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Сергей Лавров сообщил о переговорах с США после новогодних праздников
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что переговоры будет вести межведомственная делегация с участием военных.
"Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад
славится, и чем он умеет заниматься", - сказал Лавров YouTube каналу "Соловьев-лайф".
В среду на минувшей неделе Сергей Лавров говорил, что ожидает начала консультаций с Соединёнными Штатами в январе будущего года. Чуть ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в беседе с журналистами также предположила, что переговоры, по её сведения, могут начаться в январе. Одновременно Донфрид предупредила, что в Вашингтоне часть российский предложений считают неприемлемыми.
Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Один документ адресован НАТО, другой – США. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, а именно от включения в организацию новых членов из числа бывших советских республик или размещения на их территориях военных баз.
Москва настаивает на предоставлении ей гарантий на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который обвиняет российские власти в подготовке вторжения на Украину и переброске к её границам венной техники.
В США в ответ на российские предложения заявляли, что готовы к переговорам с Россией по нескольким каналам, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что любой диалог должен вестись при участии партнёров и союзников США в Европе.
Генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг предложил назначить на середину января первое за два с половиной года заседание совета Россия-НАТО.
Другие новости дня
Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки
Журналист Русской службы "Би-би-си" Андрей Захаров, внесенный в реестр СМИ-"иностранных агентов", уехал из России, заметив за собой "беспрецедентную" слежку в Москве. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в ютьюб-канале издания.
Сейчас журналист находится в Лондоне. "Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – сказал Захаров.
Минюст включил Андрея Захарова в реестр СМИ-"иноагентов" в начале октября. Всего на данный момент в этот реестр внесены больше ста организаций и людей.
"Би-би-си" заявляло, что категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр "СМИ-иноагентов". "В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории", – говорилось в заявлении издания.
В ФСБ РФ заявили о задержании предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба
Следственный комитет России заявил о задержании еще двоих предполагаемых участников вооруженного вторжения в Дагестан в 1999 году. Это уроженцы Ставропольского края Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев.
Их обвиняют по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В операции по задержанию подозреваемых участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии, пишет портал Кавказ.Реалии.
Как утверждает главное управление Следственного комитета, арестованные в середине июля 1999 года "добровольно вступили в состав банды под общим руководством [Шамиля] Басаева и [эмира] Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений". Другие подробности и доказательства вины Бакиева и Канмурзаева ведомство не приводит.
- Отряды Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вошли с территории Чечни в Дагестан и вели там боевые действия. Эти события стали одной из причин контртеррористической операции, известной как Вторая чеченская война, в ходе которой российские войска вошли в Чечню.
- К уголовной ответственности за действия против федеральных войск во время войн в Чечне 1990-2000-х годов привлекают в том числе тех, кто получил амнистию. Кавказ.Реалии подробно писал об одном из таких случаев – об уголовном деле в отношении братьев Идаловых.
- Адвокаты и правозащитники в России отмечают, что часто те, кого выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации может пройти в Москве
Первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в Москве. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции по итогам 2021 года турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.
«Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится в Москве, поскольку, по нашим впечатлениям, у Армении есть соответствующее пожелание», – сказал он журналистам в Анкаре.
Турция рассчитывает на запуск авиарейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время.
«Авиарейсы между Стамбулом и Ереваном будут запущены в ближайшее время», – сказал он.
Кроме того, Чавушоглу заявил, что в случае нормализации отношений с Арменией граница между двумя странами будет открыта.
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян при этом заявил, что на данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции.
«Обсуждается возможность проведения встречи в Москве», – сказал он.
- 20 декабря Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна. Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция «все решения по Южному Кавказу принимает вместе с братским Азербайджаном».
- Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.
Югоосетинские власти заявили о задержании «грузинских контрабандистов»
В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетии сообщили о задержании двух граждан Грузии, жителей села Авлеви Карельского муниципалитета Зазы Мегрелишвили и Тамаза Гогичашвили.
По версии югоосетинских властей, граждан Грузии задержали 15 декабря в окрестностях села Лопани «при попытке контрабанды табачных изделий в Грузию».
«Установлено, что указанные контрабандисты прибыли на территорию Республики незаконно», – заявили в пресс-службе КГБ.
По информации югоосетинского ведомства, 23 декабря в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200.2 (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) и ч.3 ст. 322 (Незаконное пересечение Государственной границы) УК РФ.
«24 декабря в отношении Мегрелишвили З.Н. и Гогичашвили Т.З. Знаурским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – подеркнули в ведомстве.
Отметим, что о задержании граждан Грузии в грузинской Службе государственной безопасности также сообщили лишь сегодня.
По данным СГБ, после незаконного задержания была активирована «горячая линия», уведомлены Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
«Служба государственной безопасности вместе со своими международными партнерами активно участвует в проводимых мероприятиях по немедленному освобождению граждан Грузии. Незаконные задержания значительно усложняют обстановку на линии оккупации и обстановку безопасности на оккупированных территориях и ставят под угрозу повседневную жизнь местных жителей. Российская Федерация несет полную ответственность за незаконные задержания», – заявили в Службе государственной безопасности.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
- 24 декабря освободили задержанных близ села Адзви Горийского муниципалитета четверых граждан Грузии.
Правящая партия «Грузинская мечта» намерена упразднить Службу госинспектора
Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» внесли в парламент законопроект, который предусматривает упразднение службы Государственной инспекции и создание на её базе двух ведомств — Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушивания.
Глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая заявила, что для сотрудников ведомства эта инициатива депутатов стала полной неожиданностью и они узнали об этом из СМИ. Об этом Толорая написала на своей странице в Facebook.
По её словам, это был «предновогодний сюрприз», который вызывает немало вопросов.
«Конечно, вызывает вопросы тот факт, что инициирования законопроекта проходит в ускоренном порядке в выходные дни, без участия Службы государственного инспектора и без обсуждения широкой общественности. Надеюсь, что этот процесс будет остановлен», — написала Толорая.
По ее словам, с 9 декабря госинспектор пытался связаться с парламентом, чтобы инициировать законопроект об институциональном усиления ведомства. Удалось осуществить это только 24 декабря, при этом в процессе работы над законопроектом депутаты ни слова не сказали Толорая о своей, альтернативной инициативе.
Толорая подчеркнула, что пока Служба не получит полную информацию о законопроекте, все сотрудники ведомства продолжат свою деятельность, которая «диктуется законом».
Между тем в правящей партии объясняют, что в результате изменений одна служба будет заменена двумя, а полномочия будут не урезаны, а расширены. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».
По словам председателя правящей партии, международные партнеры и неправительственные организации в прошлом ни раз советовали разделить эти две функции.
Как отметил Кобахидзе, на момент создания в стране Службы госинспекции в политическая ситуация была сложной, вот почему изменения были отложены.
- Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.
- Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.
- Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.
От коронавируса в Грузии за сутки скончался еще 71 пациент
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 71 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 583.
За сутки в стране выявили 986 новых случаев коронавируса. Накануне провели 19 701 тест: PCR-тестов – 6863, экспресс–тестов на антиген – 12 838.
Выздоровели еще 3193 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 925 354, выздоровевших – 885 056.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5%, за последние 14 дней составляет 5,86%, за неделю – 5,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2502 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 466 815.
В Горийском госпитале начинается встреча Саакашвили и Маргвелашвили
В Горийском военном госпитале начинается встреча третьего и четвертого президентов Грузии – Михаила Саакашвили и Георгия Маргвелашвили.
До начала переговоров Маргвелашвили не ответил на вопросы журналистов.
По информации грузинских СМИ, встреча может продлиться несколько часов.
Как сообщалось ранее, Специальная пенитенциарная служба удовлетворила обращение Маргвелашвили о встрече с осужденным Саакашвили.
После встречи с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря ее предшественник Георгий Маргвелашвили высказал желание навестить Саакашвили в госпитале в рамках инициативы Зурабишвили по поводу национального примирения. Сам Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили, заявив, что готов к встрече в любое время и предложил провести ее в госпитале.
Британский министр назвал Россию в числе наиболее враждебных стран
Британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию наряду с Китаем и Ираном тремя наиболее враждебными государствами, угрожающими его стране. Политик заявил об этом в интервью газете The Daily Telegraph.
"Три страны, о которых я вам говорил, физически располагают человеческими ресурсами, у них - мощное присутствие в киберпространстве, и они способны развертывать масштабные силы", - подчеркнул Хайндс. По словам госминистра, эти государства также проводят информационные операции и участвуют в них "множеством различных способов", передаёт "Немецкая волна".
Дэмиан Хайндс указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. В некоторых положениях нормы устарели почти на 100 лет, добавил министр.
До этого Россию среди опасных стран также называли глава MI6 (службы внешнеполитической разведки Великобритании) Ричард Мур и министр обороны страны Бен Уоллес. В первом британском обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Европейского Союза, Россия была указана как "главная угроза на государственном уровне".
17 декабря министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против семи британских подданных в ответ на ограничения со стороны Лондона из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Британцам закрыли въезд на российскую территорию. Тогда МИД призвал Лондон отказаться от конфронтации в отношениях с Россией и предупредил, что любые недружественные шаги не останутся без ответа.
- Напряжённость в отношениях между странами усилилась после отравления в Солсбери ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Официальный Лондон считает, что за этим отравлением, как и в случае с покушением на Навального в 2020 году в Томске, также стоят российские власти. Москва называет все обвинения безосновательными.
- Великобритания наряду с другими странами Запада ввела санкции против Москвы из-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. В последнее время происходит обострение между Россией и странами НАТО из-за информации о возможной подготовки Москвой военного вторжения на Украину.
Бибилов: «В Грузии арестовать умеют. Саакашвили арестовали? Арестовали»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал родственников ахалгорцев, проживающих на территории, контролируемой властями Грузии, потребовать вывода поста грузинской полиции из села Чорчана. Об этом он заявил на встрече с жителями Ахалгорского района.
«Почему не скажут? Потому что их сразу арестуют. В Грузии арестовать умеют. Саакашвили арестовали? Арестовали. Всё хорошо, нормально, сидит», – сказал югоосетинский лидер.
Отметим, что Бибилов не стал дожидаться вопроса об открытии де-факто границы с Грузией и решил сам задать себе соответствующий вопрос: «Вы знаете, что дорога закрыта, у нас там живут дети и родственники, что нам делать?». Отвечая на собственный вопрос, он заявил: «Для меня вопрос номер один – незаконный пост, который стоит на территории Южной Осетии».
Он также призвал родственников и детей ахалгорцев переехать в Южную Осетию.
«Уровень жизни здесь гораздо выше, чем в Грузии», – добавил Бибилов.
«Они там сейчас лучше живут, чем здесь? Связываются непонятно с кем. Дети – участвуют ли они в гей-парадах? Этого мы тоже не знаем», – сказал югоосетинский президент.
Бибилов на встрече также заявил, что «Ленингорский район никогда не был в Грузии, он всегда был в Южной Осетии».
«Была война, агрессия против Южной Осетии? Была же. Вот здесь спросить – а кто считает, что была агрессия Грузии против Южной Осетии. Ну не все же поднимут руки. Я же чувствую. А на самом деле это так – убили детей, женщин. Убили же. Я же не говорю, что грузины убили, правительство Грузии убило. Разве Грузия не совершала террористических актов на территории Южной Осетии? Игрушки, телевизоры, покрышки, машины взрывались. Но тогда Ленингорский район был под оккупацией Грузии – Ленингорский район никогда не был в Грузии, он всегда был в Южной Осетии.
Многие уверены, что пройдёт 2 года, 3 года, 5 лет, 10 или 20 лет и Южная Осетия будет обратно в Грузии. Ребята, этого уже никогда не будет! Мы – один народ, проживающий в Южной Осетии. Кому-то нравится, кому-то не нравится», – сказал он.
На встрече Бибилов сказал несколько фраз на грузинском языке, в том числе отвечая жителю Ахалгорского района, который пожаловался, что его не пускают на лечение в грузинскую клинику.
«Мы должны понять, что это – граница государства. Допустим, есть граница Грузии и Азербайджана. Просто так туда кто-нибудь попадет из жителей? Дети у него, внуки, какая разница? Он должен пройти границу. Точно такая же граница как между Грузией и Турцией, Грузией и Арменией, Грузией и Азербайджаном, Грузией и Россией, Грузией и Чечней, точно такая же граница есть между Грузией и Республикой Южная Осетия. Разницы никакой. Мы еще не свыклись с этим», – сказал Бибилов.
Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста у села Цнелиси. Пропускной пункт «Одзиси» закрыт с сентября 2019 года.
Министром здравоохранения Грузии назначен Зураб Азарашвили
Зураб Азарашвили назначен министром по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Азарашвили с февраля текущего года был заместителем министра обороны Грузии, ранее руководил военным научно-техническим центром «Дельта» и компанией «Тбилавиамшени», работал в коммерческих банках, в том числе в основанном миллиардером Бидзиной Иванишвили банке «Карту».
«Как вы знаете, Екатерина Тикарадзе подала в отставку, и я хочу прежде всего поблагодарить ее за работу и пожелать успехов. Сегодня мы представляем нового министра здравоохранения Зураба Азарашвили. Он имеет степень магистра бизнес- администрирования, большой опыт финансового менеджмента. Сильный менеджер. Мы проверили и убедились в этом, когда я был министром обороны. Зураб Азарашвили тогда был главой компаний «Дельта» и «Тбилавиамшени». Под его непосредственным руководством был реализован ряд важных проектов, в том числе восстановление грузинской авиации. Также много других проектов, связанных с укреплением наших сил обороны и так далее.
Зураб Азарашвили – очень порядочный, образованный человек, вырос в семье врача. Хочу пожелать Зуре успехов. У него пятеро детей, и я думаю, что он будет очень успешным министром.
Здесь я хотел бы отметить, насколько важно назначить такого опытного кадра министром в руководство таким огромным министерством в целом. Бюджет министерства составляет около шести миллиардов лари. Это почти треть от общего бюджета и, естественно, нам нужны были очень опытные кадры в этом направлении», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Как пишет Общественный вещатель, Зураб Азарашвили поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие.
«Для меня большая ответственность – управлять министерством, полным серьезных вызовов. Но я уверен, что при вашей поддержке, поддержке команды правительства мы сможем добиться ощутимых и значительных успехов в краткосрочной перспективе», – заявил Зураб Азарашвили.
Экс-глава Минздрава Екатерина Тикарадзе объявила об отставке 9 декабря. Она продолжала исполнять обязанности министра и накануне представила отчет о проделанной работе.
Признанный «иноагентом» координатор движения «Голос» переехал из России в Грузию
Координатор движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский уехал из России в Грузию вместе с семьей. Об этом он сообщил Север.Реалиям. По его словам, за месяц до отъезда он перевел свою IT-компанию в Грузию и стал ее налоговым резидентом.
«Профнепригодный Минюст второй месяц пытается составить на меня протокол и оштрафовать на 100 тысяч рублей, но суд каждый раз возвращает протокол, так как он составлен безграмотно. И эта лютая безграмотность очевидна даже мне: все настолько плохо, что управляемый российский судья не рискует с этим связываться. Вот и выбор получается: или неадекватная милитаристская диктатура, или легендарно гостеприимная страна с прекрасной кухней, безопасная и удобная. Я все верно решил», – сказал он.
Во время процесса закрытия бизнеса в России банк прислал ему отчет, из которого следовало, что за последние пять лет он принес в регион 0,5 млн долларов и заплатил с них налоги.
«У всего есть предел, это общество безнадежно. А грузины всегда рады помочь ближнему. Они на меня похожи», – считает Владимир Жилинский.
Владимир Жилинский имеет двойное гражданство: российское и белорусское. Он занимался правозащитной деятельностью с 2017 года, в 2018 году основал креативное пространство «ШАГ», где проходили тренинги по правам человека, культурные встречи и региональные дискуссии. Координатором «Голоса» он стал в 2019 году. Он также организовал «Группу помощи задержанным» для оказания юридической и медийной поддержки незаконно задержанным активистам.
«Голос» внесли в реестр незарегистрированных объединений – «иноагентов» в августе этого года. В октябре 2021 года Минюст внес Жилинского в реестр «иностранных агентов». Правозащитник в ответ повесил на двери регионального управления Минюста лист бумаги с текстом для маркировки контента «иноагентов».
16 ноября Минюст составил на Жилинского протокол за то, что при подаче жалобы в избирком он не указал, что «Голос» признан «иностранным агентом».
- Среди россиян, ранее объявивших о переезде в Грузию - адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов, активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина, ростовский журналист Сергей Резник, сторонник Навального, бывший глава «Протестного Кузбасса» Лев Гяммер, а также житель Томска Сергей Самборский, который под видом врача проник в «красную зону» госпиталя и ухаживал за своей бабушкой.
В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на восток, вступление в Альянс Украины, Молдовы и Грузии вопросом жизни и смерти для России.
«На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Молдавию и Грузию», – заметил ведущий.
«Конечно, это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас», – заявил Песков.
Президент РФ Владимир Путин при этом заявил, что ответ России при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов.
«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают наши военные эксперты», – сказал Путин.
Он добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата».
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
Кадыров заявил о непричастности к похищениям родных его критиков
Во время ежегодной пресс-конференции с журналистами глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности к исчезновениям родственников своих критиков. Соответствующий вопрос главе региона задала корреспондентка издания Daily Storm Анастасия Кашеварова. Вместо имени блогера Тумсо Абдурахманова, который заявлял о похищении своих родных силовиками, Кашеварова назвала его «жидкобородым европейцем».
«Если что-то есть (исчезновения людей. - Прим. Кавказ.Реалии), то мы с удовольствием будем искать. Но факт: чеченец никогда не прощает, когда затрагивают честь семьи, особенно женщины. Они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены дочерей, – я вам клянусь, я пойду на любой суд, под трибунал, но я этого не оставлю. И они должны понимать это», - заявил Кадыров.
Глава региона предположил, что к похищениям причастен «кто-то из тех, кого они (блогеры. - Прим. ред.) оскорбили».
«Говорить про женщин непозволительно. А они говорят очень многое. Наверно, кто-то из тех людей, кого они оскорбили, забрали их жен, сестер, чтобы сделать с ними то, что они мечтают сделать с нашими женщинами. Тогда, когда у них будет возможность убивать нас, второе, третье, десятое. Я не владею такой информацией, это их разговоры. Если есть доказательства, то пусть покажут», - ответил Кадыров.
Он обвинил оппозиционных блогеров «в преследовании семей чеченских силовиков за рубежом».
«Если человек работает в республике и выезжает за пределы, в особенности в Турцию, как только он отдаляется на несколько километров от семьи, сразу к нему звонок: «Сейчас мы твою семью убьем или ты говори, как мы сказали». Вот такие угрозы есть. Поэтому все должны понимать, это война. Они террористы. И те, кто поддерживает терроризм, если кто-то не может справляться со своими детьми, то они должны отвечать. У нас никто не отменял кровной мести», - заявил глава Чечни.
В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека.
- Накануне юрист северокавказского филиала правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне более двадцати родственников по линии матери и отца, а также их родных. Позднее он уточнил, что всего были похищены около сорока человек. Правозащитники посетили адреса прописки похищенных накануне родственников юриста – по ряду адресов родные вернулись домой.
- Ранее сообщалось о похищении проживающих в Чечне трех близких родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурхаманова. Накануне он уже сообщал о задержании в республике нескольких родных. Затем он рассказал о похищении двух родственников его супруги.
- Правозащитная ассоциация «Вайфонд» сообщила о похищении родственников своего учредителя Мансура Садулаева. Проживающий в Германии директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria (англ. Центр по правам человека Ичкерии) Аслан Арцуев сообщил о задержании чеченскими силовиками четырех его родственников.
- Проживающий в Германии чеченский оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение, в котором заявил, что его оставшихся в Чечне родственников похитили, подвергают пыткам и сексуальному насилию.
- Чеченские чиновники выложили у себя в соцсетях короткие видеоролики, на которых глава республики Рамзан Кадыров обещает отомстить за «неприемлемые слова». Спустя сутки видео были удалены.
Минздрав Грузии отказался поддержать открытие ночных клубов
Минздрав Грузии не поддерживает открытие ночных клубов, так как риски пандемии очень велики из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в беседе с журналистами заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«Новый штамм распространяется быстро, и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, поэтому министерство здравоохранения не может поддержать их открытие», - цитирует Габуния агентство «Новости-Грузия».
По ее словам, еще какое-то время «придется потерпеть и воздержаться от подобных развлечений».
В Тбилиси несколько клубов уже неделю проводят мероприятия, несмотря на то, что правительство отказалось разрешать их работу. Владельцы клубов отмечают, что из-за пандемии они были закрыты два года и теперь собираются работать, соблюдая все меры безопасности, как это происходит в ресторанах и кафе.
Вечером 24 декабря Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, которые решили принять посетителей. Клубы были также оштрафованы на сумму в 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов).
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние несколько недель относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. При этом все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки умирает от последствий коронавируса. Специалисты также ожидают, что «омикрон» вызовет новую вспышку пандемии.
В центре города Телави загорелась новогодняя елка
В Телави загорелась новогодняя елка, которую установили на центральной площади самого крупного города в регионе Кахети. Часть сооружения сгорела, передает телекомпания «Формула».
Председатель городского собрания (сакребуло) Телави Тенгиз Мтварелишвили считает, что причиной пожара, вероятно, стал фейерверк.
«Загорелась главная новогодняя елка города. По предварительной информации, инцидент произошел из-за фейерверка. Мы выясним причину», - сказал Мтварелишвили.
Чиновник сообщил, что пожар повредил и часть новогоднего освещения. Иллюминацию на елке в Телави включили 24 декабря.
Песков об отсутствии «Новой газеты» на встрече с Путиным: «Забыли им позвонить»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие «Новой газеты» на прошедшей пресс-конференции Владимира Путина «человеческим фактором».
«На самом деле, просто забыли им позвонить», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что в Кремле «вспомнили про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции», но было уже поздно, поскольку в связи с антикоронавирусными мерами всем журналистам необходимо было сдать ПЦР-тест за три дня до мероприятия.
17-я по счету большая предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в московском Манеже. В этом году на нее не было свободной аккредитации - Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек, более половины из них - из регионов.
Среди аккредитованных оказались журналисты Радио Свобода, телеканала «Дождь» и издания «Медуза», признанных российскими властями «иноагентами», однако ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.
«Новую газету», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, и вовсе не аккредитовали на мероприятие.
Анатолий Бибилов обсудил с жителями Ахалгорского района ряд вопросов
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с жителями поселка Цинагари Ахалгорского района и близлежащих населенных пунктов. Во встрече приняли участие глава района Владимир Гулиев, министр здравоохранения Сослан Наниев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев. Мероприятие прошло в рамках ежегодных встреч президента с населением республики, сообщает информагентство «Рес».
Жители села рассказали о накопившихся за год проблемах, таких как доставка баллонов со сжиженным газом, и отсутствие заправок на территории поселка Цинагари и расположенных рядом населенных пунктах. Президент дал поручение в течение суток осуществить доставку газа, а уже в начале нового года закупить заправочную станцию и окончательно решить существующую проблему.
Был также обсужден вопрос сельскохозяйственной техники. Министр сельского хозяйства Алан Маргиев доложил о приобретении нескольких единиц техники. «Для сельскохозяйственных нужд Цинагарской зоне переданы: зерноуборочный комбайн, три зерновые сеялки, один плуг дизельный, три культиватора и один тяжелый дискатор.
Однако остается проблема нехватки пахотной техники, ее планируется закупить в следующем году», – сказал Маргиев.
Один из участников встречи рассказал о жителе села, который недавно создал семью, но живет с женой и ребенком в чужом доме, и хотел бы приобрести дом в селе. Глава республики дал поручение немедленно оплатить покупку дома и провести его частичный ремонт. Анатолий Бибилов подчеркнул, что такие вопросы будут им решаться в приоритетном порядке.
Жительница поселка рассказала, что последнее время из поселка до районного центра можно добраться только на такси, которое обходится слишком дорого. Президент поручил главе района проработать вопрос и восстановить работу регулярного транспортного сообщения с новой недели.
Среди проблемных задач была названа задолженность работникам ЖКХ. Глава района Владимир Гулиев заверил, что выплаты будут произведены до конца года.
Недовольство президента вызвало то, что новая сельская амбулатория уже второй год не введена в эксплуатацию. «Эта задача должна была быть решена руководством района и Минздравом совместно. Если это до сих пор амбулатория не функционирует, то это вина обеих сторон. Нужно завершить существующие небольшие недоделки, но у вас нету взаимодействия, и из-за этого медперсонал не может полноценно работать. А, в результате, страдают от этого местные жители», – указал он Владимиру Гулиеву и Сослану Наниеву. Анатолий Бибилов распорядился, чтобы в поселок незамедлительно приехали представители Минздрава и администрации района, которые должны оставаться на месте до разрешения всех обозначенных вопросов.
В ходе встречи жители района обращались к президенту и с личными просьбами.
Дорога через Верхний Ларс сегодня открыта для легковых автомобилей
Движение для легковых автомобилей открыто сегодня на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией. Об этом сегодня сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Из-за снегопада и гололеда сохраняется запрет на движение грузовиков.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели. Ситуацию на дороге контролирует патрульная полиция.
На юге Грузии, из-за снегопада, движение на 95-104 км дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) разрешено только для легковых автомобилей.
На этом же участке дороги с 18:00 до 10:00 запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. В остальное время суток движение свободно для всех видов транспорта.
В Южной Осетии вступает в силу новый закон об оружии
«Закон об оружии в Южной Осетии не отвечал всем современным требованиям, в него внесены коррективы», - поделился с журналистами во время пресс-конференции и.о. главы МВД самопровозглашенной республики Мераб Пухаев.
«Закон об оружии у нас был, но с течением времени и новыми потребностями во все законы вносятся изменения. Это касается и закона об оружии, он у нас функционировал, но не все необходимые вопросы были в него внесены. Сейчас новый закон работает, но он нуждается в подзаконных актах, работа над которыми уже ведется. В ближайшее время он вступит в полную силу», - сказал Пухаев.
По его словам, сложность испытывают жители сел, которые держат скот и им нужна защита от диких животных.
«Одинокие жители деревень также опасаются нападения хищников – оружие им необходимо для защиты, и они хотят приобрести его законным путем. Но это было невозможным. Также сложности испытывают и любители охоты. Поскольку в нашей республике не производится ни оружие, ни пули, граждане вынуждены нарушать закон и провозить патроны через границу. Все эти моменты были учтены и внесены в новый закон», - дополнил и.о. главы МВД.
Он отметил, что для приобретения оружия человек должен пройти множество процедур, после которых будет выдана лицензия на покупку оружия.
По словам Пухаева, боевое оружие в закон не внесено, поскольку сейчас на территории республики мир и покой, и людям нет необходимости использовать боевое оружие.
За два года более 7 тысяч семей беженцев в Грузии получили жилье
«В 2020-2021 годах более 7 тысяч семей вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц получили новое жилье от государства», - сообщила министр здравоохранения, труда, беженцев и социальной защиты Екатерина Тикарадзе, представившая годовой отчет.
По словам министра, в ближайшие два года этот показатель планируется удвоить.
«К концу 2024 года, после окончания беспрецедентно масштабного периода расселения, новое жилье будет предоставлено в общей сложности 13 тысячам семей, и ни один вынужденно перемещенный гражданин не будет жить в тяжелых условиях», - сказала Екатерина Тикарадзе.
По словам министра, успешному процессу обеспечения жильем семей вынужденных переселенцев способствовало выделение дополнительных финансовых ресурсов из государственного бюджета и внедрение различных целевых проектов.
Согласно официальным данным, с 2012 года более 27 тысяч семей вынужденных
переселенцев были обеспечены жильем и легализованы жилыми помещениями. На сегодняшний день статусом вынужденно перемещенного лица в Грузии пользуются 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Тбилиси проживает всего 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди. Для того чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия изучает вопрос каждого вынужденного переселенца персонально.
Специалисты ожидают, что «омикрон» вытеснит в Грузии «дельту» в конце января
Грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим со второй половины января.
«Омикрон» может очень быстро превратиться в пандемический штамм. По данным Всемирной организации здравоохранения, через 2-3 дня количество случаев «омикрона» увеличится во всех странах вдвое. Это означает, что в Грузии новый штамм станет доминирующим со второй половины января», - сказал Кулумбегов.
При этом специалист отметил, что в случае «омикрона» риск госпитализации на 50-70% ниже. Однако будет довольно высоким и процент реинфицирования, поэтому правительство должно быть готово к развитию такого сценария.
Сейчас в Грузии штаммом «омикрон» инфицированы около 50 человек. Их контакты исследуют, пытаются изолировать, но мир показал, что это невозможно, - сказал руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Профессор Церцвадзе также считает, что штамм «омикрон» вызовет резкое увеличение числа заболевших - случаи заражения могут увеличиться до 10 тысяч в день, передает агентство «Новости-Грузия».
«Ожидается, что из-за «омикрона» снова будет значительное увеличение, мы вновь поднимемся до 4, 5 тысяч случаев, не исключено, что и до 10 тысяч», - сказал Церцвадзе.
По данным на утро 26 декабря в Грузии зарегистрирован 51 случай инфицирования «омикроном». Первый случай заражения был выявлен в стране 20 декабря. Пока все случаи проходят легко, в стационар был направлен только один заразившийся.
НАТО предложило провести переговоры с Россией в январе
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг предложил назначить на середину января первое за 2,5 года заседание совета НАТО с Россией. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-службу международной организации. В пятницу о приглашении на встречу сообщила на брифинге пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
В последний раз переговоры в таком формате проходили в июле 2019 года. После этого все попытки провести такую встречу проваливались, отмечает немецкое агентство. В октябре Россия приостановила работу своей миссии при союзе и работу информационного бюро НАТО в Москве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в том же месяце заявлял, что Россия больше не верит в возможность нормализации отношений с организацией.
В ноябре президент России Владимир Путин потребовал от МИД добиться гарантий безопасности от стран Запада. 17 декабря министерство опубликовало свои требования к НАТО: Москва, в частности, добивается от союза прекращения организации на восток, гарантию невступления в нее Украины и согласия на взаимный отказ от учений рядом с границами.
Столтенберг уже заявлял, что часть этих требований, касающаяся членства других стран, является невыполнимой. Газета Financial Times, со ссылкой на дипломатов стран-членов союза, сообщала, что официальные лица НАТО считают сложным найти темы для обсуждения в рамках российских требований. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не будет участвовать в саммите, если там не будут обсуждаться гарантии безопасности.
- Возможные переговоры готовятся на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Разведки западных стран предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в страну, писали многочисленные СМИ. Россия подготовку к войне категорически отрицает.
Бывший мэр Поти Ираклий Какулия приговорен к 8 годам лишения свободы
Бывший мэр Поти Ираклий Какулия приговорен к 8 годам лишения свободы, пишет SOVA.
Судебный процесс проводился онлайн. Решение было оглашено ночью 25 декабря. Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде Кутаиси.
Бывший мэр Поти, а потом председатель городского собрания Ираклий Какулия, был задержан вместе с еще тремя гражданами 8 ноября 2019 года.
Следственная служба Минфина обвиняла их в пособничестве в незаконном присвоении денежных средств в крупном размере, в растрате бюджетных средств, присвоении государственного имущества, получении взяток в крупных размерах, злоупотреблении служебными полномочиями и пр.
Российские власти отложили начало выдачи паспортов в виде пластиковой карты на 2023 год
Выдача электронных паспортов гражданам России перенесена на 2023 год. Это следует из интервью руководителя главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой ведомственному изданию. Ранее сообщалось, что в пилотных регионах такой документ можно будет получить с этого декабря.
По словам Казаковой, МВД и министерство цифрового развития еще не разработали детальные требования к порядку оформления паспортов в виде пластиковой карты. Выдача новых документов сначала будет проводиться на добровольной основе, на первоначальном этапе планируется оформить около 100 тысяч паспортов такого вида.
Ранее правительство планировало, что первые электронные карты начнут выдаваться гражданам в декабре 2021 года. В 2019 году вице-премьер Максим Акимов заявлял, уже в 2022 году власти могут остановить выдачу бумажных паспортов.
Планируется, что электронная версия будет выдаваться в виде пластиковой карточки с указанием полного имени, фотографии, даты и места рождения. На чип будут записываться информация о так называемой прописке, отпечатки пальцев и сведения о других государственных документах, например, водительском удостоверении.
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