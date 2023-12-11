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Сейм Польши отказался продлевать работу временного правительства

Правительство Матеуша Моравецкого (на фото) прекратило работу
Правительство Матеуша Моравецкого (на фото) прекратило работу

Сейм Польши на заседании в понедельник отказался продлевать работу временного правительства Матеуша Моравецкого. Оно будет распущено, новые министры будут назначены депутатами. Это стало возможным после прошедших осенью парламентских выборов, проигранных правившей партией «Право и справедливость».

За предоставление вотума доверия правительству проголосовали 190 депутатов, против - 266, передает Польское агентство печати. Воздержавшихся не было.

Новым премьер-министром, вероятнее всего, уже в понедельник станет Дональд Туск. У поддерживающей его кандидатуру коалиции есть большинство голосов в нижней палате парламента. Кандидатов до 17:00 по местному времени (19:00 МСК) могли представить маршалу Сейма группы не менее чем из 46 депутатов, у них было на это полчаса.

Туск уже возглавлял правительство Польши в 2007-2014 годах. Он дважды избирался председателем Евросовета, высшего политического органа Евросоюза.

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