россия перейдет к созданию «контругроз» для НАТО в том случае, если США и их союзники не согласятся с официально опубликованными Москвой на этой неделе проектами договоров о безопасности в Европе. Об этом заявил в субботу в эфире ютьюб-канала «Соловьев LIVE» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Российские проекты, о которых президент Владимир Путин ранее заявлял как о требованиях «гарантий безопасности», предусматривают, помимо прочего, отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО, отказ НАТО от военно-технического сотрудничества с любыми странами бывшего СССР (кроме входящих в НАТО стран Балтии), отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
По словам Грушко, российские предложения «нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты», к которой, по его мнению, подошли отношения Москвы со странами Запада. «Момент истины настал» - заявил замглавы российского МИД.
Как сказал российский представитель, предложения были высказаны «четким и понятным языком», поскольку, по его мнению, страны НАТО начали нарушать прежние договоренности с Россией. При этом непосредственно об Украине - ситуация вокруг которой стала причиной последнего обострения отношений между Россией и Западом - он не упомянул.
По словам Грушко, от новых российских предложений Западу не удастся «отмахнуться» или их «заболтать». Они, как сказал российский чиновник, являются альтернативой «военному или военно-техническому сценарию противостояния», а если договориться не получится, то Россия перейдет «в режим контругроз». «Но тогда будет поздно спрашивать нас, почему мы приняли такие решения» - сказал замминистра.
В последние недели разведка стран Запада зафиксировала сосредоточение российских военных у границ с Украиной. Создавшуюся ситуацию США и их союзники оценивают как угрозу крупномасштабного российского вторжения на территорию Украины. На этом фоне Москва - обвиняя НАТО в том, что его деятельность на Украине создает угрозы для России - заговорила о требованиях «гарантий безопасности». Опубликованный на этой неделе документ носит широкомасштабный характер, он касается не только Украины. США заявили, что обсудят российские предложения с союзниками, но подчеркнули, что основополагающие принципы деятельности НАТО и безопасности в Европе не должны ставиться под сомнение.
Роман Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии
Португальское издание Público, в результате собственного расследования установило, что 55-летний российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, получил гражданство Португалии как потомок общины сефардских евреев.
Процесс получения гражданства, по словам автора публикации, длился более полугода, с апреля 2020-го до конца апреля 2021 года. Журналист говорит, что лично видел документы Абрамовича о натурализации.
«Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», - подтвердил изданию РБК источник в окружении бизнесмена.
Обладатель состояния в 14 миллиардов евро, Абрамович стал самым богатым человеком в Португалии, говорится в расследовании издания Público.
В 2018-м году Абрамович, ранее жил в Великобритании, но, столкнувшись с трудностями при продлении британской визы, переехал в Тель-Авив. Он получив израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении.
Роман Абрамович активно финансирует проекты еврейских общин во многих странах мира. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности. Как пишет Público, в последние годы Роман Абрамович сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.
«Эмпатия»: Лечение Саакашвили Горийском военном госпитале неэффективно
Лечение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале не может быть оценено эффективно и пациенту должна быть предоставлена возможность продолжения реабилитации в другом медицинском учреждении. Об этом говорится отчете неправительственной организации «Эмпатия», обнародованном сегодня, 18 декабря, передает агентство «Новости-Грузия».
Эксперты организации, которые занимаются мониторингом состояния Саакашвили, считают, что пациенту необходимы «дополнительное инструментальное и лабораторные исследования, а также индивидуальное лечение». При этом, указывают они, курс должен быть разработан в клинике нейропсихологического направления в условиях стационара.
«Неэффективное лечение-реабилитация ведут к ухудшению состояния. В частности, высок риск возникновения синдрома Корсакова, что вызовет инвалидизацию пациента», - сказано в отчете.
В документе перечислены последствия продолжительной голодовки: судороги с эпизодом потери сознания на 20 минут, органический психосиндром, обезвоживание, а также энцефалопатия Вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина (витамина В1).
