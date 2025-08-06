Сергей Кириенко вновь посещает Абхазию

В Абхазию прибыл первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. В сухумском аэропорту его встретил президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба.

Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, стороны планируют обсудить «ряд важных вопросов, включая реализацию совместных социальных проектов, финансируемых при поддержке России».

«В программе – рабочие совещания, посещение предприятий, а также объектов культурной и туристической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Сергей Кириенко курирует абхазское направление в Кремле. В текущем году он уже в пятый раз посещает Сухуми. В ходе предыдущей поездки, состоявшейся 10-11 июля, обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества и энергетики.