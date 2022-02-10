Сенаторы призвали Байдена поделиться разведданными с Киевом

Члены комитета по разведке Сената США призвали президента Джо Байдена предоставить Украине максимально возможный доступ к американским разведывательным данным из-за возможного вторжения России. Об этом говорится в письме, которое направили Байдену 16 сенаторов от Демократической и Республиканской партий, сообщает "Голос Америки".

По мнению авторов обращения, эта информация крайне нужна Киеву для самообороны.

"Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для защиты страны. Это – в интересах национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров в регионе". Сенаторы назвали угрозы России в отношении Украины угрозой демократии во всем мире.

Ранее Reuters и The Washington Post сообщали cо ссылкой на источники в американской разведке, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. По данным источников изданий, число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83. В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Ещё 14 групп, как утверждается, находится в пути. Кроме того, около 20–30 российских кораблей находятся в Черном море.

Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму Washington Post оценивает в 100–130 тысяч.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники писала, что Минобороны США работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное российское вторжение.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что сейчас "вторжение возможно в любой момент".

Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и критикует западных политиков и СМИ, которые заявляют и пишут о такой угрозе.