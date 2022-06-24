Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Евросоюз вместе с НАТО заняты формированием коалиции для войны с Россией.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе», – сказал Лавров на пресс-конференции в Баку.

По его словам, путь, который выбрали европейцы, напоминает начало Второй мировой войны, когда Гитлер «собрал под свои знамена значительную, если не большую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза». «Вот сейчас также в том числе и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – отметил Сергей Лавров.

Говоря о решении саммита ЕС на этой неделе предоставить Украине, а также Молдове статус кандидата на вступление в европейский блок, Лавров сказал, что это не представляет угрозы для России, поскольку, в отличие от НАТО, Евросоюз не является военным объединением. В распространенном позднее комментарии на сайте МИД РФ отмечалось, что Евросоюз, решив предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, по сути, подтвердил линию на

освоение геополитического пространства СНГ.

После начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля отношения между Москвой и Западом, уже находившиеся на весьма низком уровне, резко ухудшились. США, государства ЕС и ряд других стран ввели против России несколько пакетов жестких санкций, которые затронули крупные банки, авиаотрасль, оборонный сектор, многих чиновников и политиков, включая лично президента Владимира Путина, а также бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.