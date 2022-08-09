Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе

Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По его словам, все ранее введенные санкции против России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.



"Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю", — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны "жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию".

Украинский президент считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его. Это единственный способ повлиять на президента Путина, настаивает Зеленский.

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее," – сказал Зеленский в интервью The Washington Post.

В ряде стран Евросоюза идёт дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России. С такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия и Финляндия. Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Посольства и визовые центры ряда европейских стран ограничили или полностью прекратили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян.



В то же время в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", – заявили в комиссии. С начала войны Россию покинули десятки тысяч человек из-за несогласия с политикой Владимира Путина.

Санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а "в первую очередь и главным образом" против властей и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине, подчеркивают в Еврокомиссии.