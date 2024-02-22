Сейм Латвии в четверг принял законопроект, запрещающий импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси для внутреннего рынка. Депутаты не поддержали поправку, запрещающую также транзит таких товаров, передает Delfi.

Ограничения на ввоз распространяются на сельскохозяйственную и кормовую продукцию, которую ввозят напрямую из России и Беларуси и на продукцию из этих стран, которую импортируют из других государств.

Поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен. В пояснительной записке сказано, что ограничения направлены на то, чтобы «не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине», отмечает Север.Реалии.

Латвия - второй по величине импортер российской сельхозпродукции,

В то же время руководитель юридического управления Сейма Дина Мейстер призвала не поддерживать предложение партии Национальный союз о транзите российской сельхозпродукции, поскольку оно противоречит международным обязательствам Латвии и конституции страны, передает Delfi. Отмечается, что такие решения можно принимать только на уровне ЕС.