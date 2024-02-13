Сенат США одобрил законопроект о финансовой помощи Украине

Сенат США, где большинство удерживают демократы, во вторник принял законопроект на сумму более $95 млрд, включающий финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Члены верхней палаты Конгресса одобрили документ 70 голосами «за», 29 проголосовали «против» – при необходимом пороге для одобрения в 60 голосов. Среди поддержавших проект – 22 республиканца. Голосование состоялось до восхода солнца после шестичасового марафона речей республиканцев из числа противников помощи Украине, отмечает Reuters.

Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемую членами Республиканской партии Палату представителей, где у документа значительно меньше шансов получить в итоге статус закона.

Президент-демократ Джо Байден уже несколько месяцев призывает Конгресс ускорить предоставление помощи Украине, а также странам-партнёрам США в Индо-Тихоокеанском регионе.



Власти Украины в отсутствии дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона – своего основного союзника - предупредили о нехватке оружия в условиях, когда Россия продолжает совершать новые атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник приветствовал итоги голосования в Сенате по проекту, который предусматривает выделение Киеву $61 млрд. «Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что способствует как безопасности американцев, так и всего свободного мира», – написал Зеленский в социальной сети X.