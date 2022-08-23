Сепаратисты заявили об обстреле здания администрации «ДНР»

Российские информагентства со ссылкой на сепаратистов так называемой "ДНР" сообщили во вторник о "массированном" обстреле Донецка, во время которого произошло прямое попадание в здание администрации главы самопровозглашённой республики.

По сведениям ТАСС, снаряды попали в фасад, повреждено также правое крыло и верхних этаж. Как сказали "Интерфаксу" в администрации сепаратистов, глава "ДНР" Денис Пушилин в результате удара не пострадал. Позднее появился комментарий самого Пушилина о том, что при обстреле использовались снаряды "натовского образца".

Мэр подконтрольного сепаратистам Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что в результате обстрела центра города со стороны ВСУ два человека погибли, ещё шестеро получили ранения.

Ряд пророссийских телеграм-каналов утверждают, что для обстрела была использована система HIMARS и демонстрируют фрагменты, якобы оставшиеся от разорвавшихся американских боеприпасов. Независимых подтверждений того, что эти фрагменты собраны именно в это время и в этом месте нет.

Украинская сторона не брала на себя ответственность за удар по Донецку.