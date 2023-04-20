Сейм Латвии одобрил запрет на празднование в стране 9-го мая

Сейм Латвии в четверг принял в двух чтениях в срочном порядке закон о запрете публичных мероприятий 9 мая - кроме связанных с Днем Европы.

Ранее предполагалось, что латвийский парламент одобрит решение, по которому 9 мая в этом году будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила альтернативный проект. Он и был принят в срочном порядке, сообщает Delfi.

Среди целей принимаемого закона - защита интересов государства, нравственности общества и недопущение беспорядков. Отмечается, что мера призвана не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства. Также говорится, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы, и до 7 часов утра следующего дня запрещается использовать пиротехнику, проводить на открытом воздухе публичные праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты.

В прошлом году 9 мая власти разрешили приносить цветы к памятнику Освободителям Риги, хотя и подчеркивалось, что это нежелательно. Утром 10 мая все принесенные цветы убрали бульдозером, что вызвало возмущение части жителей. В конце августа 2022 года памятник Освободителям Риги был демонтирован, пишет «Медуза».