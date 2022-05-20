Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине в 40 млрд долларов

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил выделение Украине нового пакета военной и экономической помощи на сумму в 40 млрд долларов.

Ожидается, что уже скоро документ будет подписан президентом Джо Байденом, который инициировал дальнейшую поддержку Киеву всего несколько недель назад.

"Помощь уже в пути. По-настоящему значительная помощь, которой под силу обеспечить победу украинцев", - заявил в четверг лидер сенатского большинства, политик-демократ Чак Шумер. Республиканец Митч Макконнелл, возглавляющий меньшинство в Сенате, поддержал меру. Он перечислил негативные последствия в случае поражения Украины, указав на угрозы для европейские торговых партнёров США, рост расходов Вашингтона на безопасность в Европе, а также на то, что, по его словам, автократы в Китае и других странах начнут захватывать территории в своих регионах.

Палата представителей Конгресса одобрила дальнейшую финансовую помощь Украине на прошлой неделе.

Когда глава Белого дома подпишет документ, общий объём американской помощи Украине превысит 50 млрд долларов с начала российского военного вторжения в эту страну 24 февраля.

Законопроект предусматривает выделение 24 миллиардов на закупку оружия, военного оборудования, финансирование армии Украины. Оставшиеся средства предназначены для экономической помощи, для поддержания работы украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским, реализации продовольственных программ для государств, которые зависят от сельхозпоставок из Украины, для помощи беженцам. Также учтены возможные расходы Киева на усилия по расследованию военных преступлений в Украине, в которых обвиняют российскую армию.

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, в том числе в Конгрессе, сообщило в четверг, что Белый дом параллельно работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного моря.Как рассказали источники, Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет - "Гарпун" и NSM (Naval Strike Missile).

Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк рассказал Reuters, что от 12 до 24 противокорабельных ракет "Гарпун" "будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям". По его словам, если президент Путин "будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку им негде спрятаться в Черном море".

Одновременно 19 мая страны "Группы семи" решили выделить 18,4 миллиарда долларов для финансовой поддержки Украины, а британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву на сумму 1,3 миллиарда фунтов. Великобритания предоставит Украине новую дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.

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