Врачи «Эмпатии» считают, что «впоследствии лечение энцефалопатии Вернике не было продолжено необходимыми дозами тиамина» из-за чего «возникли вторичные психические проблемы, вызванные церебрально-органической дисфункцией». При этом состояние усугубило «пытки и бесчеловечное обращение, развившие посттравматическое стрессовое расстройство».
Как следствие, в настоящее время наряду с посттравматическим стрессовым расстройством у Саакашвили наблюдаются: белково-энергетическая недостаточность, энцефалопатия Вернике, а также органическое эмоционально лабильное расстройство, возникшее после органической болезни головного мозга.
- Сейчас Саакашвили находится в Горийском военном госпитале, где проходит курс лечения после 50-дневной голодовки. После завершения процесса лечения экс-президента вернут в тюрьму города Рустави, где он должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы. При этом срок заключения экс-президента может увеличится - в данный момент против него в суде рассматриваются три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
Несколько улиц в центре Тбилиси перекроют до середины января из-за новогодней ярмарки
С 19 декабря по 14 января территорию рядом с парком «Дедаэна» в центре Тбилиси перекроют из-за запланированных новогодних мероприятий. Об этом говорится в сообщении столичной мэрии.
В частности, с завтрашнего утра и до 14 января будет перекрыт Сухой мост, а также дорога от площади Саарбрюккена до улицы Атонели. Весь транспорт, в том числе автобусы, будут ездить по набережной или близлежащим улицам.
По данным мэрии, свой маршрут изменят два автобуса и пять маршрутных такси. Как ранее сообщал мэр Тбилиси Каха Каладзе, 24 декабря на площади Орбелиани и в саду «Дедаэна» откроется новогодняя деревня.
Россия направила два бомбардировщика для патрулирования в небе Беларуси
Россия направила 18 декабря два стратегических бомбардировщика к западным границам Беларуси. Об этом сообщили белорусские власти. Западные СМИ обращают внимания, что оба самолета способны нести ядерные заряды.
Два бомбардировщика Tу-22M3 проводили патрулирование в сопровождении истребителей Су-30СМ, приписанных к авиационным частям как в Беларуси, так и в России, сообщили западные агентства.
Министерство обороны Беларуси сообщило, что продолжительность полета двух Ту-22 М3 составила около четырех часов.
За последний месяц это уже третья подобная патрульная миссия в белорусском небе.
Отношения Беларуси с Европейским союзом остаются напряженными в связи с прибытием в последние месяцы к белорусско-польской границе тысяч мигрантов с Ближнего Востока и из Центральной Азии. В Брюсселе считают, что кризис с мигрантами мог быть намеренно устроен режимом Лукашенко.
В Киеве выразили опасения, что Москва могла бы использовать белорусскую территорию для поддержки войск, предположительно способных вторгнуться на территорию Украины.
США и их союзники по НАТО в последнее время неоднократно предупреждали Россию, что нападение на Украину повлечет за собой «тяжелые последствия».
Онкобольные Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие положенных по закону лекарств
Пациенты с онкологическими заболеваниями из Кабардино-Балкарии записали видеообращение к главе республики Казбеку Кокову с жалобой на отсутствие положенных им по закону препаратов. По словам пациентов, за лекарствами они вынуждены ездить в частные клиники Махачкалы.
26-минутный ролик опубликован в аккаунте «Монитор пациента» на видеохостинге YouTube. В нем около 15 человек говорят о проблемах с лекарственным обеспечением, хотя несколько месяцев назад Коков на встрече с руководством ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» пообещал взять ситуацию на личный контроль.
Выступающие говорят, что за жизненно необходимыми лекарствами им приходится ездить в Махачкалу, целый день проводя в дороге, хотя после приема сильнодействующих препаратов возникают побочные явления.
«Мы просим вашей аудиенции. Мы просим, в конце концов, нас принять и послушать. Мы неоднократно обращались во все возможные инстанции нашей страны. Лично я Владимиру Владимировичу Путину трижды написала – дальше последовали отписки министерства здравоохранения. В правительство Кабардино-Балкарской республики я обращалась. На прямую линию к Путину – обращалась. Кокову Казбеку Валерьевичу я обращалась неоднократно… Нигде нам не помогли, нигде вопрос не решили», – говорит на видео одна из пациенток.
