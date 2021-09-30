Сестра Ким Чен Ына вошла в состав руководящего КНДР Государственного совета

Младшая сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, 34-летняя Ким Ё Чжон вошла в состав Государственного совета – высшего органа исполнительной власти в стране. Состав совета обновился наполовину. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Перестановки сделаны в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР. Из Государственного совета удалены 9 человек. Среди них – 82-летний Пак Пон Джу, которого называли экономическим советником Кима. Политик дважды занимал пост главы правительства КНДР и считался протеже дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка, казнённого в 2013 году.

В состав госсовета включён генерал армии, секретарь ЦК правящей Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Несколько дней назад он, согласно официальным сообщениям, присутствовал при первом испытании северокорейской гиперзвуковой ракеты.

Из госсовета официально исключены несколько партийных деятелей, уже снимавшихся ранее с партийных постов, свидетельствует сообщение ЦТАК. В целом, заседание прошло "в обстановке чрезвычайной революционной сознательности и энтузиазма участников", говорится в сообщении.

Почему важны новые должности Ким Ё Чжон

В августе 2020 года стало известно, что Ким Чен Ын передал Ким Ё Чжон часть своих обязанностей, фактически сделав её вторым человеком в государстве. Сестра верховного лидера является единственным публичным политиком в КНДР за исключением своего брата, отмечал в эфире Радио Свобода профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Её считают наиболее вероятным преемником брата на посту верховного лидера КНДР в случае его смерти. Однако в патриархальном мире Северной Кореи против неё играют её молодость и гендер.

В 2020 году Ким Ё Чжон анонсировала уничтожение узла постоянной связи между КНДР и Южной Кореей. Её продвижение совпало по времени с заявлением Ким Чен Ына о восстановлении каналов связи в начале октября.

В конце сентября Ким Ё Чжон заявила, что КНДР готова объявить об официальном прекращении корейской войны, в состоянии которой две Кореи официально находятся с 50-х годов XX века. "На Юге ощущается непреодолимо сильное желание вывести межкорейские отношения из тупика и как можно скорее достичь стабильности. У нас есть такое же желание", – цитировало ЦТАК её заявление.