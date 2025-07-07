Съезд КПРФ объявил ошибочным доклад Хрущева о культе личности Сталина

Партия КПРФ во время съезда, прошедшего 5 июля в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области, приняла резолюцию, в которой объявила ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина.

В документе говорится, что КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», представленный на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.

Этот доклад был посвящен осуждению культа личности Сталина, массового террора и преступлений второй половины 1930-х — начала 1950-х годов, вина за которые возлагалась лично на Сталина. Доклад считается началом хрущевской оттепели.

Кроме того, подмосковный съезд КПРФ переизбрал 81-летнего Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ — он занимает этот пост с 1993 года. Официальное название самой партии было изменено на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации» (прежнее название Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»).