Онкоблогер Оксана Келехсаева рассказала Кавказ.Реалии, что запись видеообращения санкционирована самими пациентами.
«Такая проблема, к сожалению, присутствует во всех регионах Северного Кавказа. Для меня непонятна ситуация, почему и на каком основании пациенты, которые проходят химеотерапию, вынуждены ездить в Дагестан и там получать препараты. Такие пациенты нуждаются в тщательном уходе и наблюдении после принятия препаратов, но вынуждены самостоятельно возвращаться домой. А это многочасовая поездка, и это все может отразиться на их состоянии», – заявила собеседница.
Келехсаева добавила, что в настоящий момент препараты появились и минимум до конца февраля пациенты должны быть ими обеспечены.
- Ко Всемирному дню борьбы против рака Кавказ.Реалии рассказывали о ситуации с этим опасным заболеванием в регионах Северного Кавказа.
- МВД по Кабардино-Балкарии проверяет информацию главы Минздрава республики Рустама Калибатова о том, что местная активистка «оклеветала» его. Речь идет об обращении к президенту Владимиру Путину с жалобой на трудности с лекарственным обеспечением онкобольных.
Федеральный министр ФРГ назвал «СП-2» геополитической ошибкой
Строительство газопровода «Северный поток - 2» было ошибкой с геополитической точки зрения, считает вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. В интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг» он подчеркнул, что все страны Европейского союза , кроме Германии и Австрии, были всегда против. Теперь, когда газопровод построен, открытым остается вопрос: будет ли он введен в эксплуатацию, сказал Хабек.
По мнению федерального министра экономики, этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права.
Возможность отказа от ввода в эксплуатацию газопровода «СП-2» многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии, отмечает «Немецкая волна».
Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита ЕС в Брюсселе в ночь на 17 декабря заявил, что считает запуск «СП-2» и усилия, прилагаемые для деэскалации кризиса вокруг Украины, двумя темами, не связанными друг с другом. «В случае с «Северным потоком - 2» речь идет о сугубо частном экономическом проекте», - подчеркнул Шольц.
В Грузии рабочие, занятые на строительстве автомагистрали, объявили забастовку после гибели коллеги
В Грузии рабочие, занятые на строительстве участка скоростной автомагистрали Восток-Запад, объявили забастовку после смерти своего коллеги. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Случай произошел накануне близ села Сурами Хашурского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, 32-летний мужчина получил смертельные травмы после падения с моста. Его сотрудники утверждают, что инцидент стал следствием грубого пренебрежения мерами безопасности. Сегодня они устроили митинг, требуя улучшения условий труда.
«Умер парень. Прежде всего, нас интересует, какое вознаграждение получит его семья. Далее нас интересует подписанный с нами контракт. Они должны выполнять то, что там прописано – это касается безопасности, положенного нам отпуска, часов отдыха», - сказал один из рабочих.
Работы в районе Сурами проводит китайская дорожно-строительная компания Sinohydro Corporation Limited. До сих пор никто из администрации не встретился с протестующими. В связи со смертью рабочего МВД Грузии начало расследование по статье 240 УК Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ.
Сторонники Саакашвили провели акцию против «гаишников» у здания МВД Грузии
Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла сегодня у здания Министерства внутренних дел в Тбилиси. Несколько десятков человек пришли к ведомству с транспарантами, на которых было написано их главное требование на грузинском и английском языках: «Свободу Михаилу Саакашвили».
Участники акции говорят, что место проведения является символическим, поскольку сейчас МВД «выполняет политические заказы», а нынешняя полицейская система аналогична «милиции» начала 90-х, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одного из демонстрантов задержали в административном порядке за мелкое хулиганство. Он появился на митинге в милицейской форме советского образца.
