Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине и Израилю

Сенат США согласовал двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму более 118 миллиардов долларов, часть которой предназначена на помощь Украине и Израилю, а также на укрепление южной границы США.

Текст компромиссного соглашения о дополнительном финансировании «вопросов национальной безопасности», которое может поставить точку в продолжающихся с октября спорах, размещён на сайте Сената США.

Согласно законопроекту, 60 миллиардов долларов сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, 14 миллиардов – на помощь Израилю, более 20 миллиардов – на обеспечение безопасности границы с Мексикой, около пяти миллиардов – на поддержку партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, почти два с половиной миллиарда – на поддержку операции «Страж процветания» в Красном море и ещё столько же планируется выделить Центральному командованию США.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на обеспечение безопасности на южной границе страны октябре прошлого года. Однако решение до сих пор не принято. Основная причина была в разногласиях республиканцев с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой. Республиканцы требовали ужесточения миграционной политики и сделали это условием обсуждения любой дополнительной помощи Украине.

Из-за отсутствия соглашения по новому бюджету на поддержку Украины ранее выделенные средства почти исчерпались и объемы американской военной помощи Киеву значительно сократились.

Президент США призвал Конгресс принять законопроект как можно скорее. Комментируя соглашение, Байден вновь указал, что поддержка Украины в войне, развязанной против неё Россией, отвечает интересам безопасности США. Если не остановить стремление президента Путина «к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и издержки для Америки вырастут», сказал глава Белого дома.

Важность этой внешнеполитической цели разделяют лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл. По его словам, республиканцы «не смогут получить более выгодную сделку».

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в нынешнем виде у законопроекта, который готовят сенаторы, шансов в палате нет. Против законопроекта выступает и бывший президент США, республиканец Дональд Трамп, который почти наверняка будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре.