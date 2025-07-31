Сенатор Грэм: Россия не понимает, что США меняют подход к санкциям

Россия научилась обходить санкции, но США при президенте Дональде Трампе изменят подход, чтобы ударить по странам, покупающим её энергоносители, заявил сенатор Линдси Грэм.

«Похоже, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих ваши нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому так же легкомысленно, как вы», — написал республиканец в соцсети X.

Грэм — один из авторов плана жёстких ограничений в отношении России. Согласно инициативе, если страна приобретает топливо у России и не помогает Украине, на её продукцию в США вводится тариф 500%. Среди возможных кандидатов на жёсткие санкции сенатор назвал Индию и Китай, допустив, что пошлина может быть и 100%.

В июле Трамп дал России 50 дней для прогресса в урегулировании конфликта с Украиной, пригрозив тарифами в 100%, а 28 июля сократил срок ультиматума до 10 дней.

После этого в Х состоялся заочный спор между Грэмом и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. Медведев отметил, что такие шаги приближают войну между Россией и США. Грэм призвал Москву и Киев к переговорам.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — ответил Медведев.