«Мы считаем, что МВД политизировано, выполняет политический заказ, поэтому наш лозунг: «Свободу Мише, третьему президенту Грузии». Мы хотим показать общественности, что происходило в 90-е годы, когда были гаишники и милиционеры. Такая система создается и сейчас. Однако мы также выражаем солидарность с честными полицейскими, которые, как мы знаем, остались в системе», - сказал один из организаторов митинга в комментарии телеканалу «Формула».
Митинг был организован представителями общественности. Они призвали министра внутренних дел Грузии прекратить задержания по политическому признаку или уйти в отставку.
- Сейчас Саакашвили находится в Горийском военном госпитале, где проходит курс лечения после 50-дневной голодовки. После завершения процесса лечения экс-президента вернут в тюрьму города Рустави, где он должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы. При этом срок заключения экс-президента может увеличиться - в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
- Саакашвили считает, что правительство «Грузинской мечты» преследует его по политическим мотивам. Экс-президент уверен, что его освобождение – одно из условий общенационального примирения. Одновременно, по мнению Саакашвили, диалог, начатый для преодоления поляризации в обществе, в скором времени принесет результаты, если он будет сопровождаться мирными протестами.
В США вынесен самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия
В США вынесен самый суровый до сих пор приговор по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.
Суд во Флориде приговорил местного жителя Роберта Палмера к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, признав его виновным в нападении на полицейских с применением доски и огнетушителя, передает «Голос Америки».
Приговор был оглашен в пятницу. Палмеру грозил срок до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов. «Ваша честь, мне действительно очень стыдно за то, что я сделал», – сказал 54-летний житель Флориды сквозь слезы, обращаясь к судье.
Сторона обвинения утверждает, что во время событий у Капитолия 6 января нынешнего года Роберт Палмер бросил деревянную доску в полицейских, когда те охраняли западный вход в здание Конгресса, а позже распылил в их сторону огнетушитель. Когда баллон опустел, он бросил его в сотрудников правоохранительных органов.
Палмер – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в начале января. В ходе штурма десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в полтора миллиона долларов.
Ранее в письме на имя судьи Палмер указал, что чувствует себя преданным Трампом и его союзниками, «накрученными» теориями заговора. «Сторонникам Трампа лгали те, кто в то время обладал большой властью», – написал он, подчеркнув, что речь шла о ложных заявлениях о якобы украденных выборах.
Палмер также назвал несправедливым свое суровое наказание, с учетом того, что зачинщики штурма по-прежнему на свободе.
- До оглашения приговора Роберту Палмеру самый длительный срок, назначенный в связи с январскими событиями, составлял 41 месяц тюрьмы. Он был вынесен Джейкобу Ченсли, одному из самых узнаваемых участников нападения, который штурмовал здание Конгресса полураздетым и в меховой шапке с рогами.
- Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов в ноябре 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден, были сфальсифицированы.
Журналисты грузинской службы Радио Свобода стали обладателями «Приза Хартии – 2021»
Хартия журналистской этики Грузии сегодня, 18 декабря, объявила пятерых победителей «Премии Хартии - 2021», в числе которых сотрудники тбилисского бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода Эка Кеванишвили и Ануки Бурдули.
Номинации:
- Видеорепортаж
- Мультимедийный проект
- Статья или эссе в печатных или сетевых СМИ
- Журналистское расследование
- Освещение прав женщин и гендерного равенства.
Эка Кеванишвили была удостоена «Премии Хартии» в категории «Статья или эссе в печатных или сетевых СМИ», а Ануки Бурдули - в категории «Освещение прав женщин и гендерного равенства», сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Жюри признало лучшим «журналистским расследованием» работу Нино Цверава (Студия Монитор, Радио Свобода, Формула), видеорепортаж журналиста «Public» Басти Мгалоблишвили, мультимедийный проект - серию репортажей из Чиатура «Горные истории».
Первые четыре категории были присуждены при поддержке Программы малых грантов Комиссии по демократии при посольстве США в Грузии, приз по вопросам COVID-19 - программой IREX M-TAG, а в категории освещения прав женщин и гендерного равенства - при поддержке Европейского союза и UN Women.
Победителям были вручены специальные призы Хартии и ноутбуки.
Пять человек задержаны в Грузии за причастность к «воровскому миру»
Пять человек задержаны в разных городах Грузии по обвинению в членстве в «воровском мире» и обращении к «вору в законt». Об этом сообщили сегодня в МВД. Задержания прошли в Тбилиси, Кутаиси, Зестафони и Терджоле. Возраст обвиняемых – от 40 до 55 лет.
Следствие установило, что с целью разрешения финансового спора стороны обратились к трем членам «воровского мира», а те в свою очередь связались в грузинским «вором в законе», находящимся за границей.
Для разрешения спора по воровским правилам члены «воровского мира» организовали несколько встреч сторон. Происходили они на заранее арендованной квартире в Тбилиси, а также в офисе одной из сторон. По итогам этих разбирательств, члены «воровского мира» сказали сторонам объективно распределить деньги, представлявшие предмет спора, - это 50 тысяч лари, а также потребовали от них отправить определенные суммы «вору в законе», который занимался их вопросом.
Стороны спора не смогли договориться о долях, после чего криминальные авторитеты обязали их поехать к находящимся в Греции «ворами в законе». Предполагалось, что они примут окончательное решение после «воровской разборки».
Следствие продолжается по статье 223-1 и части 1 статьи 224-4 УК Грузии. Наказание за предусмотренные ими преступления составляет от 7 до 10 лет лишения свободы.
В Южной Осетии выявили 11 новых случаев заражения COVID-19
За сутки в Южной Осетии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила информагентству «Рес» в субботу глава ведомства Марина Кочиева.
«Всего в лаборатории ведомства накануне провели 147 исследований, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 144 человек, 5 сняты с учета медиков», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных в самопровозглашенной республике с начала пандемии составило 10 132 человека, 9 988 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 55 656 исследований на коронавирусную инфекцию.
Власти Франции заявили о «молниеносной» скорости «омикрона»
Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в Европе с молниеносной скоростью и, весьма вероятно, станет доминирующим во Франции к началу следующего года, предупредил глава французского правительства Жан Кастекс.
Он выступил в пятницу за несколько часов до вступления в силу строгих правил на въезд в страну из Великобритании, где ситуация с «омикроном» пока самая серьезная в Европе. Как отмечает «Би-би-си», только за 17 декабря в Великобритании было зафиксировано 15 тысяч случаев этого штамма, вызывающего COVID-19.
По всему европейскому региону власти готовятся к новой волне заболеваемости. О дополнительных ограничениях объявили в Германии, Ирландии, Нидерландах.
С начала пандемии в Европе было зарегистрировано более 89 миллионов случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Умерли от этой болезни около полутора миллионов человек.
Министерство здравоохранения ФРГ заявило о предстоящей пятой «масштабной» волне коронавируса в связи с «омикроном». «Необходимо осознать, что этот этап, который мы, на мой взгляд, не можем предотвратить, станет значительным вызовом для наших больниц, палат интенсивной терапии и для общества в целом», - подчеркнул глава ведомства Карл Лаутербах.
В Ирландии, в которой с новым штаммом связана примерно треть нынешнего суточного прироста инфекции, премьер Михол Мартин заявил, что показатели заражения «омикроном» могут превысить все, с чем власти сталкивались до сих пор.
Хотя многое из того, что связано с чрезвычайно высокой заразностью омикрон-варианта, остается неясным, эксперты отмечают пропорции этого штамма среди всех фиксируемых случаев коронавируса. Заражений «омикроном» каждые три дня становится вдвое больше.
Эксперты Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что риск повторного заражения коронавирусом посредством «омикрона» более чем в пять раз выше, чем посредством дельта-варианта. Также их исследования показывают, что «омикрону» в основном удается обходить иммунную защиту организма, приобретенную в результате заражений другими штаммами или после вакцинации.
Предварительные результаты исследований в ряде других стран показывают, что «омикрон», предположительно, вызывает менее тяжелое течение болезни. Одновременно подчеркивается, что делать окончательные выводы пока слишком рано, поскольку количество госпитализаций и смертей - более запаздывающий показатель.
«Омикрон» впервые выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы и содержит большое количество мутаций.
В России в настоящее время официально новым штаммом «омикрон» заражены 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран. Случаи отмечены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Никто из заразившихся не болеет тяжело, так как большая часть имела иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания или прививки от COVID-19, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.
За прошедшие сутки в России, включая аннексированный Крым, зарегистрировали 27 434 новых случая заражения коронавирусом. Это на 1,11% меньше, чем днем ранее. Умерли за сутки в 1076 заболевших, сообщил в субботу федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Гарибашвили назвал отказ от «авантюрной политики» в отношении РФ среди заслуг «Грузинской мечты»
Правительство «Грузинской мечты» отказалось от «необдуманной и авантюрной политики» в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Мы являемся той силой, которая отказалась от проведения необдуманной и авантюрной политики с Россией», - сказал Гарибашвили назвав главной проблемой в отношениях между двумя странами вопрос территориальной целостности Грузии.
По его словам, территориальная целостность страны может быть восстановлена только благодаря «мирной и прагматичной политике, которая осуществляется через форматы международного диалога». При этом премьер несколько раз использовал термин «оккупация» применительно к действиям России.
Согласно словам премьера, прагматичный тон в отношениях с Россией не навредил отношениям Грузии с Западом, и даже напротив – страна как никогда приблизилась к европейским и евроатлантическим структурам. Он указал, что при власти «Грузинской мечты» вступили в силу безвизовый режим и соглашение о свободной торговле с ЕС, а Тбилиси получил «все практические инструменты» для членства в НАТО.
- Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны 2008 года и решения Москвы официально признать независимость двух грузинских автономий – Абхазии и Южной Осетии. Эти территории объявлены правительством Грузии временно оккупированными, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В условиях отсутствия дипломатических отношений диалог между Грузией и Россией поддерживается только в рамках международных Женевских переговоров, а также в формате «Абашидзе-Карасин» - регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге, на которых рассматриваются торгово-экономические вопросы, транспортных коммуникаций, гуманитарные проблемы и так далее.
Премьер Грузии подвел итоги года, рассказав о борьбе с безработицей и социальных проектах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подвел итоги года, представив отчет о проделанной работе. Основными темами доклада стали развитие экономики и социальные проекты, пишет агентство «Новости-Грузия».
По мнению Гарибашвили, бедность и безработица остаются главными вызовами для страны. В этом контексте он напомнил о новой инициативе правительства по трудоустройству социально незащищенных. Премьер уверен, что она поможет снизить число живущих на пособия.
Среди приоритетов социальной политики он также назвал поддержку пенсионеров, отметив, что пенсии по возрасту продолжат расти в рамках программы ежегодной индексации.
Премьер также много говорил о роли государства в вопросе развития бизнесу и создания рабочих мест. Здесь он напомнил о программах правительства по развитию сельского хозяйства и запуску новых производств, показавших, по его словам, хорошие результаты.
«В рамках программы «Производи в Грузии» софинансированием кредита для предприятий и гостиниц воспользовались уже 735 компаний. В течение года было профинансировано более 1 тысячи проектов и были осуществлены инвестиции на сумму 2 миллиарда лари, что позволило создать 26 тысяч рабочих мест», - сказал Гарибашвили.
В то же время, по его словам, число трудоустроенных в рамках программы помощи сельского хозяйства увеличилось на 20 тысяч человек, превысив 40 тысяч.
Помимо оценки проделанной работы сегодня Гарибашвили также говорил о новых проектах в Грузии. Среди них – расширение ареала строительства дорог, новые программы для сел и предпринимателей, а также развитие научного направления.
Презентация Гарибашвили проходила в тбилисском отеле «Билтмор». Выступление премьера длилось менее часа. На мероприятии присутствовали члены правительства Грузии, депутаты парламента и дипломаты, аккредитованные в стране. Гарибашвили представил годовой отчет впервые после своего возвращения на пост премьер-министра.
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