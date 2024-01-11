Против Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело, у него прошёл обыск

Против левого активиста Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщают государственные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщения подтвердила адвокат Удальцова Виолетта Волкова.

Сам Удальцов написал рано утром в четверг в телеграм-канале, что к нему пришли с обыском. Сообщается, что сейчас он на допросе в Следственном комитете. По словам адвоката, в ходе обыска у активиста изъяли электронные устройства.

Дело предположительно связано с некими постами в телеграм-канале Удальцова. Утверждается, что оно было возбуждено ещё в декабре.

Удальцов – лидер организации «Левый фронт», был одной из заметных фигур протестов 2011-2012 годов, по так называемому Болотному делу провёл более 4-х лет в колонии. После освобождения ему был назначен административный надзор.

Удальцов выступает против Владимира Путина, однако поддерживает вторжение в Украину. Неоднократно высказывался в поддержку ныне арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина), в том числе выступал за то, чтобы «левые и патриотические силы» рассмотрели возможность выдвижения его кандидатуры на должность президента. В последние дни Удальцов писал главным образом о проблемах ЖКХ в Подмосковье и критиковал в связи с ними Кремль.

Удальцов сотрудничает с КПРФ, но не во всём соглашается с руководством партии. Его жена Анастасия получила мандат депутата Госдумы.